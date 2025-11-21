Ngày kết thúc “cơn sốt” dầu Nga đã tới: Khách hàng lớn nhất tại quốc gia BRICS chính thức ngừng nhập khẩu thô, vừa mua 1 triệu thùng dầu từ nhà cung cấp mới

Ảnh minh họa

Những siêu tàu chở dầu cuối cùng từ Nga đến Ấn Độ đã rời Biển Đen khoảng 4 tuần trước, chạy đua với thời hạn trước khi các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các công ty hợp tác với hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga – Rosneft và Lukoil chính thức có hiệu lực vào ngày 21/11.

Việc tích trữ dầu vào phút chót được đánh giá sẽ đánh dấu sự kết thúc của 3 năm Ấn Độ mua dầu Nga ồ ạt. Kể từ khi Nga xảy ra xung đột với Ukraine năm 2022, các công ty Ấn Độ đã tận dụng giá dầu giảm, nhờ nhu cầu suy giảm tại châu Âu do các hạn chế của Liên minh châu Âu.

Trong bối cảnh đó, Reliance Industries – nhà máy lọc dầu tư nhân lớn nhất Ấn Độ đã chính thức ngừng nhập khẩu dầu thô Nga vào khu liên hợp Jamnagar kể từ ngày 20/11. Đây là một thay đổi đột ngột, sớm cho thấy các nhà lọc dầu Ấn Độ đang coi trọng lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với Rosneft và Lukoil.

Reliance là bên chịu tác động nặng nề nhất. Trong hai năm qua, công ty là khách hàng mua dầu thô Nga lớn nhất Ấn Độ, với thỏa thuận dài hạn trị giá gần 500.000 thùng/ngày với Rosneft. Việc ngừng mua dầu Nga nhằm bảo vệ quyền tiếp cận ngân hàng toàn cầu và duy trì dòng xuất khẩu sang châu Âu, nơi chiếm 28% sản lượng xuất khẩu của Reliance.

Theo công ty, tất cả sản phẩm vận chuyển từ ngày 1/12 trở đi sẽ chỉ sử dụng dầu thô không phải của Nga. Quá trình chuyển đổi hoàn tất sớm hơn dự kiến, một phần do thời hạn ưu đãi thuế của Mỹ kết thúc ngày 21/11 và không có công ty lớn nào của Ấn Độ muốn thử thách mức độ sẵn sàng chịu phạt. Lô hàng Nga cuối cùng đã được bốc lên tàu ngày 12/11; bất kỳ lô hàng nào đến sau 20/11 sẽ được chuyển hướng vào Khu vực Thuế quan Nội địa và không được xử lý để xuất khẩu.

Sự chuyển hướng chiến lược này đã được chuẩn bị trước. Vài ngày trước khi ngừng nhập khẩu dầu Nga, Reliance đã mua 1 triệu thùng dầu thô Kuwait khi Kuwait Petroleum bất ngờ đưa khối lượng lên thị trường giao ngay. Công ty cũng tích trữ dầu thô Trung Đông từ trước, nhằm chuẩn bị cho khả năng lệnh trừng phạt Mỹ leo thang.

Với nhà máy lọc dầu lớn nhất Ấn Độ, phép tính hiện rõ ràng: bảo vệ khả năng tiếp cận hệ thống ngân hàng toàn cầu, duy trì xuất khẩu sang châu Âu và tránh rủi ro pháp lý từ các thùng dầu Nga giá rẻ. Những lô dầu Nga sẽ tiếp tục lưu thông trên thị trường, nhưng không còn đi qua hệ thống của Reliance.

Theo Oilprice﻿