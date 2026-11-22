Ước tính có hơn 600 triệu người trên khắp hành tinh đã theo dõi trực tiếp sự kiện lịch sử này.

Ngày 20/7/1969, một dấu chân in hằn trên lớp bụi xám cách Trái Đất 384.400 km đã biến giấc mơ ngàn đời của nhân loại thành hiện thực. Đó không chỉ là chiến thắng rực rỡ của khoa học kỹ thuật mà còn là khoảnh khắc cả thế giới cùng nín thở hướng về bầu trời đêm, chứng kiến loài người lần đầu tiên đặt chân lên một thiên thể khác ngoài hành tinh xanh.

Cuộc hành trình vĩ đại này được thai nghén từ những năm đầu thập niên 1960, giữa bối cảnh cuộc chạy đua vũ trụ căng thẳng thời Chiến tranh Lạnh. Năm 1961, Tổng thống Mỹ John F. Kennedy đã đưa ra một tuyên bố đầy táo bạo trước Quốc hội rằng nước Mỹ sẽ đưa con người lên Mặt Trăng và trở về Trái Đất an toàn trước khi thập kỷ đó khép lại. Để hiện thực hóa mục tiêu tưởng chừng bất khả thi này, hàng trăm nghìn kỹ sư, nhà khoa học và công nhân của NASA đã miệt mài làm việc suốt tám năm trời với nguồn ngân sách khổng lồ.

Sáng ngày 16/7/1969, tên lửa đẩy khổng lồ Saturn V cao tới 110 mét mang theo tàu vũ trụ Apollo 11 đã gầm vang, rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida. Trên khoang tàu là ba phi hành gia ưu tú gồm chỉ huy trưởng Neil Armstrong, phi công khoang đổ bộ Buzz Aldrin và phi công khoang chỉ huy Michael Collins. Hàng triệu người dân đã tập trung dọc các bãi biển gần khu vực phóng, trong khi hàng trăm triệu khán giả toàn cầu dõi theo từng giây phút qua màn ảnh nhỏ.

3 phi hành gia làm nên lịch sử

Bốn ngày vượt không gian và cuộc hạ cánh nghẹt thở trên Biển Tĩnh Lặng

Sau khi thoát khỏi lực hút của Trái Đất, con tàu Apollo 11 mất khoảng bốn ngày để vượt qua khoảng không gian mênh mông lạnh lẽo hướng tới Mặt Trăng. Vào ngày 19/7/1969, tàu chính thức đi vào quỹ đạo của vệ tinh tự nhiên này, chuẩn bị cho giai đoạn quyết định và nguy hiểm nhất của toàn bộ sứ mệnh.

Ngày 20/7/1969, trong khi Michael Collins ở lại điều khiển khoang chỉ huy Columbia bay quanh quỹ đạo Mặt Trăng, Neil Armstrong và Buzz Aldrin đã chui vào khoang đổ bộ Đại Bàng và thực hiện thao tác tách khoang. Từ độ cao khoảng 100 km, con tàu nhỏ bé bắt đầu hành trình giảm độ cao đầy cam go hướng về vùng đồng bằng dung nham cổ đại mang tên Biển Tĩnh Lặng.

Quá trình hạ cánh diễn ra không hề suôn sẻ như những kịch bản mô phỏng trên mặt đất. Khi khoang đổ bộ cách bề mặt Mặt Trăng chưa đầy 10 km, hệ thống máy tính dẫn đường liên tục phát ra tín hiệu báo động quá tải dữ liệu. Dưới mặt đất, trung tâm điều khiển tại Houston rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ nhưng vẫn quyết định cho phép phi hành đoàn tiếp tục nhiệm vụ sau khi xác định máy tính vẫn duy trì được chức năng cốt lõi.

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất chỉ thực sự ập đến ở những phút cuối cùng khi Neil Armstrong nhìn qua cửa sổ và nhận ra hệ thống tự động đang dẫn con tàu lao thẳng xuống một miệng hố khổng lồ đầy đá tảng lởm chởm. Nếu hạ cánh xuống khu vực này, khoang đổ bộ chắc chắn sẽ bị lật nhào và hai phi hành gia sẽ không bao giờ có cơ hội trở về.

