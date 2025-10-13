Ngân 98 trước khi bị bắt

Ngân 98 trước khi vướng vòng lao lý

Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TPHCM) cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98), để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Ngân hiện điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop, bị cáo buộc liên quan đến việc phân phối sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc.

Ngân 98 là cái tên gắn với nhiều ồn ào trên mạng xã hội, bị tố bán sản phẩm giảm cân chứa chất cấm. Sở An toàn thực phẩm TPHCM cũng đã vào cuộc để kiểm tra, xác minh thông tin.

Ngân 98 tại cơ quan công an. Ảnh: CA.TPHCM.

Trước khi bị bắt, Ngân 98 là cái tên gắn với scandal trên mạng xã hội. Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998, hiện sống tại TPHCM.

Cô được biết đến với hình ảnh DJ, người mẫu, diễn viên tự do nhưng ít hoạt động nổi bật trong nghệ thuật. Thay vào đó, Ngân nổi tiếng nhờ ngoại hình gợi cảm, những phát ngôn gây sốc và phong cách ăn mặc táo bạo, khiến cô thường xuyên bị gắn mác “hot girl thị phi”.

Năm 2017, Ngân 98 tham gia gia Gương mặt thương hiệu 2017 nhưng rút lui sớm, đóng phim Xóm trọ thiên đường của đạo diễn Dương Hoàng Vinh và xuất hiện trong một số MV ca nhạc như Nhớ làm gì một người như anh (Quang Hà), Đoạn đường tình yêu (Bằng Cường). Năm 2018, Ngân thử sức ở The Face Vietnam nhưng không để lại dấu ấn.

Đi theo DJ vào năm 2019, Ngân 98 bắt đầu đi diễn tại các quán bar ở TPHCM và nhanh chóng được chú ý nhờ phong cách gợi cảm, những bộ đồ hở da thịt. Cũng vì trang phục hở hang, cô bị cấm biểu diễn bốn tháng và phạt 40 triệu đồng vào năm 2020.

Cùng năm đó, cô bị ca sĩ Yaya Trương Nhi kiện ra tòa vì hành vi vu khống và phát ngôn sai sự thật. Dù liên tiếp vướng ồn ào, Ngân 98 vẫn duy trì hình ảnh gợi cảm trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ ảnh đi diễn với trang phục táo bạo.

Ngân 98 tạo thị phi trên mạng xã hội bởi những hình ảnh hở bạo.

Trên mạng xã hội, Ngân 98 sở hữu kênh TikTok hơn 1,4 triệu người theo dõi và trang Facebook hơn 2,6 triệu người, thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân và quảng bá sản phẩm. Tuy nhiên, hình ảnh của cô luôn gây tranh cãi vì bị cho là phản cảm, bất chấp những lời chỉ trích.

Ngân 98 còn công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Cô từng thừa nhận đã nâng mũi, nâng ngực, tiêm cằm, làm răng sứ và chỉ trong nửa cuối năm 2024, đã chi cả tỷ đồng sang Hàn Quốc để “tái tạo gương mặt tự nhiên, baby hơn”.

Ngoài vai trò DJ, Ngân 98 còn kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp, buôn bán mỹ phẩm và thực phẩm chức năng giảm cân.

Tháng 5, Ngân 98 bị điểm mặt trên truyền thông vì quảng cáo sai sự thật. Cô đấu tố ầm ĩ với Ngân Collagen trên mạng xã hội và khẳng định mọi sản phẩm mà mình đại diện hình ảnh đều “được kiểm nghiệm rõ ràng, đảm bảo chất lượng”, đồng thời cho biết bản thân “đã thực hiện kiểm nghiệm chéo để đối chứng”. Cô cho rằng mình “bị hãm hại có tổ chức” và là nạn nhân của cạnh tranh không lành mạnh.

Tình ồn ào của Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Về đời tư, Ngân 98 có mối tình nhiều năm với ca sĩ Lương Bằng Quang từ năm 2016.

Cả hai từng chia tay năm 2019 rồi tái hợp, cùng làm việc trong lĩnh vực biểu diễn, sản xuất âm nhạc. Sau nhiều năm gắn bó, họ đăng ký kết hôn vào tháng 7/2024. Mối tình chênh lệch 16 tuổi từng bị cho là “lệch pha” về tuổi tác lẫn hình ảnh.

Có thời điểm cả hai bất đồng nhưng dư luận lại đặt nghi vấn Lương Bằng Quang và Ngân 98 đang tận dụng chuyện chia tay như một cách gây chú ý. Nhiều lần tuyên bố “đã kết thúc”, nam ca sĩ vẫn liên tục đăng tải hình ảnh chung và chia sẻ phỏng vấn xoay quanh mối quan hệ cũ. Những động thái này khiến không ít khán giả cho rằng anh đang cố tạo dư luận để thu hút sự quan tâm, làm bước đệm cho kế hoạch ra mắt sản phẩm mới.

Ngân 98 từng cho biết trân trọng tình cảm chân thành hơn vật chất: “Người yêu tôi có thể không đẹp trai, không đại gia, nhưng yêu tôi hết lòng thì tôi giữ.” Lương Bằng Quang cũng nhiều lần lên tiếng bênh vực bạn gái: "Tôi không yêu một hình mẫu, tôi yêu chính con người thật của cô ấy, kể cả những phần gai góc".

Lương Bằng Quang cùng bạn gái kém 16 tuổi Ngân 98 được gọi là "cặp đôi thị phi" của showbiz Việt.

Trước loạt ý kiến chỉ trích về phong cách ăn mặc và cách thể hiện hình ảnh, Lương Bằng Quang không ít lần lên tiếng bảo vệ bạn gái. Anh cho rằng việc yêu thích và tự tin khoe cơ thể là quyền cá nhân, không đáng bị phán xét. Nam ca sĩ viết: “Đến khi nào bạn mới thôi kỳ thị nhóm người thích khoe cơ thể nhỉ? Hẳn bạn có lý do, hay chỉ đơn giản là không thích thế thôi?”.

Ngân 98 cũng khẳng định cô không quá quan tâm đến những bình luận tiêu cực. Theo cô, điều quan trọng nhất là tình cảm và sự thấu hiểu giữa hai người. “Nếu anh Quang là người dễ bị ảnh hưởng bởi dư luận thì chắc đã không quen tôi đến giờ”, cô nói.

Năm 2020, Lương Bằng Quang tổ chức tiệc cầu hôn bạn gái. Khi đó, Ngân 98 chưa đồng ý nhưng cho biết sẽ suy nghĩ thêm khi tình hình dịch COVID-19 ổn định. Đến cuối năm 2021, cô lại gây chú ý khi phát biểu trong một buổi livestream: “Quen vậy thôi chứ không cưới, cưới mai mốt ly dị giấy tờ rắc rối lắm. Cứ quen vậy, chia tay là xong”.

Từng là nhạc sĩ được đánh giá có năng lực, những năm gần đây Lương Bằng Quang chuyển hướng sang dạy nhạc, làm nội dung trực tuyến. Việc thường xuyên chia sẻ đời sống cá nhân khiến anh dần rời xa hình ảnh nghệ sĩ truyền thống. Trong khi đó, Ngân 98 vẫn theo đuổi phong cách hở bạo, thường xuyên đăng tải hình ảnh và video gây tranh luận trên mạng xã hội.