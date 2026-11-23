Á hậu Trương Kim Oanh sinh năm 2005 tại Quảng Trị, sở hữu chiều cao 1m75 cùng làn da trắng sáng. Hiện, cô là sinh viên năm thứ 4 ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành tại Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.

Á hậu Trương Kim Oanh kể, từ nhỏ cô đã nổi bật với chiều cao vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, có thời điểm cô cảm thấy mình khác biệt với mọi người xung quanh, thậm chí từng tự ti và mong muốn bản thân thấp hơn. Sau này, người đẹp dần nhận ra chiều cao là lợi thế và tự tin hơn với ngoại hình của mình.

Trương Kim Oanh sở hữu gương mặt khả ái, vóc dáng quyến rũ.

Được mọi người xung quanh cổ vũ đi thi hoa hậu, Trương Kim Oanh cũng xem đây là ước mơ từ lâu. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm trình diễn và kỹ năng sân khấu, cô vẫn mạnh dạn thử sức tại Miss Friendship Vietnam 2026 với tinh thần học hỏi, hoàn thiện bản thân. Người đẹp sau đó giành danh hiệu á hậu 2 tại cuộc thi.

Chia sẻ về thành tích đạt được, Trương Kim Oanh cho biết: "Tôi cảm thấy rất vui vì mình được đánh giá cao và phù hợp với lĩnh vực thi sắc đẹp. Mặc dù có danh hiệu nhưng tôi vẫn tập trung ưu tiên việc học để ra trường đúng hạn. Sau đó tôi mới thử sức và phát triển thêm những lĩnh vực mình mong muốn. Thành tích á hậu 2 như một món quà nhỏ tôi dành tặng cho ba mẹ, như một dấu mốc trưởng thành để ba mẹ yên tâm hơn về cô con gái".

Trương Kim Oanh dự định sau khi tốt nghiệp sẽ thử sức ở những cuộc thi nhan sắc lớn hơn.

Dù đã có danh hiệu á hậu, Trương Kim Oanh vẫn duy trì cuộc sống giản dị. Suốt 4 năm qua, cô ở phòng trọ có giá thuê 1,5 triệu đồng/tháng tại Đà Nẵng. Người đẹp cho biết mức chi phí sinh hoạt ở thành phố này khá hợp lý, giúp cô không phải chịu nhiều áp lực tài chính. Cô cũng chọn Đà Nẵng để thuận tiện về quê Quảng Trị thăm gia đình.

Hiện tại, ngoài việc học, Trương Kim Oanh tranh thủ thời gian rảnh để nhận chụp ảnh thời trang và tham gia trình diễn. Cô dự định sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục thử sức ở những cuộc thi sắc đẹp lớn hơn, sau đó tìm kiếm cơ hội làm việc theo chuyên ngành đã học và học lên cao.

Về lâu dài, người đẹp đang cân nhắc lựa chọn TP.HCM hoặc Hà Nội làm nơi phát triển sự nghiệp, trải nghiệm môi trường sống và làm việc ở những thành phố lớn hơn.