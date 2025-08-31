Ngắm trọn "trái tim" triển lãm hot nhất dịp A80: Mãn nhãn với màn trình diễn nổi da gà cùng loạt công nghệ hiện đại

Vừa chính thức mở cửa vào ngày 28/8, triển lãm chuyên đề "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) đã nhanh chóng trở thành điểm hẹn đặc biệt, thu hút đông đảo người dân và du khách. Nổi bật trong đó, khu vực triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" - được mệnh danh là "trái tim" của toàn bộ không gian - lập tức gây ấn tượng mạnh bởi quy mô hoành tráng, lối thiết kế độc đáo và những trải nghiệm lần đầu xuất hiện.

Khu vực triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường"

Nằm trong khuôn khổ triển lãm "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc", khu vực triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" đang nhận được sự quan tâm đặc biệt

Nằm ngay chính giữa tòa nhà Kim Quy, trên diện tích rộng tới 10.000m², khu triển lãm được lấy cảm hứng từ thành Cổ Loa, thiết kế theo hình xoắn ốc. Lối đi này như một dòng chảy lịch sử, đưa người xem bước qua từng mốc son của 95 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Không đơn thuần chỉ trưng bày hiện vật, tranh ảnh hay tư liệu, ở đây, lịch sử được "kể lại" bằng nhiều hình thức: sân khấu thực cảnh, công nghệ AR, 3D, hologram… Chính sự kết hợp này khiến không gian vừa trang nghiêm, vừa gần gũi và dễ tiếp cận, đặc biệt với giới trẻ.

Video: Triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường"

Hành trình theo "dòng chảy lịch sử" đầy cuốn hút

Khu triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" được chia thành 8 phân khu, mỗi khu là một giai đoạn, tái hiện những mốc son chói lọi trong suốt 95 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngay từ lối vào, du khách đã choáng ngợp trước bức tượng Bác Hồ uy nghi. Hình ảnh ấy như một lời dẫn dắt, mở ra cánh cửa để mỗi người bước vào hành trình khám phá. Từng phân khu sau đó mở ra như một thước phim quay chậm, với hàng trăm hiện vật, bức ảnh, tư liệu quý giá. Có thể là những tư liệu lịch sử viết tay, những tấm tranh cổ động hay áp phích vẽ tay..., tất cả đều nhưng nhuốm màu thời gian, khiến người xem dễ dàng đắm mình, cảm nhận được không khí của những năm tháng đã qua.

Từng phân khu sau đó mở ra như một thước phim quay chậm

Không chỉ có hiện vật, trải nghiệm cũng được nâng tầm nhờ hệ thống chỉ dẫn thông minh. Mỗi khách tham quan chỉ cần quét mã QR, lập tức điện thoại sẽ hiển thị đường đi theo định vị, dẫn dắt qua từng phân khu. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng mang lại sự tiện lợi và hiện đại, khiến hành trình khám phá trở nên hứng thú và liền mạch hơn.

Mã QR chỉ dẫn cho du khách dễ dàng tham quan, khám phá từng phân khu

Du khách có thể quét mã QR để xem chỉ dẫn đường đi vô cùng hiện đại, chỉ cần bấm vào phân khu mà mình muốn đến và hệ thống sẽ lập tức chỉ đường

Đi theo lối đi xoắn ốc, du khách có cảm giác như lịch sử đang dần hiện ra ngay trước mắt. Từ khởi nguồn gian khó đến những chiến thắng hào hùng, từ khói lửa chiến tranh đến công cuộc kiến thiết đất nước - tất cả đều sống động, rõ nét và đầy cảm xúc.

Những điểm nhấn đặc biệt ấn tượng và khó quên

Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày hiện vật, triển lãm còn tạo nên sự bứt phá hơn hẳn khi kết hợp giữa lịch sử và công nghệ, giữa trưng bày và biểu diễn.

Nổi bật nhất phải kể đến phân khu 2, nơi cả không gian được dựng lại như một "chiến trường" thu nhỏ. Những con đường gập ghềnh, bàn chông, căn hầm tối, và cả làn khói mờ ảo khiến người xem có cảm giác rùng mình, như thể đang trực tiếp bước vào thời khắc lịch sử.

Không chỉ là mô hình tĩnh, tại đây còn diễn ra các màn biểu diễn thực cảnh 6 lần mỗi ngày (vào các khung giờ 10h - 11h30 - 16h - 17h30 - 19h - 20h30). Âm thanh bom đạn, ánh sáng nhấp nháy, và những diễn viên hóa thân thành chiến sĩ đã tái hiện khí thế quả cảm, bất khuất. Không ít khán giả đã chia sẻ rằng họ "nổi da gà" khi chứng kiến cảnh những chiến sĩ oằn mình dưới bom đạn, chiến đấu đến giây phút cuối cùng.

Màn trình diễn khiến diễn ra tại phân khu 2 nhiều người "nổi da gà"

Tái hiện rất nhiều hình ảnh lịch sử

Ngoài ra, một điểm nhấn khác không kém phần hấp dẫn chính là những cuốn sách khổng lồ ứng dụng công nghệ trình chiếu và tương tác. Đặt ở nhiều phân khu, mỗi cuốn sách đều có nội dung riêng, gắn với từng giai đoạn. Du khách có thể lật từng trang bằng tay, ngay lập tức hình ảnh, âm thanh và video sẽ hiển thị sống động trên bề mặt. Việc biến kiến thức lịch sử thành một trải nghiệm tương tác trực quan khiến người xem, đặc biệt là trẻ em và giới trẻ, cảm thấy vừa thú vị vừa dễ tiếp thu.

Hay người xem còn có thể tương tác với robot có mặt tại đây, đưa ra yêu cầu về một giai đoạn lịch sử hay sự kiện bất kì, robot sẽ lập tức "đọc" lên các thông tin theo yêu cầu.

Những cuốn sách khổng lồ ứng dụng công nghệ trình chiếu và tương tác

Robot không chỉ vẫy chào, chào cờ mà còn có thể cung cấp thông tin các sự kiện và giai đoạn lịch sử khi du khách đưa ra yêu cầu

Điều làm nên sức hút đặc biệt của "95 năm Cờ Đảng soi đường" chính là sự cân bằng: vừa đủ trang nghiêm để gợi nhắc lịch sử, vừa đủ gần gũi để người xem cảm thấy gắn bó. Từng bước đi qua không gian xoắn ốc, từng lần chạm tay vào cuốn sách khổng lồ hay lắng nghe âm thanh chiến trường, mỗi người đều mang về cho mình những cảm xúc riêng.

Với cách tổ chức hiện đại, nội dung phong phú và cách thể hiện giàu cảm xúc, khu triển lãm này không chỉ là điểm đến để "xem cho biết", mà thực sự là nơi để cảm, để thấu hiểu, và để tự hào. Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, chắc chắn đây sẽ là một trong những điểm đến đáng mong chờ nhất, giúp mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thêm cái nhìn sâu sắc và đầy tự hào về 95 năm hành trình Đảng soi đường.

Triển lãm thu hút du khách ở mọi lứa tuổi, đến từ khắp mọi miền

Từ ngày 28/8, cánh cửa Triển lãm tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đã rộng mở, chào đón du khách. Điều thú vị là mọi hoạt động đều hoàn toàn miễn phí, bạn có thể ghé thăm bất cứ lúc nào từ 9h đến 22h mỗi ngày.