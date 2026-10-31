Sử dụng mặt bàn bằng kính cường lực (bàn trà, bàn ăn, bàn làm việc) mang lại vẻ đẹp hiện đại, sạch sẽ và sang trọng cho ngôi nhà.

Mặt bàn làm từ kính cường lực có ưu điểm vượt trội về khả năng chịu lực và chịu nhiệt cao, tính thẩm mỹ sang trọng giúp mở rộng không gian, cùng bề mặt nhẵn bóng cực kỳ dễ lau chùi vệ sinh. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thành viên và giữ cho mặt kính luôn sáng bóng, không bị trầy xước hay nứt vỡ, các gia đình nên lưu ý những nguyên tắc sử dụng quan trọng dưới đây:

1. Nguyên tắc an toàn nhiệt (Tránh sốc nhiệt)

Không đặt trực tiếp đồ quá nóng: Tuyệt đối không đặt nồi lẩu đang sôi, chảo vừa chiên rán xong hoặc ấm nước vừa đun trực tiếp lên mặt kính. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột cục bộ (sốc nhiệt) là nguyên nhân hàng đầu khiến kính cường lực tự nổ bung.

Luôn dùng miếng lót: Hãy luôn trang bị các miếng lót nồi bằng gỗ, silicon hoặc vải dày chịu nhiệt khi đặt đồ nóng hoặc đồ đá lạnh lên bàn.

2. Tránh áp lực mạnh và va đập vật nhọn

Không băm, chặt trên mặt bàn: Dù kính cường lực chịu lực tốt hơn kính thường từ 4–5 lần, bạn tuyệt đối không được dùng mặt bàn kính để băm chặt xương, mồi sống hoặc tác dụng lực nện mạnh.

(Ảnh minh họa)

Tránh vật sắc nhọn: Không kéo lê các vật có đáy nhám, sắc nhọn như cối đá, đồ gốm sứ thô, dao kéo trực tiếp trên mặt kính để tránh tạo ra các vết xước dăm. Các vết xước này lâu ngày sẽ làm giảm độ bền của kính.

Bảo vệ phần góc và cạnh bàn: Góc và cạnh của tấm kính là những "điểm chết" yếu nhất của kính cường lực. Hãy cẩn thận khi di chuyển bàn hoặc va chạm vật cứng vào các góc cạnh này vì nó có thể làm nổ tung cả tấm kính. Nếu nhà có trẻ nhỏ, bạn nên dùng miếng bọc góc bàn bằng silicon để vừa bảo vệ bé, vừa bảo vệ kính.

3. Vệ sinh và lau chùi đúng cách

Dùng khăn mềm: Chỉ nên lau bàn kính bằng khăn vi sợi (microfiber) mềm hoặc bông mút. Tránh dùng các miếng cọ rửa bằng kim loại (như búi sắt đánh xoong nồi) vì chúng sẽ làm xước mờ mặt kính ngay lập tức.

Sử dụng dung dịch lau kính chuyên dụng: Đối với các vết dầu mỡ sau bữa ăn, bạn nên dùng nước lau kính chuyên dụng hoặc hỗn hợp nước pha chút giấm/nước cốt chanh để lau sạch. Lau lại bằng khăn khô để mặt bàn không bị vệt nước mờ loang lổ.

(Ảnh minh họa)

Lau sạch ngay khi tràn nước: Không để nước đọng lâu ngày ở phần khe hở tiếp xúc giữa mặt kính và khung bàn (bằng gỗ hoặc kim loại), vì độ ẩm tích tụ dễ gây nấm mốc, rỉ sét khung hoặc bong tróc lớp keo liên kết.

4. Kiểm tra định kỳ kết cấu bàn

Kiểm tra miếng đệm chống xê dịch: Giữa mặt kính và khung bàn thường có các nút cao su hoặc silicon nhỏ để cố định. Hãy đảm bảo các miếng đệm này không bị mủn, lệch hoặc rơi mất, tránh tình trạng kính tiếp xúc trực tiếp và ma sát vào khung kim loại/gỗ cứng.

Theo dõi vết nứt ngầm: Nếu vô tình phát hiện mặt bàn kính có một vết nứt nhỏ, mẻ ở cạnh hoặc có bong bóng khí lớn bất thường xuất hiện bên trong lõi kính, bạn nên chủ động lên kế hoạch thay thế mặt kính mới. Kính cường lực khi đã tổn thương kết cấu rất dễ tự vỡ bất ngờ mà không báo trước.

Một số lưu ý khác trong việc sử dụng hàng ngày:

Không ngồi hoặc đứng lên mặt bàn: Nhiều người có thói quen đứng lên bàn để sửa bóng đèn, treo rèm cửa hoặc để trẻ nhỏ ngồi chơi trên mặt bàn. Dù kính cường lực chịu được tải trọng phân bổ đều tốt, nhưng khi một trọng lượng lớn tập trung vào một điểm nhỏ (áp lực điểm), kính vẫn có nguy cơ bị sập vỡ nguy hiểm.

Cẩn thận khi dùng cốc, đồ dùng bằng thủy tinh cứng: Va chạm giữa thủy tinh với thủy tinh hoặc thủy tinh với gốm sứ dày (như cốc bọc đáy dày, cối giã) đôi khi tạo ra xung lực mạnh hơn bạn nghĩ. Khi đặt các vật dụng này xuống bàn, hãy thao tác nhẹ nhàng thay vì đặt mạnh tay.

Hạn chế để ánh nắng chiếu trực tiếp: Nếu bàn trà hoặc bàn ăn đặt sát cửa sổ, hãy sử dụng rèm che. Ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu liên tục vào một nửa mặt bàn có thể tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa vùng có nắng và vùng bóng râm, làm tăng ứng suất nội tại của kính.

Chọn độ dày kính phù hợp từ đầu: Nếu bạn đang có ý định thay mặt kính hoặc mua bàn mới, hãy chú ý đến độ dày. Bàn trà nhỏ có thể dùng kính 8mm, nhưng với bàn ăn lớn hoặc bàn làm việc dài, bạn nên chọn kính có độ dày tối thiểu từ 10mm đến 12mm để đảm bảo độ võng và khả năng chịu lực an toàn.

Cân nhắc dán phim bảo vệ trong suốt (Safety Film): Nếu gia đình có trẻ nhỏ hiếu động, bạn có thể dán một lớp phim bảo vệ chuyên dụng lên mặt dưới của kính. Lớp phim này hoàn toàn vô hình nhưng nếu chẳng may kính bị vỡ do tai nạn, nó sẽ giữ chặt các mảnh vụn lại với nhau, không cho bắn tung tóe gây sát thương.

Gia Linh (Tổng hợp)