Ngắm xe mui trần thuần điện đầu tiên của Maserati, về Việt Nam giá 13,3 tỷ đồng

Xe mui trần thuần điện đầu tiên trong phân khúc xe sang toàn cầu

Với khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,8 giây, GranCabrio Folgore cũng là mẫu mui trần điện nhanh nhất thế giới hiện nay, thể hiện rõ sức mạnh và tinh thần đổi mới của Maserati.

GranCabrio Folgore là mẫu xe mui trần điện đầu tiên tại Việt Nam. (Ảnh: Mạnh Hùng)

GranCabrio Folgore sở hữu mui mềm (soft-top) có thể đóng/mở trong 14 - 16 giây, ngay cả khi xe đang di chuyển ở tốc độ lên đến 50 km/h. Người dùng có thể lựa chọn nhiều màu sắc mui khác nhau, khẳng định cá tính riêng và phong cách sống phóng khoáng.

Nội thất xe sử dụng vật liệu ECONYL, loại sợi nylon tái chế với công nghệ tiên tiến. Mỗi chi tiết trong khoang lái được chế tác tỉ mỉ, mang lại không gian vừa sang trọng vừa thân thiện với môi trường.

Không gian nội thất với hệ thống màn hình điện tử, ghế ngồi thể thao. (Ảnh: Mạnh Hùng)

GranCabrio Folgore được phát triển trên nền tảng điện 800V, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến từ đường đua Formula E.

Mẫu xe sử dụng 3 mô-tơ điện nam châm vĩnh cửu, mỗi mô-tơ có công suất 300 kW - gồm 1 mô-tơ đặt phía trước và 2 mô-tơ phía sau.

Tổng công suất đạt 560 kW (751 HP) trong chế độ vận hành tiêu chuẩn và có thể tăng lên 610 kW (818 HP) với chế độ MaxBoost (chế độ tối đa hóa hiệu suất tăng tốc), cùng mô-men xoắn cực đại 1.350 Nm, mang đến khả năng tăng tốc ấn tượng và trải nghiệm lái đầy cảm xúc.

Hệ thống điều khiển VDCM (Vehicle Domain Control Module) cùng công nghệ phân bổ mô-men xoắn (Torque Vectoring) độc lập cho từng bánh sau giúp xe đạt độ linh hoạt và chính xác tối đa trong mọi tình huống vận hành.

Dù là xe điện, Maserati vẫn duy trì “chất riêng” của mình thông qua âm thanh động cơ đặc trưng, được tạo nên nhờ công nghệ âm thanh tiên tiến từ Maserati Innovation Lab. (Ảnh: Mạnh Hùng)

GranCabrio Folgore sử dụng pin dung lượng 92,5 kWh, hỗ trợ sạc nhanh 400V DC, 150kW từ 20-80% chỉ trong 20 phút.

Giá khởi điểm của GranCabrio Folgore được công bố là 13,314 tỷ đồng.

Grecale Folgore - mẫu SUV thuần điện đầu tiên của Maserati

Mẫu xe là mảnh ghép hoàn thiện dải sản phẩm Grecale bên cạnh các phiên bản động cơ đốt trong và hybrid.

Xe vẫn giữ nguyên phong cách đặc trưng của Maserati - vừa thể thao, vừa thanh lịch - với các đường nét tinh tế và khí động học tối ưu. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Bên trong khoang lái, Maserati tiếp tục sử dụng vật liệu ECONYL, loại sợi nylon tái chế với công nghệ tiên tiến. Việc ứng dụng vật liệu tái chế không chỉ mang lại cảm giác hiện đại và sang trọng mà còn thể hiện định hướng phát triển bền vững.

Khoang lái được trang bị hệ thống màn hình kép gồm màn hình trung tâm 12,3 inch, màn hình tiện nghi 8,8 inch cùng buồng lái kỹ thuật số 12,3 inch.

Xe hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, đồng thời được tích hợp trợ lý ảo Maserati Intelligent Assistant (MIA). (Ảnh: Mạnh Hùng)

Được thiết kế, phát triển và sản xuất hoàn toàn tại Ý, Grecale Folgore sử dụng pin 105 kWh với công nghệ 400V, cho công suất 550 HP và mô-men xoắn cực đại 820 Nm.

Thân xe có chữ "Folgore" định vị là mẫu xe thuần điện. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Grecale Folgore được trang bị 4 chế độ lái - Max Range, GT, Sport và Offroad - giúp người dùng linh hoạt thích ứng với từng điều kiện vận hành. Đặc biệt, chế độ Max Range tối ưu hóa năng lượng để mang lại quãng đường di chuyển xa nhất cho mỗi lần sạc.

Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,1 giây, thể hiện rõ tinh thần thể thao và cảm xúc lái đậm chất Maserati dù sử dụng hệ truyền động điện. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Chủ nhân Grecale Folgore sẽ được cung cấp bộ sạc treo tường (wallbox) để lắp đặt tại nhà, kết hợp cùng tính năng EV Routing cho phép tối ưu hành trình di chuyển, gợi ý các điểm dừng sạc thuận tiện.

Maserati Việt Nam cho biết giá khởi điểm của Grecale Folgore là 5,495 tỷ đồng.

Bộ đôi xe điện Grecale Folgore (trái) và GranCabrio Folgore được giới thiệu tại Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News , ông Thắng Nguyễn - Giám đốc Kinh doanh và Marketing Maserati Việt Nam - cho biết, 2 mẫu xe Grecale Folgore và GranCabrio Folgore thể hiện chiến lược mới của hãng xe trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam.

"Chúng tôi kỳ vọng rằng 2 mẫu xe sẽ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng yêu thích thể thao và tốc độ, đồng thời mang đến những trải nghiệm mới về xe điện", ông Thắng Nguyễn chia sẻ.