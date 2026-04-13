Ngày càng nhiều người thích làm việc này sau khi nghỉ hưu, mang lại lợi ích bất ngờ cho tuổi già: Không phải du lịch hay nghỉ ngơi

Ngày 9/4, tại một trường dành cho người cao tuổi ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), lớp học miễn phí về các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đã thu hút đông đảo người tham gia.

Tham gia giảng dạy có các sinh viên tình nguyện cùng giảng viên Khoa Khoa học Máy tính, Đại học Vũ Hán. Nội dung khóa học được thiết kế từ cơ bản đến thực tiễn, bao gồm lịch sử phát triển AI, cách sử dụng phần mềm và kỹ năng phòng tránh rủi ro công nghệ. Những ứng dụng quen thuộc như nhận diện thực vật, hỗ trợ đọc, gợi ý trang phục, lập thực đơn hay phục hồi ảnh cũ được minh họa trực quan, giúp người học dễ dàng tiếp cận.

Lớp học AI dành cho người cao tuổi ở Trung Quốc kín chỗ

Sau phần lý thuyết ngắn gọn, lớp học nhanh chóng chuyển sang thực hành. Các tình nguyện viên chia nhóm, trực tiếp hướng dẫn người cao tuổi đăng ký, đăng nhập và trải nghiệm các tính năng AI trên điện thoại. Không khí trở nên sôi nổi khi các học viên liên tục đặt câu hỏi, thử nghiệm và chia sẻ kết quả. Từ sự bỡ ngỡ ban đầu, nhiều người nhanh chóng nắm được các thao tác cơ bản và thể hiện tinh thần học hỏi tích cực.

Bên cạnh kỹ năng sử dụng, nội dung an toàn số cũng được đặc biệt chú trọng. Các tình huống lừa đảo công nghệ, nhất là hình thức “deepfake”, được mô phỏng trực quan nhằm giúp người cao tuổi nhận diện rủi ro và chủ động bảo vệ bản thân trên không gian mạng.

Thực tế cho thấy, khi được hướng dẫn phù hợp, người cao tuổi hoàn toàn có thể thích nghi với công nghệ. Bà Ngô (58 tuổi) đã biết sử dụng AI để chỉnh sửa hình ảnh, trong khi một học viên họ Lương xem AI như “trợ lý” trong đời sống hàng ngày.

“Với công cụ AI, tôi có thể tìm kiếm sự hỗ trợ cho bất kỳ câu hỏi nào. Nếu gặp ứng dụng chưa hiểu, tôi còn có thể hỏi cháu trai 18 tuổi. Nhờ vậy hai ông cháu cũng có thêm nhiều điểm chung hơn”, ông Lương chia sẻ.

Sức hút của AI với người cao tuổi còn thể hiện rõ qua lớp học mở về DeepSeek được tổ chức trước đó vào ngày 26/3. Dù chưa đến giờ khai giảng, hội trường 170 chỗ đã kín chỗ, buộc ban tổ chức phải mở thêm không gian 450 chỗ nhưng vẫn quá tải. Hình ảnh nhiều người lớn tuổi chăm chú ghi chép, quay video bài giảng hay tải ứng dụng ngay tại lớp nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Mô hình lớp học AI cho người cao tuổi đang được nhân rộng tại nhiều địa phương ở Trung Quốc. Tại một trường đại học dành cho người cao tuổi ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), ban đầu chỉ dự kiến mở 2 lớp với 60 học viên, nhưng hệ thống đăng ký đã kín chỗ chỉ sau 10 giây. Trước nhu cầu tăng cao, nhà trường phải mở rộng lên 13 lớp với gần 400 học viên, song vẫn chưa đáp ứng đủ.

Đáng chú ý, độ tuổi trung bình của các lớp học khoảng 60, trong đó học viên lớn tuổi nhất lên tới 76. Để phù hợp với người lớn tuổi, giáo viên áp dụng phương pháp “ba chậm”: giảng chậm, lặp lại nhiều lần và tăng cường thực hành. Mỗi bài học đều có tài liệu minh họa chi tiết, giúp học viên dễ theo dõi và dễ áp dụng.

Không chỉ mang lại kỹ năng, các lớp học này còn giúp người cao tuổi kết nối bạn bè, rèn luyện trí não và giảm sự phụ thuộc vào con cái, từ đó sống chủ động và tự tin hơn. Thậm chí, có học viên cho biết những gì họ học được về AI đôi khi còn khiến con cháu bất ngờ.

Đại diện ban tổ chức một lớp học cho biết, các hoạt động “giúp người cao tuổi thu hẹp khoảng cách số” sẽ tiếp tục được mở rộng với nhiều khóa học chuyên sâu hơn, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường số thân thiện - nơi mọi thế hệ đều có thể tiếp cận và hưởng lợi từ tiến bộ công nghệ.

Theo Jimu News