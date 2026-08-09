Ngành học cao điểm nhất của ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2026: 9,5 điểm/môn vẫn chưa thể đỗ

Năm nay, nhóm ngành kinh doanh, thương mại, logistics, kiểm toán và kinh tế quốc tế nằm ở top đầu về điểm chuẩn của ĐH Kinh tế Quốc dân.

Hôm nay (9/8), ĐH Kinh tế Quốc dân chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026.

Năm nay, nhà trường tuyển sinh 88 mã ngành với mức điểm chuẩn quy đổi từ điểm tốt nghiệp THPT năm 2026 dao động từ 23,48 - 28,84 điểm. Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Kiểm toán, với 28,84 điểm. Tương ứng thí sinh cần đến 9,6 điểm/môn mới có thể trúng tuyển.

Xếp sau Kiểm toán là một số ngành như: Thương mại điện tử (28,62 điểm), Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (28,53 điểm), Kinh doanh quốc tế (28,50 điểm) và Kinh tế quốc tế (28,30 điểm).

Ở chiều ngược lại, Công nghệ môi trường và phát triển bền vững có điểm chuẩn thấp nhất, ở mức 23,48 điểm.

Như vậy, điểm chuẩn giữa ngành cao nhất và thấp nhất chênh 5,36 điểm. Dù có sự phân hóa, mặt bằng tuyển sinh của NEU vẫn ở mức cao khi trên 70 ngành, chương trình có điểm chuẩn từ 25 điểm trở lên, trong đó 25 ngành lấy từ 27 điểm.

Trong đó nhóm ngành kinh doanh, thương mại, logistics, kiểm toán và kinh tế quốc tế vẫn nằm ở top đầu về điểm chuẩn, trong khi các ngành liên quan đến tài nguyên, môi trường, chính sách công có mức điểm thấp hơn đáng kể.

Trước đó, ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết chỉ tiêu tuyển sinh năm nay là 9.000 chỉ tiêu (tăng khoảng 3,3% so với năm 2025). Mùa tuyển sinh năm nay, nhà trường sử dụng nhiều phương thức xét tuyển:

- Tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT: 3% tổng chỉ tiêu

- Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và Xét tuyển kết hợp: 97%

- Xét tuyển kết hợp với các đối tượng thí sinh: Thí sinh có chứng chỉ SAT, ACT ; thí sinh có bài thi ĐGNL/ĐGTD HSA; V-ACT; TSA.

- Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS/TOEFL iBT/TOIEIC kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026; kết hợp với bài thi ĐGNL/ĐGTD HSA; V-ACT; TSA.

- Xét tuyển dựa thuần tuý vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với 4 tổ hợp:

A00 (Toán, Lý, Hoá);

A01 (Toán, Lý, Anh);

D01 (Toán, Văn, Anh);

D07 (Toán, Hoá, Anh).

Chi tiết điểm chuẩn ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2026: Tại đây