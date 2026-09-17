Ngày mai, hàng loạt tỉnh thành tại Bắc Bộ có mưa to đến rất to

Dự báo trong đêm nay và ngày mai 18/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Vì sao miền Bắc có mưa lớn kéo dài nhiều ngày?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay 17/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Riêng Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc Sơn La có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai 18/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to sau đó giảm dần.

Nhiều tuyến phố tại Hà Nội ngập sâu vào sáng 17/9 (Ảnh: Như Hoàn).

Lý giải về hiện tượng mưa lớn kéo dài nhiều ngày tại các khu vực trên, trao đổi với tờ VTC News, TS Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Khí hậu - Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển cho biết, đợt mưa kéo dài tại Trung Bộ, sau đó mở rộng ra Bắc Trung Bộ, đồng bằng Bắc Bộ và Hà Nội là kết quả của chuỗi hình thế thời tiết nối tiếp nhau.

Trong đó, dải hội tụ nhiệt đới, áp thấp nhiệt đới và vùng hoàn lưu còn lại sau khi áp thấp nhiệt đới suy yếu, cùng nguồn hơi ẩm lớn liên tục được đưa từ biển vào đất liền, đóng vai trò chính.

Trong khoảng ngày 12-13/9, trục dải hội tụ nhiệt đới nằm qua khu vực Trung Bộ và trên dải hội tụ này hình thành áp thấp nhiệt đới. Sự kết hợp giữa hội tụ gió và lượng ẩm lớn gây mưa mạnh ở khu vực Đà Nẵng - Huế, sau đó vùng mưa dịch dần lên Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa.

Sau khi áp thấp nhiệt đới suy yếu và tan đi, tác động của hệ thống không chấm dứt ngay bởi vùng hoàn lưu ẩm còn tồn tại, tiếp tục tạo điều kiện cho mây mưa phát triển.

Đến khoảng 14-16/9, trục dải hội tụ nhiệt đới dịch chuyển dần lên phía Bắc. Vì vậy, trọng tâm mưa cũng chuyển từ Bắc Trung Bộ lên khu vực phía nam trung du Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ.

Đặc biệt trong hai ngày 15-16/9, dải hội tụ nhiệt đới duy trì gần như cố định tại Bắc Bộ, khiến điều kiện gây mưa tồn tại trong thời gian dài hơn bình thường.

Một yếu tố quan trọng khác là gió Đông đến Đông Nam duy trì liên tục, đưa khối không khí rất ẩm từ Vịnh Bắc Bộ vào đất liền. Lớp ẩm này có chiều dày tới vài nghìn mét. Trong điều kiện vùng hội tụ ít dịch chuyển, trong khi hơi ẩm từ biển liên tục được bổ sung, các vùng mây đối lưu sau khi suy yếu lại có thể tái hình thành.

Do sự kết hợp của các yếu tố trên nên mưa không chỉ xảy ra trong vài giờ mà kéo dài liên tục qua nhiều ngày.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 16 ngày 17/9

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ từ 21-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Bắc tỉnh Phú Thọ; Bắc Ninh, TP. Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ từ 22-29 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20-33 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.