Ngành học là "huyết mạch" của nền kinh tế, AI không thể thay thế, lương có thể chạm mốc 150 triệu/tháng

Được ví như “huyết mạch” của nền kinh tế, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo dòng chảy hàng hóa từ nguyên liệu đầu vào đến tay người tiêu dùng. Đây là lĩnh vực tập trung vào việc nghiên cứu, hoạch định và tối ưu hóa toàn bộ quá trình vận chuyển, lưu kho và phân phối. Trong bối cảnh thương mại điện tử bùng nổ và nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, Logistics trở thành một trong những ngành “hot” với nhu cầu nhân lực cao và tiềm năng tăng trưởng lớn.

Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) đang góp phần thay đổi đáng kể cách vận hành của ngành này. AI giúp tự động hóa nhiều quy trình như tối ưu tuyến đường vận chuyển, phân tích dữ liệu chuỗi cung ứng hay dự đoán nhu cầu thị trường. Nhờ các thuật toán thông minh, doanh nghiệp có thể lập kế hoạch vận tải hiệu quả hơn, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất thông qua việc tự động hóa hệ thống kho bãi.

Tuy nhiên, AI vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn vai trò của con người. Những công việc đòi hỏi tư duy chiến lược, khả năng điều phối và quản lý mối quan hệ giữa các bên liên quan vẫn cần đến con người. Bởi lẽ, quản lý chuỗi cung ứng không chỉ là vận hành hệ thống, mà còn là “nghệ thuật” kết nối giữa nhà cung cấp, doanh nghiệp và khách hàng. Đặc biệt, trong các tình huống phát sinh như gián đoạn chuỗi cung ứng, thiên tai hay biến động chính sách thương mại, con người vẫn là yếu tố quyết định giúp hệ thống vận hành trơn tru.

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là gì?

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics and Supply Chain Management) là ngành học tập trung vào việc nghiên cứu, quản lý và phát triển các hoạt động vận chuyển trong quá trình sản xuất - kinh doanh, từ khâu cung ứng nguyên liệu đến phân phối sản phẩm. Ngành bao gồm toàn bộ các hoạt động hậu cần như lập kế hoạch, thu mua, quản lý nguồn cung, vận chuyển hàng hóa và tối ưu hóa dòng chảy vật tư.

Về bản chất, quản lý chuỗi cung ứng là cầu nối giữa cung và cầu, giúp các doanh nghiệp liên kết với nhau trong một hệ sinh thái sản xuất – kinh doanh. Từ việc đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất đến tổ chức vận chuyển hàng hóa, tất cả đều nhằm mục tiêu tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành.

Ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng ra trường làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có cơ hội việc làm rộng mở trong nhiều lĩnh vực như vận tải, kho vận, thương mại điện tử, sản xuất, xuất nhập khẩu hay quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại Việt Nam, ngành này đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh, kéo theo nhu cầu nhân lực ngày càng lớn.

Theo dự báo của Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam, đến năm 2030, ngành cần bổ sung khoảng 2,2 triệu lao động, trong đó có khoảng 200.000 nhân lực chất lượng cao có bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn. Đây là con số cho thấy tiềm năng phát triển rất lớn cũng như cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên theo học ngành này.

Mức lương của ngành này có cao không?

Không chỉ giàu cơ hội việc làm, Logistics còn là ngành có mức thu nhập cạnh tranh. Mức lương trong lĩnh vực này phụ thuộc vào vị trí công việc, kinh nghiệm, quy mô doanh nghiệp và khu vực làm việc, nhưng nhìn chung được đánh giá là khá hấp dẫn so với mặt bằng chung.

Cụ thể, sinh viên mới ra trường (0-2 năm kinh nghiệm) có thể nhận mức lương khoảng 8-18 triệu đồng/tháng. Với 2-5 năm kinh nghiệm, thu nhập tăng lên khoảng 10-35 triệu đồng/tháng. Ở cấp quản lý trung (5-10 năm), mức lương dao động từ 30-80 triệu đồng/tháng, và với các vị trí quản lý cấp cao (trên 10 năm), con số này có thể đạt tới 80-150 triệu đồng/tháng.

Nhìn chung, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu ngày càng phụ thuộc vào chuỗi cung ứng, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng không chỉ là ngành học giàu tiềm năng mà còn mang lại con đường sự nghiệp ổn định, lâu dài và cơ hội phát triển lớn.

Ngành Logistics cần bao nhiêu điểm để đỗ?

Năm 2025, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tiếp tục là một trong những ngành “hot” tại Việt Nam, với điểm chuẩn dao động khá rộng, khoảng từ 20 đến gần 29 điểm tùy theo từng trường và chương trình đào tạo. Ở mức cao, Đại học Kinh tế Quốc dân ghi nhận khoảng 28,6 điểm, trong khi Đại học Ngoại thương và Đại học Kinh tế TP.HCM cũng duy trì mức điểm cao, thường trong khoảng 27-28 điểm, phản ánh sức cạnh tranh lớn của ngành trong khối kinh tế.

Bên cạnh đó, nhiều trường khác có mức điểm “dễ tiếp cận” hơn nhưng vẫn thuộc nhóm chất lượng như Đại học Thương mại, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM) hay Đại học Công nghiệp TP.HCM, với điểm chuẩn phổ biến khoảng 24–26 điểm. Một số trường khác như Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Xây dựng Hà Nội hay Đại học Mở TP.HCM thường lấy khoảng 22-25 điểm, phù hợp với thí sinh có học lực khá.

Ở mức thấp hơn, các trường như Đại học Tài chính - Marketing, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Văn Lang hay Đại học Công nghệ TP.HCM có điểm chuẩn dao động khoảng 20–23 điểm, thậm chí một số chương trình xét ở mức gần ngưỡng sàn, giúp mở rộng cơ hội trúng tuyển.

Nhìn chung, dù có sự chênh lệch giữa các trường, ngành Logistics vẫn duy trì mặt bằng điểm cao và ổn định, tương đương các ngành kinh tế “top”. Điều này phản ánh nhu cầu nhân lực lớn trong bối cảnh thương mại, xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng tại Việt Nam đang phát triển mạnh, kéo theo cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên theo học ngành này trong những năm tới.