Không chút chần chừ, Armstrong lập tức chuyển sang chế độ lái thủ công, điều khiển con tàu bay lướt ngang qua bề mặt Mặt Trăng để tìm kiếm một bãi đáp bằng phẳng hơn. Lượng nhiên liệu trong bình cạn dần từng giây, nhịp tim của vị chỉ huy trưởng tăng vọt lên mức 150 nhịp mỗi phút. Khi đồng hồ báo nhiên liệu chỉ còn đủ cho chưa đầy 30 giây bay trước khi cạn kiệt hoàn toàn, bốn chân đế của tàu Đại Bàng cuối cùng đã chạm xuống lớp bụi Mặt Trăng một cách êm ái.

Bước nhảy vọt của nhân loại và những bí mật được hé lộ

Từ khoảng cách hàng trăm nghìn km, giọng nói điềm tĩnh của Neil Armstrong vang lên qua sóng vô tuyến làm vỡ òa cảm xúc của cả nhân loại với thông báo rằng Đại Bàng đã hạ cánh. Hơn sáu giờ đồng hồ sau khi tiếp đất, vào tối ngày 20/7 theo giờ Mỹ, cửa khoang đổ bộ được mở ra và Armstrong bắt đầu bước xuống chiếc thang kim loại gồm chín bậc.

Khi đặt bàn chân trái xuống lớp bụi mịn như bột than của Mặt Trăng, ông đã thốt lên câu nói bất hủ về một bước đi nhỏ bé của một con người nhưng là bước nhảy vọt khổng lồ của cả nhân loại. Ít phút sau đó, Buzz Aldrin cũng bước xuống bề mặt Mặt Trăng và mô tả khung cảnh xung quanh bằng hai từ ngắn gọn nhưng đầy ám ảnh là sự hoang vắng tráng lệ.

Trong suốt hơn hai giờ đồng hồ thực hiện nhiệm vụ đi bộ ngoài không gian, hai phi hành gia đã cắm quốc kỳ Mỹ, lắp đặt các trạm đo địa chấn cùng tấm gương phản xạ tia laser để đo khoảng cách chính xác giữa Trái Đất và Mặt Trăng. Họ cũng cẩn thận thu thập tổng cộng 21,5 kg mẫu đất đá quý giá từ bề mặt vệ tinh này để mang về phục vụ công tác nghiên cứu.

Dấu chân lịch sử trên Mặt trăng

Cùng lúc đó, ở trên quỹ đạo phía trên, Michael Collins trải qua những giờ phút cô độc nhất lịch sử loài người. Mỗi khi khoang chỉ huy Columbia bay vào vùng khuất phía sau Mặt Trăng, mọi liên lạc vô tuyến giữa ông với Trái Đất và hai người đồng đội phía dưới đều bị cắt đứt hoàn toàn trong gần 48 phút, biến ông thành con người ở xa đồng loại nhất từng tồn tại.

Di sản vượt thời gian của sứ mệnh Apollo 11

Sau khi hoàn thành mọi nhiệm vụ trên bề mặt, khoang đổ bộ Đại Bàng đã kích hoạt động cơ, rời khỏi Mặt Trăng để ghép nối thành công với khoang chỉ huy Columbia trên quỹ đạo. Ngày 24/7/1969, khoang tàu chở ba người hùng trở về Trái Đất an toàn, hạ cánh xuống vùng biển Thái Bình Dương trong sự chào đón nồng nhiệt của cả thế giới.

Ước tính có hơn 600 triệu người trên khắp hành tinh đã theo dõi trực tiếp sự kiện lịch sử này qua truyền hình, tạo nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu vào thời điểm bấy giờ. Những mẫu đất đá mà Apollo 11 mang về đã giúp giới khoa học giải mã hàng loạt bí ẩn về nguồn gốc hình thành của Mặt Trăng, chứng minh rằng vệ tinh này có chung cấu tạo địa chất với Trái Đất từ hàng tỷ năm trước.

Thành công vang dội của Apollo 11 không chỉ chấm dứt cuộc chạy đua lên Mặt Trăng mà còn mở đường cho năm sứ mệnh có người lái tiếp theo trước khi chương trình khép lại vào năm 1972. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, trong môi trường chân không không có gió hay mưa của Mặt Trăng, dấu chân của những người tiên phong năm 1969 vẫn còn in hằn nguyên vẹn. Sự kiện ngày 20/7/1969 mãi mãi đứng sừng sững như một tượng đài rực rỡ nhất cho trí tuệ, lòng dũng cảm và khát vọng vươn tới những chân trời mới không giới hạn của loài người.