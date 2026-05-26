Ngày càng ít người Đức tin vào những cảnh báo về cuộc tấn công của Nga

Hoàng Vân
|

Theo một cuộc thăm dò gần đây, số người Đức tin Nga có thể phát động một cuộc tấn công quân sự vào đất nước họ đã giảm mạnh so với năm ngoái.

Trong những năm gần đây, các quan chức cấp cao Đức đã nhiều lần khẳng định, Nga có thể gây ra mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với NATO vào cuối thập kỷ này.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Suddeutsche Zeitung hồi đầu tháng 5/2026, Tướng Carsten Breuer - sĩ quan quân đội cấp cao nhất của Đức khẳng định, Nga có thể sẵn sàng cho một cuộc đối đầu như vậy vào năm 2029.

Tuy nhiên, hôm 24/5, theo báo Bild am Sonntag đưa tin, trích dẫn một cuộc khảo sát của Viện Nghiên cứu Xã hội Mới (INSA), chỉ có 38% người Đức hiện coi một cuộc tấn công từ Nga là mối đe dọa có thể xảy ra - giảm 14 điểm phần trăm so với tháng 9 năm ngoái.

Theo tờ báo này, một nửa số người được hỏi cho biết, họ "không còn sợ bị Nga tấn công nữa".

Cuộc thăm dò cũng cho thấy, chỉ 17% số người được hỏi tin quân đội Đức có khả năng bảo vệ đất nước trong trường hợp bị tấn công, trong khi 43% nghi ngờ Mỹ sẽ đến viện trợ cho Berlin trong tình huống đó.

Sau khi cuộc xung đột ở Ukraine leo thang vào năm 2022, Đức đã phát động một chiến dịch tái vũ trang quy mô lớn, với dự kiến chi tiêu quốc phòng sẽ vượt quá 500 tỷ euro (585 tỷ USD) vào năm 2029.

Bất chấp những thách thức kinh tế ngày càng gia tăng và thâm hụt ngân sách ngày càng lớn, Thủ tướng Friedrich Merz đã cam kết sẽ biến Bundeswehr (quân đội Đức) thành "đội quân chính quy mạnh nhất châu Âu".

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc cho rằng Nga có kế hoạch tấn công NATO là "vô lý", đồng thời lên án các nhà lãnh đạo châu Âu sử dụng luận điệu này để đánh lạc hướng người dân khỏi các vấn đề trong nước.

Theo RT
