Ngành nào có thu nhập cao nhất Việt Nam: Dân IT có thể kiếm tới 52 triệu đồng/tháng, "tân binh" dưới 3 năm kinh nghiệm đều không quá 20 triệu đồng

Mới đây, Top CV công bố Báo cáo thị trường tuyển dụng thường niên 2024 , khảo sát thu nhập của nhân sự tương ứng với vị trí và kinh nghiệm làm việc. Báo cáo dựa trên khảo sát 3.000 doanh nghiệp và người lao động, đồng thời phân tích hơn 300.000 tin tuyển dụng trong năm qua.

Trong đó, từ vị trí chuyên viên đến cấp quản lý, trưởng phòng, IT – phần mềm là lĩnh vực có thu nhập vượt trội hơn các ngành khác.

Cụ thể, vị trí chuyên viên, trưởng nhóm đến quản lý/trưởng phòng trong lĩnh vực IT lần lượt nhận 24,5 triệu đồng, 35 triệu đồng và 52 triệu đồng. Đặc biệt, vị trí quản lý và trưởng phòng nhận mức lương trung vị đạt 52 triệu đồng/tháng, tăng gần 30% so với năm ngoái, cao hơn đáng kể so với các ngành khác.

Xếp sau là Ngân hàng với lương trung vị các vị trí từ chuyên viên, trưởng nhóm, trưởng phòng tương ứng 18 triệu đồng, 27 triệu đồng và 39 triệu đồng.

Trong khi đó, các ngành Sản xuất, Xây dựng và Logistic sở hữu mức lương thấp hơn. Vị trí quản lý/trưởng phòng ở các lĩnh vực này có trung vị cao thu nhập là 26 triệu đồng, chỉ tương đương với mức lương chuyên viên hoặc trưởng nhóm của một số ngành nghề khác.

Báo cáo của Top CV cũng chỉ ra, lương của nhân viên dưới 3 năm kinh nghiệm của các nhóm ngành không quá 20 triệu.

Nhóm ngành IT ở các vị trí thực tập sinh hay sinh viên dưới 1 năm kinh nghiệm của chỉ ở mức tương đương so với các lĩnh vực khác. Cụ thể, trung vị cao mức thu nhập của thực tập sinh, nhân sự dưới 1 năm kinh nghiệm và từ 1-3 năm kinh nghiệm ở ngành IT lần lượt là 5 triệu đồng, 11 triệu đồng và 20 triệu đồng. Trong đó, mức thập nhất một nhân sự thực tập ngành này có thể nhận chỉ vỏn vẹn 3 triệu đồng.

Ở nhiều ngành khác như Giáo dục, Y tế, Xuất nhập khẩu, Bất động sản, Kinh doanh - Bán hàng... vị trí thực tập sinh dừng lại ở mức 5 triệu đồng. Với kinh nghiệm dưới 1 năm, các vị trí này được trả từ 9-14 triệu đồng theo mức trung vị cao. Còn người lao động có từ 1-3 năm kinh nghiệm, lương rơi vào khoảng từ 14 triệu đồng đến 19,5 triệu đồng.

Trong đó, mức thu nhập 16 triệu đồng là phổ biến nhất, được ghi nhận ở 6 ngành nghề gồm Kinh doanh - Bán hàng, Xây dựng, Bảo hiểm, Giáo dục, Marketing và Tài chính.

Ngoài mức lương, báo cáo của Top CV còn chỉ ra xu hướng tuyển dụng của các ngành nghề. Theo khảo sát, nhu cầu tuyển dụng nhân sự IT giảm nhẹ 1% so với năm ngoái, tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn "khát" nhân lực có kinh nghiệm và kỹ năng cao.

Trong đó, 55% doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhân sự đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng thực tế, 49,7% công ty sẵn sàng cạnh tranh bằng các chế độ đãi ngộ hấp dẫn như lương thưởng cao, cơ hội đào tạo và phúc lợi mở rộng để thu hút nhân tài.