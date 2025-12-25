Ngành xe điện bước vào ‘kỷ nguyên 18 tháng’: Các hãng ô tô Phương Tây đang phá vỡ mọi quy tắc cũ để sinh tồn

Cuộc đua sống còn

Tờ Financial Times (FT) cho hay cuộc đối đầu giữa các nhà sản xuất ô tô phương Tây và các đối thủ Trung Quốc đã châm ngòi cho một cuộc đua trong toàn ngành nhằm trở thành đơn vị phát triển xe nhanh nhất mà không làm ảnh hưởng đến tiêu chuẩn an toàn.

Trong nỗ lực bắt kịp tốc độ và chi phí của Trung Quốc, Ford đã chọn Renault làm đối tác để cùng sản xuất các dòng xe điện cỡ nhỏ tại châu Âu sau khi nhà sản xuất ô tô Pháp cắt giảm một nửa thời gian phát triển các mẫu xe mới xuống còn dưới hai năm.

Tập đoàn Volkswagen của Đức cũng đã rút ngắn chu kỳ phát triển cho các dòng xe điện mới sản xuất tại Trung Quốc xuống 30% so với quy trình truyền thống vốn kéo dài hơn bốn năm.

Mẫu sedan điện N7 mới của Nissan với mức giá dưới 20.000 USD đã được ra mắt tại Trung Quốc trong năm nay sau khi được phát triển cùng đối tác địa phương Dongfeng trong khoảng hai năm, và mẫu xe này sẽ được xuất khẩu sang các thị trường khác từ năm tới.

Các lãnh đạo ngành ô tô toàn cầu cho biết tốc độ hiện là yếu tố sống còn để theo kịp những tiến bộ nhanh chóng của công nghệ, sự thay đổi trong thị hiếu người tiêu dùng và những biến động của chuỗi cung ứng do tranh chấp địa chính trị gây ra.

Tuy nhiên, một số người khác đã cảnh báo về những thách thức trong việc cân bằng giữa tốc độ phát triển nhanh với các ưu tiên cơ bản về an toàn. Ông Jérémie Papin, giám đốc tài chính của Nissan, nhận định rằng việc phát triển nhanh hơn là cực kỳ quan trọng, đặc biệt đối với các công ty thiếu quy mô lớn, bởi đó cũng là cách để chế tạo ra một chiếc xe có chi phí cạnh tranh nhờ việc chi tiêu ít hơn cho khâu kỹ thuật.

Dù vậy, ông Papin thừa nhận vẫn có một khoảng thời gian không thể nén lại khoảng 12 tháng khi các kỹ sư chuyển từ giai đoạn kỹ thuật số sang giai đoạn vật lý để chuẩn bị cho phương tiện.

Bà Laurence Noël, người đứng đầu mảng ô tô toàn cầu tại công ty tư vấn Capgemini, nói thêm rằng nếu một doanh nghiệp mất năm năm để phát triển một chiếc xe thì khi sản phẩm đó ra thị trường, doanh nghiệp đó coi như đã kết thúc, vì vậy họ bắt buộc phải nhanh.

Để tiệm cận với chu kỳ phát triển trung bình từ 18 đến 20 tháng của Trung Quốc, các nhà sản xuất ô tô truyền thống đã chuyển sang sử dụng các công cụ kỹ thuật số để thiết kế và thử nghiệm ảo. Nhưng theo các giám đốc điều hành, thay đổi lớn hơn nằm ở văn hóa khi họ phải học hỏi từ người Trung Quốc cách làm việc nhanh chóng và linh hoạt hơn.

Giám đốc Jim Baumbick của Ford tại châu Âu cho biết BYD và các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc khác đạt được tốc độ cao bằng cách sử dụng nhiều linh kiện chung hơn, và trong khi các mẫu xe mới của họ trông có vẻ không quá khác biệt so với các phiên bản trước, những thay đổi đáng kể nhất lại nằm ở phần mềm cùng các công nghệ kỹ thuật số khác.

Ông Baumbick khẳng định rằng mức độ thay đổi thực sự và khả năng tăng tốc là sự giao thoa giữa việc tái sử dụng linh kiện một cách thông minh, khuếch đại sự thay đổi bằng phần mềm và sự rõ ràng về kết quả sản phẩm đầu ra.

Học tập Trung Quốc

Đối với Renault, mẫu xe điện Twingo mới dự kiến lăn bánh vào năm 2026 là sản phẩm đầu tiên ra đời từ quy trình thiết kế mới được triển khai thông qua một đơn vị tại Thượng Hải. Trung tâm Phát triển Tiên tiến Trung Quốc này có khoảng 150 kỹ sư địa phương và các chuyên gia để giúp hãng di chuyển nhanh hơn.

