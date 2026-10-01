Ngẫu nhiên hay sắp đặt: Sao lại có 2 phi công phụ ngồi sẵn trên máy bay Flydubai để cứu nguy đúng lúc thế?

Thông thường chỉ có 2 phi công trên máy bay, lý do có thêm hai phi công phụ trên chuyến bay của Flydubai phải chăng là có tính toán từ trước?

Có tới 4 phi công của hãng Flydubai xuất hiện trên chuyến bay mang số hiệu FZ1073 từ Dubai đi Tel Aviv trong vụ việc xảy ra ngày 30/9. Đúng thời điểm đó, một nghi án tấn công khủng bố đã xảy ra ngay bên trong khoang lái, khiến chiếc phi cơ đột ngột lao rơi tự do và buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống lãnh thổ Ả Rập Xê Út.

Giới chức Israel cho biết, viên cơ phó đã dùng dao đâm cơ trưởng và tìm cách lao máy bay xuống đất trước khi bị hành khách cùng phi hành đoàn khống chế. Trong lúc sự việc diễn ra, chuyến bay đã phát tín hiệu khẩn cấp mang mã 7500 – mã quy ước quốc tế về hành vi can thiệp bất hợp pháp (nghi bị cướp máy bay). Ngay lập tức, không quân Israel đã điều động các phi cơ tiêm kích cất cánh khẩn cấp.

Mới đây, tờ The Jerusalem Post đã xác minh được nguyên nhân vì sao lại có thêm 2 phi công khác xuất hiện trên chuyến bay này.

Trả lời phỏng vấn của The Jerusalem Post, một nguồn tin am hiểu vụ việc tiết lộ: Việc bố trí thêm phi công là nhằm phòng ngừa tình huống phải chuyển hướng đường bay trong khu vực. Hành trình kéo dài có thể khiến kíp lái ban đầu làm việc vượt quá thời gian tiêu chuẩn theo quy định.

Quyết định này hoàn toàn mang tính kỹ thuật nghiệp vụ, không xuất phát từ bất kỳ cảnh báo an ninh nào trước đó.

"Nếu có sự cố phát sinh trên không phận Kuwait và máy bay buộc phải đổi tuyến, hành trình sẽ kéo dài thêm từ 1 đến 2 tiếng," nguồn tin phân tích. Điều này đồng nghĩa với việc kíp lái ban đầu sẽ vượt quá khung giờ làm việc cho phép và không thể tiếp tục đảm nhận lượt bay về.

Đó chính là lý do vì sao chuyến bay lại có đến 4 phi công.

Và khi vụ tấn công bất ngờ nổ ra, quyết định phân bổ nhân sự mang tính thủ tục hành chính ấy đột nhiên trở thành yếu tố sống còn.

Một hành khách người Israel trực tiếp tham gia khống chế hung thủ kể lại với tờ Post: Ngay khi vụ việc xảy ra và chiếc phi cơ bắt đầu rơi tự do, những người ngồi ở các hàng ghế đầu đã lập tức lao về phía khoang lái.

Đúng lúc đó, ông mới nhận ra 2 viên phi công đi tăng cường đang ngồi ở khu vực phía sau.

"Tôi phải lay mạnh để họ giật mình di chuyển lên khoang đầu và tiếp quản tay lái, vì chiếc máy bay lúc đó đang lao thẳng xuống," nam hành khách chia sẻ.

Một phi công tăng cường đã giành lại quyền kiểm soát máy bay

Cũng theo nhân chứng này, một trong hai phi công bổ sung đã kịp thời tiến vào khoang lái và nắm quyền điều khiển phi cơ, trong khi người còn lại dường như rơi vào trạng thái hoảng loạn ban đầu.

Các hành khách người Israel đã dũng cảm quật ngã và khống chế kẻ tấn công, sau đó dùng chính các dây sạc điện thoại để trói chặt hắn. Nhờ sự hỗ trợ của một nha sĩ người Israel có mặt trên chuyến bay, viên cơ trưởng bị thương nặng đã được sơ cứu kịp thời.

Dữ liệu từ các ứng dụng theo dõi hành trình cho thấy, chiếc Boeing 737 đã giảm độ cao gần 4.200m chỉ trong chưa đầy 30 giây trước khi tín hiệu báo động đầu tiên được phát đi. Máy bay sau đó đã chuyển hướng và hạ cánh xuống thành phố Tabuk ở phía tây bắc Ả Rập Xê Út, nơi nghi phạm lập tức bị lực lượng an ninh bắt giữ.

Đại diện Flydubai xác nhận đã xảy ra một vụ xô xát bên trong khoang lái, đồng thời cho biết lực lượng nhân sự của hãng đi cùng chuyến bay đã nhanh chóng can thiệp, bảo đảm an toàn cho phi cơ, thực hiện chuyển hướng và hạ cánh an toàn. Tuy nhiên, hãng hàng không này cũng khuyến cáo không nên vội vã kết luận về động cơ của hung thủ khi quá trình điều tra vẫn đang tiến hành.

Trong khi đó, giới chức Israel khẳng định đây là một vụ tấn công khủng bố có chủ đích. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nhận định đây là một "âm mưu tấn công khủng bố thánh chiến không thành", còn Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố hành động kịp thời của hành khách và phi hành đoàn đã ngăn chặn được một thảm họa tàn khốc.

Vai trò đặc biệt của Flydubai trên đường bay đến Israel

Biến cố này một lần nữa làm nổi bật vai trò đặc thù của Flydubai trên đường bay kết nối với Israel.

Kể từ sau cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào ngày 7/10/2023, Flydubai là một trong số rất ít các hãng hàng không quốc tế vẫn duy trì đường bay đến Israel trong những khoảng thời gian căng thẳng, thời điểm mà hầu hết các hãng bay lớn khác đều quyết định tạm dừng khai thác. Etihad – một hãng hàng không lớn khác của UAE – cũng duy trì các chuyến bay trong một số giai đoạn của cuộc xung đột.

Chấp nhận vận hành trong bối cảnh tình hình khu vực liên tục biến động đồng nghĩa với việc hãng phải luôn sẵn sàng cho các kịch bản đường bay bị kéo dài bất ngờ. Và với sự việc vừa qua, chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy đã giúp chuyến bay FZ1073 có sẵn 4 phi công trên khoang.

Để rồi khi một phi công bị thương nặng và người còn lại tìm cách lao máy bay xuống đất, hai người đàn ông vốn đang ngồi ở khoang hành khách đã trở thành những người giải cứu toàn bộ chuyến bay.