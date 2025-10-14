Ngân 98 luôn cố tình hở bạo, phản cảm quá đà

Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) từ lâu đã là cái tên gắn liền với vô số ồn ào trong showbiz Việt. Bên cạnh những tai tiếng đời tư, cô còn liên tục khiến dư luận “nóng mắt” với phong cách ăn mặc phản cảm, phô diễn cơ thể lố lăng. Không ít lần, nữ DJ nổi tiếng xuất hiện tại các sự kiện hay đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội trong những bộ đồ hở hang, cắt xẻ táo bạo quá mức cần thiết. Thay vì xây dựng hình ảnh gợi cảm tinh tế, cô lại khiến công chúng ngán ngẩm với những bộ cánh phá vỡ ranh giới mong manh giữa quyến rũ và phản cảm. Thế nhưng, càng tranh cãi, Ngân 98 lại càng hở, bỏ ngoài tai mọi đánh giá.

Ngân 98 với những bộ cánh nóng mắt khi đi diễn. Thậm chí, cô từng bị phạt và đình chỉ diễn 4 tháng vì trang phục "mặc như không mặc".

Không chỉ táo bạo khi đi diễn mà ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường, Ngân 98 cũng không ngần ngại phô diễn hình thể một cách triệt để. Nữ DJ thường trung thành với những thiết kế kiệm vải, cắt xẻ sâu và tập trung tuyệt đối vào việc tôn vòng 1 “khủng”. Tuy nhiên, hình ảnh của cô lại không phải kiểu hở đẹp hở sang mà lại mang đến cảm giác phản cảm, thiếu tự nhiên vì cách phối đồ quá phô trương. Từ những item màu sắc sặc sỡ đến kiểu dáng ôm sát, chất liệu mỏng dính, Ngân 98 dường như muốn đẩy yếu tố sexy lên cực đại, nhưng lại không đi kèm với tính thẩm mỹ.

Đời thường, phong cách của Ngân 98 táo bạo không hề kém cạnh lúc đi diễn.

Nhìn tổng thể, phong cách của Ngân 98 dễ nhận diện ở công thức quen thuộc: áo hai dây, váy ngắn cũn, hoặc những thiết kế cắt xẻ, ôm sát đến mức “nghẹt thở”. Những trang phục của Ngân 98 khiến người nhìn có cảm giác như bị “ép” tập trung vào vòng 1, quá lạm dụng sự gợi cảm mà hình ảnh của cô thường bị chê là phản cảm, lố lăng.

Dù vậy, cũng không ít những lần Ngân 98 gây bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo kín đáo, makeup nhẹ nhàng và phong thái dịu dàng hơn hẳn. Nhưng tiếc rằng, chưa kịp lấy lại thiện cảm thì cô lại nhanh chóng quay về cách ăn mặc hở hang tới lố lăng, khiến hình ảnh cá nhân mãi loay hoay trong vùng tranh cãi giữa tự do thể hiện phong cách cá nhân và phản cảm quá đà.

Những trang phục kệch cỡm, cắt xẻ nóng mắt thường được Ngân 98 ưa chuộng.