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Ngàn người đang tung hô mỹ nhân Việt càng đẻ càng đẹp: Cân nặng tăng 1 nhan sắc tăng 10, đúng là báu vật showbiz

Thu Phong
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Nhan sắc của mỹ nhân này đúng là tỷ lệ thuận với cân nặng.

Những hình ảnh mới nhất của Nhã Phương đang nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Xuất hiện trên thảm đỏ ra mắt phim Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, nữ diễn viên trở thành một trong những tâm điểm nhờ nhan sắc nổi bật.

Nhã Phương ngày càng xinh đẹp sau sinh: Cân nặng tăng , nhan sắc thăng hạng vượt bậc - Ảnh 1.

Nhan sắc cực đỉnh của Nhã Phương ở thảm đỏ sự kiện ra mắt phim Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh (ảnh: TikTok nhanstudio97)

Ở tuổi 36 và đã là bà mẹ 3 con, Nhã Phương vẫn sở hữu diện mạo trẻ trung cùng đường nét gương mặt cực đẹp. Đặc biệt, vóc dáng và gương mặt có phần đầy đặn hơn trước càng giúp nữ diễn viên trông rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Trên mạng xã hội, loạt hình ảnh của Nhã Phương nhanh chóng gây sốt. Nhiều netizen dành lời khen cho visual của nữ diễn viên, thậm chí còn nói vui rằng cô đúng là "càng đẻ càng đẹp".

Nhã Phương ngày càng xinh đẹp sau sinh: Cân nặng tăng , nhan sắc thăng hạng vượt bậc - Ảnh 2.

Nhan sắc của Nhã Phương thăng hạng cực mạnh sau khi tăng cân. Cô trông vừa đằm thắm, dịu dàng nhưng vẫn có khí chất ngôi sao (ảnh: TikTok nhanstudio97)

Nhã Phương ngày càng xinh đẹp sau sinh: Cân nặng tăng , nhan sắc thăng hạng vượt bậc - Ảnh 3.

(ảnh: TikTok nhanstudio97)

Sự thay đổi về ngoại hình của Nhã Phương càng được chú ý khi trong quá khứ, nữ diễn viên từng có những giai đoạn khiến người hâm mộ lo lắng vì quá gầy. Thời điểm đó, vóc dáng mảnh mai cùng gương mặt thiếu đầy đặn khiến cô nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận.

Thế nhưng ở thời điểm hiện tại sau khi tăng cân, nhan sắc Nhã Phương lại được nhận xét là thăng hạng dữ dội. Cô mang đến cảm giác dịu dàng, đằm thắm nhưng vẫn cho thấy khí chất của một ngôi sao.

Nhã Phương ngày càng xinh đẹp sau sinh: Cân nặng tăng , nhan sắc thăng hạng vượt bậc - Ảnh 4.

Trong quá khứ, Nhã Phương từng khiến fan lo lắng vì trạng thái cơ thể quá gầy (ảnh: Google)

Nhã Phương ngày càng xinh đẹp sau sinh: Cân nặng tăng , nhan sắc thăng hạng vượt bậc - Ảnh 5.

(ảnh: Google)

Dù đã bước sang tuổi 36, có thể thấy nữ diễn viên vẫn duy trì phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và trải qua 3 lần sinh nở, Nhã Phương vẫn thường xuyên trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Với diện mạo hiện tại, không quá lời khi Nhã Phương được xem là một trong những "báu vật nhan sắc" của showbiz Việt.

Nhã Phương ngày càng xinh đẹp sau sinh: Cân nặng tăng , nhan sắc thăng hạng vượt bậc - Ảnh 6.

Nhã Phương là một trong những mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất Vbiz (ảnh: Google)

Bên cạnh ngoại hình, Nhã Phương cũng được nhớ đến với việc sở hữu sự nghiệp diễn xuất kéo dài gần hai thập kỷ. Cô bước chân vào showbiz từ năm 2009 với vai diễn trong bộ phim Những Thiên Thần Áo Trắng.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2013, khi Nhã Phương bất ngờ gây sốt nhờ phim ngắn Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò. Thành công của tác phẩm giúp tên tuổi cô được đông đảo khán giả biết đến và mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp.

Nhã Phương liên tục xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình lẫn điện ảnh. Cô ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm quen thuộc như Tuổi Thanh Xuân, Khúc Hát Mặt Trời, Vừa Đi Vừa Khóc, Quả Tim Máu, Yêu Đi, Đừng Sợ! hay Cây Táo Nở Hoa...

nguồn: TikTok

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Tags

bà mẹ 3 con

Mạng xã hội

showbiz Việt

nhan sắc

tăng cân

Nhã Phương

sao Việt

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