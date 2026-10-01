Ngăn chặn thành công “thảm họa 11/9 thứ 2”, phi công người Ấn Độ trở thành anh hùng hơn trong phim Bollywood

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng sự chống trả quyết liệt của cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar, dù bị đâm trọng thương, đã ngăn chặn một thảm họa tương tự vụ khủng bố ngày 11/9/2001, khi một phi công khác trên chuyến bay Flydubai dường như tìm cách lao máy bay xuống đất.

Bollywood vốn nổi tiếng với những bộ phim giàu kịch tính, nơi người hùng thường xuất hiện vào thời khắc sinh tử để cứu những người xung quanh khỏi thảm họa. Nhưng lần này, một câu chuyện còn khó tin hơn cả màn ảnh đã diễn ra trên một chuyến bay Flydubai: cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar, dù bị đâm trọng thương, vẫn chống trả và tìm cách mở cửa buồng lái, góp phần giúp hành khách và phi hành đoàn khống chế kẻ tấn công.

Trong một chương trình truyền hình khung giờ vàng, người dẫn chương trình CNN News-18 nhận định việc 166 hành khách Israel có thể trở về nhà an toàn, công lao thuộc về sự dũng cảm của một người Ấn Độ - cơ trưởng Smit Machchhar.

Ông Machchhar bị đâm khi tìm cách ngăn chặn vụ tấn công được cho là nhằm chiếm quyền kiểm soát buồng lái trên một máy bay Flydubai, đang được người dân quê nhà ca ngợi như một người hùng.

Theo Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, trong tình huống nguy hiểm đặc biệt nghiêm trọng, dù bị thương nặng, cơ trưởng Machchhar vẫn thể hiện lòng dũng cảm và quyết tâm bảo vệ tính mạng những người khác.

“Cơ trưởng Smit Machchhar là một người hùng”, ông Modi viết trên mạng xã hội X, đồng thời khẳng định Ấn Độ tự hào về viên phi công này.

Hàng loạt hãng truyền thông lớn tại Ấn Độ cũng dành những lời ca ngợi cho Machchhar. Times of India gọi ông là “phi công đến từ Mumbai đã chứng minh mình là người hùng”, trong khi India Today đăng tải bài viết với tiêu đề ca ngợi phi công Ấn Độ sau khi ông được cho là đã ngăn chặn một vụ tấn công trong buồng lái máy bay Flydubai.

Trên mạng xã hội, nhiều người Ấn Độ cũng bày tỏ sự tự hào trước hành động của viên phi công.

Được cho là đã chống trả dù bị đâm trọng thương

Theo những thông tin được công bố, sự việc xảy ra trên một chuyến bay của Flydubai. Một phi công trong buồng lái được cho là đã tìm cách khiến máy bay gặp nguy hiểm, buộc cơ trưởng Machchhar phải chống trả.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi Machchhar là một “người hùng thực sự”, đồng thời cho rằng hành động của viên phi công đã cứu mạng 174 người trên máy bay.

Theo ông Netanyahu, dù bị đâm và thương tích nghiêm trọng, Machchhar vẫn chống trả, tìm cách mở cửa buồng lái, qua đó tạo điều kiện để hành khách và thành viên phi hành đoàn khống chế kẻ tấn công.

Nhờ đó, một thảm họa trên không được cho là đã được ngăn chặn.

“Điều phân biệt sự việc này với những vụ tấn công bi thảm khác là lần này, những người tốt đã chiến thắng”, ông Netanyahu nói.

Phía Đại sứ quán Ấn Độ tại Riyadh cho biết viên phi công đã được đưa tới bệnh viện ở Tabuk, thành phố thuộc vùng tây bắc Saudi Arabia, để điều trị.

Đại sứ quán cho biết đang chờ thông tin đầy đủ hơn về tình trạng sức khỏe của Machchhar, song hiện ông được cho là trong tình trạng ổn định và cơ quan này hy vọng viên phi công sẽ sớm bình phục.

Israel gọi đây là âm mưu khủng bố

Phát biểu với CNN, Thủ tướng Netanyahu cho rằng hành động của Machchhar có thể đã ngăn chặn một “thảm họa 11/9”.

Ông cho biết đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về sự việc, cũng như “hành động anh hùng đáng kinh ngạc” của viên phi công.

Theo ông Netanyahu, nếu âm mưu này thành công, hậu quả sẽ không chỉ là thảm họa đối với Israel mà còn có thể tác động đến ngành hàng không toàn cầu.

“Đó là điều dường như đã xảy ra xét về động cơ cụ thể của vụ việc”, ông Netanyahu nói khi được hỏi về khả năng máy bay bị cố tình lao xuống.

Israel đã xác định sự việc là một âm mưu tấn công khủng bố. Tuy nhiên, giới chức nước này chưa công bố chi tiết về động cơ của người bị cáo buộc thực hiện hành động trong buồng lái.

Ông Netanyahu cũng nhấn mạnh Israel không nhận được bất kỳ cảnh báo hay thông tin tình báo nào trước sự việc.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm làm rõ diễn biến và động cơ phía sau vụ việc. Netanyahu cho biết ông đã một lần nữa trao đổi với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed và hai bên thống nhất sẽ phối hợp tham gia điều tra.

Vụ việc hiện vẫn đang được làm rõ. Những thông tin về việc một phi công tìm cách khiến máy bay gặp nguy hiểm mới dừng ở các cáo buộc và nhận định ban đầu của giới chức Israel; động cơ cụ thể cũng chưa được công bố.

Dù vậy, với những gì đã được công khai, hành động chống trả của cơ trưởng Smit Machchhar đã nhận được sự ghi nhận đặc biệt từ giới chức Israel, chính phủ Ấn Độ và đông đảo người dân quê nhà.

Tham khảo: CNN