Vittorio d’Arienzo, một giám đốc điều hành tại đơn vị xe điện Ampere của Renault, giải thích rằng ở châu Âu, từ lúc thiết kế một bộ phận cho đến khi cầm nó trên tay phải trải qua quy trình liên hệ nhà cung cấp và đưa ra đề xuất vốn có thể mất từ một đến ba tháng, nhưng tại Trung Quốc, các nhà cung cấp đã quen với việc sản xuất linh kiện ngay tại chỗ nên thời gian chỉ mất một nửa.

Khoảng 45% linh kiện của xe được cung cấp từ Trung Quốc, các kỹ sư và nhà thiết kế làm việc trên các bộ phận khác nhau của xe cùng một lúc, trong khi Renault đồng thời bắt đầu chuẩn bị dây chuyền lắp ráp tại Slovenia.

Có một thời điểm đội ngũ của Renault quyết định rằng họ không thích thiết kế của tay nắm cửa nội thất, và d’Arienzo biết rằng chỉ trong ba ngày nữa nhà cung cấp sẽ bắt đầu sản xuất nên không còn thời gian để thảo luận lại mọi thứ ở mọi cấp quản lý.

Thay vào đó, các thành viên trong nhóm đã sử dụng tin nhắn WhatsApp xuyên quốc gia để thực hiện các thay đổi, và mức độ tốc độ trong sự phối hợp hoàn hảo đó đã cho phép họ điều chỉnh những thứ cần cải thiện.

Cuối cùng, mẫu Twingo được phát triển trong 21 tháng và việc phát triển mẫu xe nhỏ Dacia Hipster mới sử dụng cùng nền tảng sẽ còn nhanh hơn ở mức 16 tháng. Giám đốc điều hành Renault, ông François Provost khẳng định họ cần một cú hích mạnh mẽ để có thể cạnh tranh như các đối thủ Trung Quốc tại châu Âu.

Ngoài các khía cạnh kỹ thuật như thiết kế kỹ thuật số, những thay đổi về văn hóa cũng rất đáng kể. Để đạt được tốc độ, các nhà sản xuất ô tô ngày càng chuyển sang sử dụng các bộ phận và công nghệ sẵn có của nhà cung cấp để không cần phải thử nghiệm lại từ đầu.

Việc tăng cường sử dụng các nhà cung cấp Trung Quốc cũng gây tranh cãi đối với nhiều tập đoàn vốn từ lâu đã dựa vào mối quan hệ truyền thống với mạng lưới nhà cung cấp rộng lớn tại thị trường quê nhà.

Ông Papin tại Nissan cho biết những gì họ đang cố gắng thực hiện trên toàn cầu hiện nay được truyền cảm hứng từ những trải nghiệm tại Trung Quốc, điều này đòi hỏi phải phá vỡ cách làm việc cũ và cởi mở hơn với thực tế rằng doanh nghiệp cần chấp nhận nhiều rủi ro hơn để giảm thời gian phát triển xe.

Thách thức

Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty đều có thể thích nghi nhanh chóng. Một cố vấn lâu năm của một hãng xe Nhật Bản cho biết khi phần mềm trở nên quan trọng hơn đối với việc phát triển ô tô, một số tập đoàn có nguy cơ rơi vào trạng thái phủ nhận việc phải đi nhanh hơn do không có khả năng thay đổi phương thức sản xuất.

Người này nói thêm rằng văn hóa ưu tiên an toàn là một điều tốt khi ở mức độ phù hợp, nhưng nó đang xung đột với nhu cầu phải di chuyển nhanh và sẵn sàng phá vỡ các quy tắc cũ do phần mềm thúc đẩy.

Ông Stephen Dyer, đối tác tại công ty tư vấn AlixPartners ở Thượng Hải, cho biết các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc với tư cách là những người mới đến thường sẵn lòng đổi mới quy trình làm việc và chấp nhận rủi ro hơn. Ngoài hệ thống phân cấp doanh nghiệp phẳng hơn và cấu trúc xe đơn giản hơn, họ cũng ít chú trọng hơn vào các bài kiểm tra độ bền.

Theo nghiên cứu của AlixPartners, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc thực hiện các bài kiểm tra độ bền trung bình chỉ 600.000 km mỗi xe, so với mức 3 triệu km thường được các nhà sản xuất ô tô nước ngoài yêu cầu.

Ông Dyer cũng cho biết họ sẵn sàng khắc phục các sự cố phần mềm chưa được giải quyết và thêm các tính năng mới thông qua cập nhật trực tuyến, trong khi các nhà sản xuất ô tô truyền thống thường ngần ngại rủi ro về danh tiếng và thay vào đó sẽ đợi cho đến khi mọi thứ được xác nhận đầy đủ trước khi ra mắt.

Các tập đoàn Trung Quốc sẽ tiếp tục “tiến lên” trước khi tất cả các bước xác nhận hoàn tất để kịp thời hạn ra mắt, vì trong một ngành công nghiệp lấy phần mềm làm trung tâm và có tính linh hoạt cao, việc ra mắt quá muộn có nghĩa là công nghệ của bạn có thể đã trở nên lỗi thời.

*Nguồn: FT