Với triết lý "Lắng nghe để thấu hiểu – Hợp lực để nâng tầm", Ngân Hà Ước Mơ kết nối những mong muốn của trẻ em với nguồn lực cộng đồng, để mỗi ước mơ có cơ hội trở thành hiện thực.

Hàng trăm điều ước cất lên trong đêm hội giữa trời mưa ở Tây Giang

Giữa trời mưa trắng xóa, sân khấu tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú TH & THCS Tây Giang bừng sáng. Trong không gian tối đen của núi rừng, hàng vạn điểm sáng trên màn hình LED mở ra như một dải ngân hà. Dưới mái che, hàng trăm trẻ nhỏ và người dân ngồi ken kín, dõi theo đêm hội Trăng Sáng Muôn Nơi – Vầng Trăng Chiến Sĩ.

Bước lên sân khấu với vẻ rụt rè, Blúp Thị Thanh Hà (8 tuổi, dân tộc Cơ Tu) nói với MC Nguyên Khang rằng em chỉ ước có một chiếc bàn học mới. Từ khi sinh ra, Hà chưa từng được nhìn thấy ba. Mẹ em một mình đi làm xa, vất vả nuôi các con ăn học. Em mong có một chỗ ngồi học tử tế để cố gắng học thật giỏi, sau này giúp mẹ bớt cơ cực.

Blúp Thị Thanh Hà nói về ước mơ của mình trên sân khấu.

"Có những lúc nhìn các bạn có ba, mẹ chở đi học, em chỉ ước mình cũng được như các bạn. Nhưng không vì hoàn cảnh mà em từ bỏ việc học. Em chỉ ước có một cái bàn đủ vững để ra sức học tập, lớn lên cùng mẹ xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn", Hà chia sẻ.

Điều ước của Hà được hiện thực hóa ngay trên sân khấu. Nhiều em nhỏ khác có cùng mong muốn cũng được trao tặng bàn học mới.

Cơlâu Thị Tế (12 tuổi, dân tộc Cơ Tu) lại mong được một lần tham quan Quân khu 5 và TP Đà Nẵng cùng bạn bè. Bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, Tế sống cùng ông bà. Cuộc sống quanh quẩn ở vùng núi cao khiến em chỉ mong có dịp “được phóng tầm mắt ra xa hơn những ngọn núi”.

Điều ước của Tế cũng là mong muốn chung của nhiều bạn nhỏ tại Tây Giang. Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, đã cam kết tổ chức chuyến đi cho các em.

Những em nhỏ có cùng ước mơ giống bé Hà, mong có chiếc bàn học mới được trao quà ngay trên sân khấu.

Những mong muốn khác cũng rất đỗi giản dị: một đôi giày thể thao vừa chân, một lần được đi khám bệnh, xuống thành phố hay ra Hà Nội thăm Lăng Bác. Có em mong được đi biển, dù sống ở Đà Nẵng nhưng quanh năm gắn bó với đại ngàn, chưa từng nhìn thấy biển. Hope School, ngôi trường đang nuôi dạy hàng trăm trẻ mồ côi vì Covid-19, đã nhận lời tổ chức chuyến đi cho 60 em nhỏ khao khát được tắm biển một lần.

Gần như mỗi điều ước được cất lên đều có người hồi đáp. Có em nhận được món quà mình mong muốn, có em được kết nối với những nguồn lực cần thiết để biến ước mơ thành hiện thực.

Trong đêm hội ấy, sau mỗi ước mơ lại có một người đứng lên nhận lời: "Điều ước này, chúng tôi nhận".

Ngân Hà Ước Mơ: Từ lắng nghe đến kết nối nguồn lực

Những điều ước ở Tây Giang cho thấy trẻ em có nhiều mong muốn giản dị, nhưng không phải em nào cũng có điều kiện thực hiện. Để biến những mong muốn ấy thành hiện thực, đôi khi cần sự hợp lực của cả cộng đồng.

Đó là lý do Ngân Hà Ước Mơ ra đời. Sáng kiến do Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, Công ty CP VCCorp, chương trình Thiện Nhân và Những người bạn cùng DNXH Social Impact khởi xướng.

Đêm hội Trăng Sáng Muôn Nơi - Vầng Trăng Chiến Sĩ khép lại với khoảnh khắc đốt lửa trại tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú TH & THCS Tây Giang.

Nhà báo Trần Mai Anh, nhà sáng lập chương trình Thiện Nhân và Những người bạn, DNXH Social Impact, cho rằng: “Xã hội có nhiều người muốn giúp đỡ và nhiều trẻ em cần được giúp đỡ, nhưng hai phía đôi khi thiếu một điểm chạm”. Ngân Hà Ước Mơ được xây dựng để kết nối họ. Với triết lý "Lắng nghe để thấu hiểu – Hợp lực để nâng tầm", dự án ghi nhận mong muốn của trẻ em, đồng thời kết nối các cá nhân, tổ chức có nguồn lực phù hợp để hỗ trợ các em.

Chương trình Trăng Sáng Muôn Nơi – Vầng Trăng Chiến Sĩ tại Tây Giang hồi tháng 9/2026 là minh chứng cho cách làm này. Hơn 1.700 trẻ em vùng biên tham gia, gần 100 điều ước được hiện thực hóa ngay trên sân khấu. Tổng nguồn lực huy động vượt 6 tỷ đồng.

Chương trình còn trao 13.873 sản phẩm quà tặng tới học sinh tại 6 trường phổ thông nội trú liên cấp ở Tây Giang, A Vương, Đắc Pring, Hùng Sơn, La Dê và La Êê. Khoảng 200 em được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc; hơn 1.000 đầu sách được đưa đến các trường.

