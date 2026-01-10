Ngành làm đẹp ghi dấu ấn tại CES 2026

Thiết bị Light Straight + Multi-styler được cho là đột phá trong lĩnh vực tạo kiểu tóc. Thiết bị này được L’Oréal giới thiệu có thể duỗi và tạo kiểu tóc bằng công nghệ ánh sáng thay thế cho cơ chế đốt nóng thông thường.

Thay vì dùng nhiệt độ cao trên 200 độ C dẫn đến cấu trúc keratin bị phá vỡ làm tóc khô xơ và gãy rụng, Light Straight + Multi-styler sử dụng ánh sáng hồng ngoại, thâm nhập sâu vào sợi tóc để tái định hình các liên kết hydro từ bên trong sợi tóc, thay vì chỉ tác động nhiệt bên ngoài, cùng với mức ngưỡng nhiệt an toàn dưới 160 độ C để giúp bảo tồn cấu trúc tự nhiên của tóc.

Thiết bị Light Straight + Multi-styler

Thiết bị Light Straight + Multi-styler được đánh giá có thời gian tạo kiểu nhanh gấp 3 lần và độ mượt mà của tóc cao gấp 2 lần so với dòng máy thông thường hiện nay. Ngoài ra, nó cũng được tích hợp cảm biến thông minh, học hỏi thao tác người dùng để tối ưu hóa trải nghiệm.

Guive Balooch - Phó Chủ tịch L'Oréal phụ trách công nghệ và đổi mới sáng tạo chia sẻ: "Chúng tôi đã dành 10 năm để triển khai công nghệ này. Đây sẽ là lần đầu tiên bạn có thể sử dụng ánh sáng để duỗi tóc. Khác với, máy duỗi tóc thông thường, nó làm thẳng tóc ở nhiệt độ lên đến hơn 400 độ C. Với công nghệ này, bạn sẽ chiếu ánh sáng hồng ngoại công suất thấp, ánh sáng đi xuyên qua tóc, tạo ra nhiệt để làm tóc thẳng".

Bên cạnh đó, chiếc mặt nạ LED Face Mask đã gây ấn tượng mạnh tại triển lãm nhờ thiết kế silicon siêu mỏng, áp sát mọi đường nét khuôn mặt.

Mặt nạ LED Face Mask

Điểm nhấn của thiết bị nằm ở hệ thống vi mạch trong suốt, có khả năng kiểm soát chính xác hai bước sóng ánh sáng bao gồm ánh sáng đỏ (630 nanomet) có tác động trẻ hóa bề mặt da và ánh sáng hồng ngoại (830 nanomet) sẽ thâm nhập sâu xuống lớp dưới da, kết hợp với ánh sáng đỏ giải quyết các vấn đề về nếp nhăn, cải thiện độ đàn hồi, nâng cơ và làm đều màu da.