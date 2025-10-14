Ngân 98 không hợp tác, la hét khi được triệu tập, làm việc với công an

Liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê tỉnh Bình Định, biệt danh Ngân 98) thực hiện, ngày 13/10, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM cho biết, lúc bị bắt, Ngân không hợp tác với cơ quan điều tra mà la hét, gây cản trở quá trình thực thi nhiệm vụ; không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Ngân 98 và tang vật bị Công an Tp.HCM thu giữ.

Quá trình điều tra, Ngân 98 khai nhận mình là người thành lập và trực tiếp điều hành Công ty TNHH một thành viên ZuBu (do mẹ ruột là bà T.T.T đứng tên giám đốc) và hộ kinh doanh ZuBu Shop (do M.T.V, một người khác, đứng tên).

Từ năm 2021, Ngân đã hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ giảm cân mang thương hiệu Super Detox X3, X7, X1000... Các sản phẩm này đều có hồ sơ công bố lưu hành.

Các sản phẩm trên được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu Shop tại Tp.HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty ZuBu. Khách hàng được tư vấn mua theo liệu trình giảm cân từ 4-15kg, mỗi bộ gồm một hộp X3/X7/X1000 và một sản phẩm khác có tên "viên rau củ Collagen", giá bán từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng.

Để đối phó với cơ quan chức năng, trên bao bì sản phẩm "viên rau củ Collagen" luôn có dòng chữ "hàng tặng kèm, không bán". Nhưng trên thực tế, Ngân lại bán trọn bộ sản phẩm như một liệu trình hoàn chỉnh, đồng thời khuyến khích khách hàng dùng và để giảm cân nhanh hơn.

Kết quả giám định tại Phân viện khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định các sản phẩm do Ngân 98 sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên colagen) có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein.

Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Quá trình điều tra, ban đầu Ngân quanh co, không thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã buộc Ngân phải thừa nhận hành vi bất chính.

Theo đó, Ngân 98 thừa nhận mình là người điều hành mọi hoạt động của Công ty ZuBu, còn mẹ ruột Ngân chỉ là người được nhờ đứng tên. Hai tài khoản giao hàng cũng do cô đứng tên, tiền bán hàng được các đơn vị vận chuyển thu hộ và chuyển về tài khoản cá nhân của Ngân.

Công an Tp.HCM xác định, các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu Shop tại Tp.HCM, sau đó được phân phối chủ yếu qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty.

Khách hàng được tư vấn mua theo các "liệu trình giảm cân" từ 4 - 15 kg, mỗi bộ gồm một hộp Super Detox và một gói Collagen tương ứng, với giá bán từ 870.000 đồng - 1,1 triệu đồng.

Toàn bộ tiền bán hàng được chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi được tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân.

Dữ liệu từ các đơn vị giao hàng cho thấy, chỉ trong giai đoạn 2023 – 2024, doanh thu từ hoạt động bán hàng của Ngân lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Một cán bộ điều tra cho biết, quá trình theo dõi, bắt giữ Ngân gặp nhiều khó khăn vì người này có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó, thường xuyên di chuyển và sống trong các chung cư cao cấp, an ninh nghiêm ngặt.

Ngay cả khi được triệu tập làm việc, Ngân không hợp tác, la hét, gây cản trở quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng. Các trinh sát đã phải theo dõi trong thời gian dài, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ đầy đủ trước khi thực hiện lệnh bắt giữ đối với Ngân.

Vụ án đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả do Ngân 98 điều hành để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.