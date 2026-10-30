Nhiều gia đình đang dần "rút lui" khỏi những cuộc tụ tập ăn uống, giao du họ hàng.

Một bữa tiệc không chỉ tốn tiền. Nó còn tốn thời gian, công sức và cả những món nợ ân tình. Chuyện qua lại họ hàng cũng vậy. Có những mối quan hệ ngày thường trông rất thân thiết, nhưng đến lúc thật sự cần giúp đỡ thì chưa chắc đã có ai chìa tay.

Khi một gia đình dần ít đi ăn uống, ít giao du, không còn chăm thăm họ hàng như trước, người ngoài thường có nhiều cách nhìn. Có người cho rằng họ khó hòa đồng. Có người nghĩ họ đã trở nên lạnh nhạt. Thế nhưng cuộc sống suy cho cùng vẫn là chuyện cơm áo gạo tiền. Nhiều lựa chọn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Gia đình bắt đầu nhìn thẳng vào chi phí cuộc sống

Sống thế nào, tiêu tiền vào đâu, mỗi nhà đều có cách tính riêng. Tiền trả góp nhà, chi tiêu hằng ngày, chuyện dưỡng già của bố mẹ, việc học của con cái, khoản nào cũng cần đến tiền. Bên cạnh những khoản chi nhìn thấy được, còn có thời gian dành cho công việc, sức lực để chăm lo gia đình. Mỗi người cũng cần được nghỉ ngơi để duy trì nhịp sống bình thường.

Nếu ba bữa một lần đi ăn tiệc, lễ Tết lại phải chạy đôn chạy đáo thăm họ hàng, thứ mất đi không chỉ là tiền mừng hay tiền ăn. Đó còn là quỹ thời gian lẽ ra mình được tự do sắp xếp.

Có những cuộc gặp gỡ thật sự cần thiết. Tình thân cũng không thể chỉ tính bằng chuyện cho và nhận. Nhưng nếu lần tụ tập nào cũng phải gượng ép bản thân, lần đi đám nào cũng phải cân nhắc với ngân sách gia đình, lâu dần ai cũng sẽ thấy mệt. Bớt đi một vài cuộc gặp không cần thiết chỉ là cách dồn tiền bạc và sức lực cho những việc quan trọng hơn. Điều đó không có nghĩa là họ không còn quan tâm đến tình nghĩa tối thiểu.

Đám tiệc, lễ Tết dày đặc khiến không ít gia đình phải cân nhắc lại chuyện chi tiêu và thời gian của mình (Ảnh minh họa)

Tình thân không còn bị coi là khoản đầu tư buộc phải hoàn trả

Họ hàng qua lại vốn là để giữ gìn tình cảm. Có việc thì giúp đỡ nhau, không có việc thì hỏi han chuyện nhà, chẳng cần lúc nào cũng tính xem ai nợ ai.

Thế nhưng trong thực tế, có những mối quan hệ dần biến chất. Khi cần nhờ vả thì liên lạc rất thường xuyên, xong việc lại biến mất. Mình có việc nhờ người khác thì luôn giữ ý giữ tứ. Đến khi người ta gặp chuyện tương tự, chưa chắc họ đã sẵn lòng giúp lại. Lặp lại nhiều lần, ai cũng sẽ nghĩ lại xem mình nên dành bao nhiêu tâm sức cho mối quan hệ ấy.

Điều này không có nghĩa lần cho đi nào cũng phải được đền đáp. Chỉ là dù thân thiết đến đâu, một mối quan hệ cũng không thể mãi dựa vào sự nhún nhường của một người. Nếu suốt thời gian dài chỉ còn lại xã giao mà vắng sự quan tâm, chỉ nồng nhiệt khi cần nhau mà ngày thường chẳng hỏi han, thì bớt qua lại cũng là một lựa chọn thực tế.

Nhiều người từng chia sẻ rằng trước đây họ luôn sợ không đi tụ tập thì sẽ bị lãng quên. Về sau họ mới nhận ra, người thật lòng quan tâm sẽ không chỉ nhớ đến mình khi cần mình có mặt.

Tất nhiên, không thể vì vài lần không vui mà cho rằng họ hàng nào cũng không đáng để qua lại. Quan hệ cần được phân biệt và cũng cần thời gian kiểm chứng. Có những người ngày thường ít liên lạc nhưng lúc quan trọng lại rất đáng tin. Tình nghĩa như vậy càng nên được trân trọng.

Gia đình đang thoát khỏi áp lực từ ánh nhìn của người ngoài

Có người đi ăn tiệc không phải vì thích đông vui, mà vì sợ từ chối sẽ bị nói ra nói vào. Có những người họ hàng ngày thường gần như không liên lạc, nhưng đến dịp lễ Tết vẫn phải đến từng nhà. Chỉ cần thiếu một lần là sợ bị chê không biết lễ nghĩa.

Nỗi lo này cũng dễ hiểu. Sống giữa vòng tròn họ hàng, bạn bè, chẳng ai muốn tự dưng gây ra mâu thuẫn. Chỉ là khi một gia đình làm gì cũng phải nghĩ trước xem người khác nhìn vào thế nào, thời gian vốn thuộc về mình sẽ rất dễ bị chiếm hết bởi những lịch hẹn xã giao.

Một cuộc gọi hỏi thăm đúng lúc đôi khi còn giữ được tình thân tốt hơn những bữa tiệc gượng ép (Ảnh minh họa)

Mỗi gia đình có điều kiện kinh tế, thói quen sinh hoạt và cách sống khác nhau. Người khác thích tụ tập thường xuyên không có nghĩa ai cũng phải làm theo. Chỉ cần không cố ý thờ ơ với ai, không né tránh trách nhiệm của mình, thì cũng không cần gượng ép bản thân có mặt ở mọi cuộc gặp chỉ để giữ vẻ rôm rả bên ngoài.

Ít đi lại họ hàng cũng không có nghĩa là đóng cửa, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Thỉnh thoảng gọi một cuộc điện thoại, lễ Tết gửi một lời hỏi thăm, khi người thân gặp khó khăn thì giúp trong khả năng của mình. Những điều ấy cũng là tình nghĩa. Liên lạc không cần quá dày, tấm lòng cũng không nhất thiết phải thể hiện bằng tiền bạc.

Điều thật sự cần để ý là việc bớt giao tiếp xuất phát từ đâu. Đó là sự sắp xếp cuộc sống của chính mình, hay là kết quả của hết lần thất vọng này đến lần thất vọng khác, đến mức không muốn tiếp xúc cả với những người từng tin tưởng. Trường hợp đầu là một lựa chọn. Trường hợp sau đôi khi lại khiến người ta dần đánh mất những mối quan hệ lẽ ra có thể dựa vào.

Một gia đình có thể không thích tiệc tùng, cũng có thể ít đi thăm họ hàng. Nhưng đến khi trong nhà thật sự gặp chuyện khó khăn, ngoài việc tự mình gồng gánh, liệu có còn ai sẵn lòng ngồi xuống cùng bàn bạc và giúp đỡ nhau hay không?