Ngắm nhan sắc nữ thần mặt mộc đẹp nhất Việt Nam mà tự ái, tàn tạ cỡ nào vẫn peak hơn nghìn lớp makeup

Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc đời thường của Phương Anh Đào bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Vốn đã được khen đẹp từ lâu nhưng lần này, khi xuất hiện gần như không trang điểm, visual của nữ diễn viên vẫn quá đỗi nổi bật. Không filter cầu kỳ, không layout make-up sắc sảo, chỉ là gương mặt mộc giữa ánh sáng tự nhiên mà vẫn đẹp đến mức khiến người đối diện phải tự ái.

Trong đoạn clip, Phương Anh Đào diện outfit đơn giản với áo sơ mi kẻ sọc, tóc xõa tự nhiên, gần như không có lớp trang điểm nào đáng kể ngoài chút son nhẹ. Làn da căng mịn không tì vết, kết hợp cùng đường nét thanh tú và đôi mắt to sáng khiến tổng thể gương mặt người đẹp toát lên cảm giác vừa dịu dàng, vừa thanh thoát. Không cần tạo hình cầu kỳ, cô vẫn nổi bật, đẹp mà không cần cố.

Thậm chí, nhiều bình luận còn thẳng thắn cho rằng Phương Anh Đào không hổ danh là nữ thần mặt mộc đẹp nhất Việt Nam khi mộc mạc vẫn ă đứt make up nghìn lớp, nhìn mà "tự ái ngang". Loạt bình luận nhanh chóng phủ kín các nền tảng: "Mặt mộc kiểu này thì chịu rồi, makeup nghìn lớp cũng không đọ được", "Nhìn như phim điện ảnh luôn, ánh sáng chiếu vào là auto đẹp", "Tự ái thật sự, sao có người để mặt mộc mà vẫn đỉnh quá vậy?", "Biết là Phương Anh Đào đẹp rồi nhưng lần nào ngắm cũng phải wow hết", "Nữ diễn viên đẹp top đầu Việt Nam hiện tại là đây"...

Danh xưng “nữ thần mặt mộc” dành cho Phương Anh Đào thực ra không phải tự nhiên mà có. Trong Vbiz, không nhiều mỹ nhân dám xuất hiện thường xuyên với gương mặt gần như không trang điểm như cô. Từ phim ảnh đến đời thường, nữ diễn viên gần như trung thành với phong cách tối giản, chỉ cần một lớp kem chống nắng, chút son môi là đủ. Cũng nhờ sự tối giản mà làn da của cô giữ được độ căng mịn, khỏe khoắn và tự nhiên - thứ mà không phải lớp make-up nào cũng tạo ra được.

Được biết, đoạn video viral MXH được ghi lại tại buổi lễ cúng máy dự án điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ diễn ra sáng 02/05/2026 tại TP.HCM. Sự kiện không chỉ gây chú ý bởi vai diễn của Phương Anh Đào mà còn bởi sự tái hợp của cô với nghệ sĩ Hồng Đào - bộ đôi từng để lại nhiều dư âm sau thành công của Mai. Lần này, cả hai sẽ vào vai mẹ con, hứa hẹn mang đến một câu chuyện giàu cảm xúc.

Phương Anh Đào cho biết cô nhận lời ngay khi đọc kịch bản của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, hứa hẹn là một trải nghiệm đặc biệt, vừa áp lực vừa nhiều cảm xúc. Chính sự nghiêm túc với nghề và cách cô giữ gìn hình ảnh đã giúp Phương Anh Đào không chỉ đẹp ở ngoại hình mà còn tạo được thiện cảm bền vững với khán giả.

Sinh năm 1992 tại Bạc Liêu, Phương Anh Đào không có xuất phát điểm từ gia đình nghệ thuật. Bố mẹ làm tiểu thương, cô lớn lên trong môi trường bình dị trước khi lên TP.HCM theo đuổi đam mê diễn xuất. Từng đặt ra “deadline 5 năm” cho sự nghiệp, nếu không thành công sẽ rẽ hướng nhưng bằng sự kiên trì, cô đã chứng minh lựa chọn của mình là đúng. Từ sitcom Kim Chi Cà Pháo, đến bước ngoặt với Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, rồi loạt dự án như Chàng Vợ Của Em, Bằng Chứng Vô Hình, Tro Tàn Rực Rỡ, Mai hay gần đây là Báu Vật Trời Cho, Phương Anh Đào dần khẳng định vị trí bằng thực lực.