NGAY LẬP TỨC: 350 chủ xe có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Phương Anh (Tổng hợp) |

Chủ những phương tiện sau chú ý nhanh chóng đi nộp phạt theo đúng quy định để tránh những rắc rối phát sinh.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, trong tuần từ 7/3 đến 13/3, lực lượng chức năng đã ghi nhận hơn 300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các hành vi này được phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát và xử lý theo hình thức phạt nguội.

Ảnh minh hoạ

Dưới đây là danh sách cụ thể các biển số phương tiện vi phạm theo từng nhóm lỗi như sau:

1. Ô tô vượt đèn đỏ (56 trường hợp)

14A-619.51; 15C-356.32; 20B-096.94; 20B-226.58; 22A-152.31; 29A-138.28; 29A-431.93; 29H-434.21; 30A-802.91; 30E-711.14; 30F-023.57; 30M-731.36; 35B-013.11; 98A-045.69; 98A-052.99; 98A-069.86; 98A-092.27; 98A-151.68; 98A-326.92; 98A-404.51; 98A-475.50; 98A-492.02; 98A-498.40; 98A-505.12; 98A-573.08; 98A-584.65; 98A-634.20; 98A-710.10; 98A-756.00; 98A-811.26; 98A-859.01; 98A-859.57; 98A-926.46; 98B-066.03; 98B-130.41; 98B-144.23; 98C-230.69; 98C-232.73; 98C-259.32; 98C-259.39; 98H-009.38; 98H-037.76; 98M-000.96; 99A-083.91; 99A-171.11; 99A-336.82; 99A-526.26; 99A-987.90; 99A-994.43; 99B-140.24; 99B-177.67; 99B-182.91; 99B-183.30; 99B-330.33; 99H-126.63; 99LD-024.03.

2. Ô tô lấn làn, đè vạch kẻ đường (239 trường hợp)

12A-106.07; 18A-747.20; 19A-752.34; 19C-085.95; 20A-451.96; 20A-694.97; 20H-033.02; 27H-3059; 29A-535.39; 29A-941.33; 29C-158.52; 29C-298.00; 29C-487.95; 29C-820.78; 29C-905.25; 29D-085.27; 29D-565.01; 29E-538.30; 29H-056.59; 29H-117.77; 29H-487.09; 29H-888.79; 29K-080.59; 29S-3775; 29U-1010; 29V-7687; 30A-067.50; 30A-573.38; 30A-599.41; 30A-963.65; 30A-980.61; 30E-144.39; 30E-847.05; 30F-323.20; 30F-340.77; 30F-477.58; 30F-593.23; 30F-688.96; 30F-926.43; 30G-027.23; 30G-040.83; 30G-332.14; 30H-037.89; 30H-097.90; 30H-727.08; 30H-982.75; 30K-106.48; 30K-209.75; 30K-237.20; 30K-320.91; 30L-270.53; 30L-572.52; 30L-753.14; 30L-856.56; 30M-271.85; 30M-464.15; 30M-546.60; 30T-5128; 30X-2856; 31F-6077; 34A-260.14; 35H-039.72; 36C-472.95; 36K-231.13; 37C-397.49; 47A-783.81; 50A-252.58; 63H-004.43; 88A-726.60; 88C-120.80; 88C-173.09; 89H-023.06; 89H-099.58; 98A-008.88; 98A-017.38; 99A-004.93; 99A-226.01; 99A-252.43; 99A-254.61; 99A-325.94; 99A-403.65; 99A-448.40; 99A-536.69; 99A-584.02; 99A-608.97; 99A-637.19; 99A-655.62; 99A-671.78; 99A-688.30; 99A-726.43; 99A-951.16; 99A-996.71; 99B-009.41; 99B-111.04; 99B-115.69; 99B-128.74; 99B-143.79; 99B-148.32; 99B-155.08; 99B-157.24; 99B-212.35; 99B-215.38; 99B-226.27; 99B-272.79; 99B-284.05; 99C-038.59; 99C-040.69; 99C-094.06; 99H-107.87; 99H-126.03.

3. Ô tô rẽ trái nơi có biển cấm (37 trường hợp)

29A-341.97; 29A-815.35; 30A-129.50; 30A-193.45; 30A-975.15; 30F-085.66; 30H-013.04; 30H-936.09; 30K-594.50; 30K-728.68; 34A-260.14; 51K-093.34; 51P-700.07; 98A-088.31; 98A-374.99; 98A-418.85; 98A-508.85; 98A-525.45; 98A-538.38; 98A-626.90; 98A-630.63; 98A-644.01; 98A-652.91; 98A-673.93; 98A-857.63; 98A-924.55; 98A-951.07; 98C-338.89; 98D-012.65; 98G-000.87; 99A-074.55; 99A-632.55; 99B-214.83; 99H-098.64; 99H-099.44.

4. Ô tô dừng, đỗ dưới gầm cầu vượt (5 trường hợp)

19A-421.96; 98A-698.14; 98A-879.05; 99A-115.55 (vi phạm 2 lần); 99A-385.47.

5. Mô tô vượt đèn đỏ (13 trường hợp)

59Y1-421.50; 98B2-291.79; 98B2-806.46; 98K1-119.79; 98K1-296.75; 98L2-3338; 98L8-8570; 98M9-9782; 98MĐ1-083.77; 98MĐ1-123.19; 98MĐ5-109.97; 98Y3-8735; 99AA-985.32.

Danh sách phương tiện vi phạm đã được công khai đầy đủ. Cơ quan chức năng khuyến nghị các chủ xe chủ động tra cứu thông tin, đồng thời sớm liên hệ với Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh hoặc các đội CSGT địa phương nơi cư trú để phối hợp giải quyết theo quy định.

Cảnh choáng ngợp tại công trường 'khủng' của sân bay 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam

Cảnh choáng ngợp tại công trường 'khủng' của sân bay 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam

01:25
Nổ lớn làm rung chuyển miền trung Iran, nghi kho đạn bị không kích bằng bom xuyên phá của Mỹ

01:24
Công bố hình ảnh máy ủi lao vào khu chợ tông loạn xạ khiến ít nhất 13 người chết

00:48
Mỹ tung video xóa sổ tàu chiến Iran, điều tàu đổ bộ USS Tripoli áp sát

01:18
Khung cảnh rùng rợn, như ngày tận thế, điều gì đang xảy ra trên bầu trời Australia

00:42
Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,8 tỷ USD mới nhất của Mỹ, chứa 24 tên lửa hành trình Tomahawk

01:12
Khoảnh khắc tên lửa Iran dội xuống nhà máy hóa chất Israel, lửa bốc ngùn ngụt

00:56
Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại