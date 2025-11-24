Ngân hàng, công an thông báo: Người dùng nhận được tin nhắn này cần xóa ngay

Vietcombank thông báo người dùng nhận được tin nhắn sau nên xóa

Ngân hàng Vietcombank mới đây đã phát đi thống báo khuyến cáo chủ tài khoản nhận được tin nhắn sau cần xóa đi. Theo nhà băng này, đây là tin nhắn có chưa đường dẫn giả mạo được tạo ra để thu thập trái phép thông tin đăng nhập. Khi người dùng truy cập và nhập dữ liệu, kẻ gian có thể chiếm được tên đăng nhập, mật khẩu, OTP và từ đó chiếm đoạt tài khoản hoặc dữ liệu cá nhân.

Vietcombank khuyến cáo khách hàng cảnh giác với tin nhắn lừa đảo.

Vietcombank khẳng định ngân hàng không gửi tin nhắn có đường link yêu cầu khách hàng đăng nhập để nhận thưởng. Mọi chương trình ưu đãi, tích điểm hay đổi quà đều được công bố duy nhất trên website chính thức và ứng dụng VCB Digibank.

Ngân hàng đề nghị khách hàng không chia sẻ bất kỳ thông tin đăng nhập nào cho đường link lạ hoặc người không rõ danh tính. Nếu đã lỡ bấm vào liên kết giả hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân, người dùng cần đổi mật khẩu ngay, liên hệ tổng đài 1900 545413 để yêu cầu khóa tài khoản tạm thời, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Trong trường hợp phát hiện hành vi phát tán tin nhắn lừa đảo tại trung tâm thương mại hay nơi công cộng, người dân nên báo ngay cho lực lượng an ninh, cơ quan chức năng hoặc ban quản lý khu vực. Không truy cập, chia sẻ hay thử nghiệm các đường link đáng ngờ.

Vietcombank khuyến khích mỗi người nâng cao cảnh giác, thông tin và nhắc nhở người thân, bạn bè để tránh rơi vào các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi. Việc cẩn trọng trong mọi giao dịch trực tuyến là cách bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân hiệu quả nhất.

Vietcombank phát đi khuyến cáo đến khách hàng sau khi ghi nhận tình trạng xuất hiện hàng loạt tin nhắn mạo danh ngân hàng nhằm đánh cắp thông tin.

Công an TP.Hà Nội khuyến cáo xóa tin nhắn này nếu nhận được

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây tại Tràng Tiền Plaza cùng nhiều khu vực trung tâm của Hà Nội, kẻ gian đã rải tin nhắn giả, tự xưng là Vietcombank.

Những tin nhắn này thường có nội dung thông báo điểm thưởng và dẫn dụ người dùng truy cập đường link để nhận quà. Một ví dụ phổ biến là: "Quý khách hiện có 18.237 điểm thưởng, đủ để đổi iPhone 15 128GB miễn phí. Điểm thưởng sắp hết hạn, vui lòng đổi trước tại: ****//tichphan.vip/DDoiiemVietcombankqq".

Ngoài ra, nhiều người dân cũng nhận được tin nhắn, cuộc gọi, thông báo "phạt nguội" của lực lượng Cảnh sát giao thông yêu cầu truy cập vào đường link "lạ" để nộp phạt. Người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn này để tránh mắc bẫy của đối tượng lừa đảo.

Người dân tuyệt đối không cài đặt ứng dụng lạ từ đường link không xác minh, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay cấp quyền truy cập điện thoại cho bất kỳ phần mềm nào không rõ nguồn gốc. Nếu người dân cài đặt các phần mềm này, các đối tượng có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại để đánh cắp dữ liệu, tiền trong tài khoản ngân hàng.

Công an TP Hà Nội khẳng định, hiện nay, không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc điện thoại. Các trường hợp vi phạm đều được cơ quan Công an gửi thông báo bằng văn bản, mời chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trụ sở cơ quan Công an làm việc. Trường hợp nhận được thông báo vi phạm từ các cơ quan chức năng, chủ phương tiện cần trực tiếp đến địa chỉ được nêu trong thông báo để làm việc với cơ quan Công an.

Người dân có nhu cầu tra cứu vi phạm hành chính có thể truy cập Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông tại địa chỉ: " www.csgt.vn" ; hoặc qua Ứng dụng VNeTraffic do Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an vận hành.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh "mắc bẫy của đối tượng xấu".