Những kết quả này có được nhờ sự tham gia của hàng chục đơn vị, tổ chức và hàng nghìn cá nhân. Mỗi bên đóng góp một thế mạnh, cùng tạo nên chương trình chỉ sau 10 ngày chuẩn bị.

Hướng tới Tết Nguyên đán 2027, Ngân Hà Ước Mơ bước vào giai đoạn triển khai mới với hai hoạt động trọng điểm. Trạm lắng nghe tiếp tục ghi nhận ước mơ của trẻ em tại Tây Giang. Trong khi đó, Tết Trọn Ước Mơ (Tết Hồng 2027) kết nối nguồn lực cộng đồng để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và điều trị cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Có những ước mơ bắt đầu từ việc được khỏe mạnh

Với sáu em nhỏ được lựa chọn hỗ trợ trong giai đoạn đầu của Tết Trọn Ước Mơ (Tết Hồng 2027), mong muốn trước mắt là được thăm khám và điều trị bệnh. Các em đều mắc dị tật bẩm sinh hoặc bệnh lý cần can thiệp y tế, trong khi gia đình còn nhiều khó khăn về kinh tế.

Em Đ.D.D.L. (SN 2013, dân tộc Ba Na, Gia Lai), mắc bệnh tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh. Em cần duy trì điều trị hormone và theo dõi sức khỏe lâu dài để phòng ngừa biến chứng.

Em P.V. (SN 2017, dân tộc Xê Đăng, Đắk Lắk), mắc dị tật lỗ tiểu thấp thể nữ, cần được đánh giá chuyên khoa và xem xét phẫu thuật chỉnh sửa. Cũng tại Đắk Lắk, em H.N.E.B. (SN 2022, dân tộc Ê Đê), mắc dị tật lộ ổ nhớp bẩm sinh kèm suy dinh dưỡng, cần thăm khám chuyên sâu và can thiệp phẫu thuật phù hợp.

Em Đ.D.P. (SN 2019, Đà Nẵng), mắc dị tật lỗ tiểu thấp bẩm sinh, cần được đánh giá khả năng phẫu thuật tạo hình. Em T.M.K. (SN 2022, Đồng Nai), mắc dị tật lộ ổ nhớp phức tạp, từng được phẫu thuật làm hậu môn tạm và có tình trạng hở khớp mu lớn. Em cần tiếp tục được thăm khám, đánh giá và điều trị chuyên sâu.

Trường hợp còn lại là em N.Q.P. (SN 2011, Lâm Đồng), mắc dị tật lỗ tiểu thấp bẩm sinh kèm khiếm thính. Em cần được thăm khám chuyên khoa để xác định hướng điều trị phù hợp.

Mỗi em có một bệnh lý và lộ trình điều trị riêng. Điểm chung là các gia đình đều cần thêm nguồn lực để có thể tiếp cận những dịch vụ y tế cần thiết. Đây cũng là mục tiêu của Tết Trọn Ước Mơ (Tết Hồng 2027).

Trong khuôn khổ chương trình, dự án đặt mục tiêu huy động tổng cộng 3 tỷ đồng qua nhiều giai đoạn. Riêng giai đoạn 1, diễn ra từ ngày 17/11 đến 11/12/2026, chương trình kêu gọi 300 triệu đồng để hỗ trợ sáu em nhỏ nói trên. Mỗi em dự kiến được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng.

Nguồn quỹ được sử dụng cho các chi phí khám và xét nghiệm chuyên sâu, phẫu thuật, điều trị nội trú, thuốc và vật tư y tế, tái khám, đi lại và ăn ở cho trẻ cùng người thân. Nếu còn kinh phí sau điều trị, phần dư sẽ được chuyển sang hỗ trợ những em nhỏ tiếp theo có hoàn cảnh tương tự.

Sau khi kết thúc gây quỹ giai đoạn 1, các em dự kiến được thăm khám, hội chẩn và ưu tiên điều trị, phẫu thuật trước Tết Nguyên đán 2027 nếu đủ điều kiện. Với những trường hợp phức tạp hoặc cần can thiệp qua nhiều giai đoạn, quá trình điều trị sẽ tiếp tục sau Tết để bảo đảm hiệu quả và sức khỏe cho các em.

Đồng hành cùng chương trình với vai trò đối tác chiến lược và nền tảng gây quỹ chính thức, MoMo phối hợp triển khai hoạt động gây quỹ cộng đồng, đưa việc chung tay hỗ trợ bệnh nhi đến gần hơn với người dùng thông qua những giao dịch thường ngày.

Cụ thể, với mỗi giao dịch quét mã VietQR/QR ngân hàng thành công từ 10.000 đồng trên MoMo, nền tảng đóng góp 5 đồng vào quỹ hỗ trợ sáu em nhỏ. Khoản đóng góp do MoMo chi trả, người dùng không mất thêm phí.

Trong mô hình hợp lực này, Ban tổ chức Tết Trọn Ước Mơ (Tết Hồng 2027) phụ trách tìm kiếm, xác minh các bệnh nhi cần hỗ trợ; MoMo cung cấp nền tảng gây quỹ và phối hợp lan tỏa chương trình.

Từ những điều ước được cất lên ở Tây Giang đến hành trình điều trị của sáu bệnh nhi, Ngân Hà Ước Mơ đang tìm cách đưa mong muốn của trẻ em đến gần hơn với những nguồn lực có thể giúp các em thay đổi cuộc sống. Có ước mơ bắt đầu từ một chiếc bàn học, một chuyến đi biển. Cũng có ước mơ bắt đầu từ cơ hội được chữa bệnh, khỏe mạnh và trở về nhà đón Tết bên gia đình.