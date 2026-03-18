Ngân lượng và loạt sản phẩm thuộc hệ sinh thái công ty Shark Bình mà ít người biết đến

HUỲNH DUY |

Ông Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình) bị cáo buộc phạm tội "Rửa tiền" qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng trong vụ án liên quan Mr Pips.

Tiền Phong đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận, đề nghị truy tố các bị can: Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP HCM); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên); Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng, vợ của Ngọ), cùng 72 đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Kết luận điều tra xác định, Mr Pips phạm tội giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số tiền 1.301 tỷ đồng; Mr Hunter chịu trách nhiệm đối với 180 vụ, chiếm đoạt là 216 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hòa Bình tại cơ quan Công an. Ảnh: CQCA

Theo thông tin mới nhất, cơ quan điều tra còn làm rõ tiền lừa đảo được nhóm Mr Pips “rửa" qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT. Ông Bình vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam cách đây vài tháng trong vụ án khác. Riêng vụ án này, Shark Bình bị đề nghị truy tố tội "Rửa tiền".

Theo kết luận, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty cổ phần Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex (Forex là sàn giao dịch ngoại hối, trao đổi các loại tiền tệ quốc tế; cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch tỷ giá).

Theo cơ cấu tổ chức tại Công ty Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định các chính sách phí.

Ông Đinh Hồng Quân là Tổng giám đốc, Đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản, báo cáo tài chính. Bộ phận tài chính - kế toán do bà Nguyễn Thị Thanh Hương phụ trách quản lý dòng tiền và tài khoản ngân hàng.

Được biết, Công ty Ngân Lượng là một trong những “mắt xích” về fintech trong hệ sinh thái NextTeck của Shark Bình. Công ty này được thành lập vào năm 2021, có trụ sở tại Hà Nội. Sản phẩm nổi bật là cổng thanh toán Nganluong.vn.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, nền tảng thanh toán có hàng triệu người dùng, hàng trăm nghìn tài khoản ví hoạt động và lưu lượng thanh toán chiếm hơn 50% thị phần.

Ngân lượng và loạt sản phẩm thuộc công ty Shark Bình ít ai biết

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, song sự kiện này lần nữa khiến dư luận chú ý đặc biệt đến NextTech Group với hệ sinh thái trải rộng ở nhiều lĩnh vực.

1. Công nghệ tài chính - Fintech

- Ngân Lượng: Ví điện tử tiên phong, được ví như “PayPal của Việt Nam”.

- Vimo, AlePay, mPOS: Các nền tảng thanh toán giúp hàng chục nghìn cửa hàng, doanh nghiệp nhỏ thực hiện giao dịch không tiền mặt.

- TienNgay.vn: Ứng dụng tài chính số hỗ trợ vay tiêu dùng nhanh.

2. Thương mại điện tử và quản lý bán hàng

- PushSale: Nền tảng quản lý bán hàng online phổ biến trên Facebook, TikTok.

- Misell, Cuccu, Coolmate: Các startup trong mảng thương mại số và thời trang trực tuyến.

- TopCV: Nền tảng tạo CV và tuyển dụng được hàng triệu người dùng; từng nhận vốn từ NextTech nhưng hiện hoạt động độc lập.

3. Giao nhận - Hậu cần (E-Logistics)

- Boxme: Nền tảng kho vận xuyên biên giới cho các shop online.

- HeyU: Ứng dụng giao hàng nội thành, từng được gọi là “Grab của Việt Nam”.

- FastGo: Startup gọi xe nội địa đầu tiên từng vươn ra thị trường Myanmar.

4. Giáo dục và truyền thông

- Schola: Nền tảng học trực tuyến.

- Tick.com: Mạng xã hội chia sẻ video ngắn do NextTech đầu tư phát triển.

