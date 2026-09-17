Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp chú ý quy định mới nhất từ ngày 28/9

Cơ quan bảo hiểm xã hội nhấn mạnh, phương thức chi trả lương hưu, trợ cấp mới tạo thêm thuận tiện cho người thụ hưởng và không bắt buộc áp dụng đối với tất cả người hưởng.

Chuyển đổi số trong chi trả an sinh: Thuận tiện hơn, quyền lợi vẫn được bảo đảm

Ngày 16/9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo cho biết, từ ngày 28/9/2026, người dân có thêm một phương thức nhận lương hưu, trợ cấp và các khoản chi trả an sinh xã hội thông qua Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Phương thức mới góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong chi trả an sinh, hướng tới sự thuận tiện, an toàn, minh bạch; đồng thời, người thụ hưởng chưa sử dụng phương thức này vẫn được nhận chế độ theo các hình thức hiện hành.

Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Không bắt buộc nhận lương hưu, trợ cấp qua VNeID

Việc bổ sung phương thức chi trả qua Tài khoản hưởng an sinh xã hội không đồng nghĩa tất cả người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH phải chuyển sang nhận tiền qua VNeID từ ngày 28/9/2026.

Trường hợp người thụ hưởng chưa tạo lập Tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, khoản an sinh xã hội vẫn được chi trả bằng hình thức khác theo quy định hiện hành.

Như vậy, nhận tiền qua VNeID là thêm một phương thức để người thụ hưởng lựa chọn phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mình; quyền lợi chi trả vẫn được bảo đảm theo quy định.

Tài khoản tích hợp phải chính chủ

Khi lựa chọn nhận tiền qua VNeID, người dân có thể tích hợp một trong 3 loại tài khoản: tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động. Tài khoản được tích hợp phải là tài khoản chính chủ, có thông tin trùng khớp với thông tin trong tài khoản định danh điện tử.

Quy định này góp phần bảo đảm khoản tiền được chuyển đúng người thụ hưởng, tăng tính an toàn, chính xác và minh bạch trong quá trình chi trả.

Việc bổ sung Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID mở thêm lựa chọn nhận lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội cho người dân, tạo thuận lợi trong tiếp nhận chính sách, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt.