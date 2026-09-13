Ngắm dinh thự 2.500 m2 ven sông Sài Gòn của đại gia 8 con: Từng diễn ra đám cưới thế kỷ, lên cả truyền hình Hàn Quốc trong phóng sự về giới siêu giàu

Sở hữu 3 mặt tiền Thảo Điền cùng bến du thuyền riêng, cơ ngơi dát vàng của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không những phù hợp với danh xưng “vua hàng hiệu” mà còn cho thấy cách giới siêu giàu kiến tạo không gian sống mang tính biểu tượng.

Nhắc đến Johnathan Hạnh Nguyễn, người ta thường nghĩ ngay đến danh xưng "Vua hàng hiệu" - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), với 17 công ty thành viên và 18 công ty liên doanh liên kết. Ông được biết đến là người tiên phong đưa hàng loạt thương hiệu thời trang cao cấp về Việt Nam, góp phần nâng tầm thị trường nội địa.

Song song với sự nghiệp kinh doanh, gia đình ông cũng trở thành một trong những “gia tộc doanh nhân” được công chúng quan tâm bậc nhất, với nhiều thành viên tham gia trực tiếp vào các hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

Ông có tất cả 8 người con; trong đó với người vợ đầu - bà Cristina Serrano (tên thân mật là Tina) có 6 người con: Louis, Henry, Phillip, Stephanie, Anj và Jennifer Nguyễn. Hai người còn lại là Tiên Nguyễn và William Hiếu Nguyễn là con của người vợ hiện tại, bà Lê Hồng Thủy Tiên - Tổng giám đốc của Tập đoàn IPPG.

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô tài sản, mà ở cách gia đình tỷ phú sắp xếp không gian sống, duy trì kết nối giữa các thế hệ và đặc biệt là chiến lược giáo dục dành cho con cháu. Cho đến hiện tại, 8 người con của ông đều đã trưởng thành, có mái ấm riêng, con đường sự nghiệp riêng.

Dinh thự nghìn tỷ đồng nằm ven sông Sài Gòn với nội thất gây choáng ngợp

Tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Hưởng, khu vực Thảo Điền (Phường An Khánh, TP.HCM), cơ ngơi của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn là một biệt thự cao 3 tầng, rộng 500m2 với vị trí đắc địa khi có đến 3 mặt tiền hướng ra sông Sài Gòn. Đây được xem là một trong những vị trí “vàng” của khu biệt thự cao cấp phía đông TP. HCM, nơi tập trung nhiều căn nhà của giới thượng lưu và cộng đồng người nước ngoài.

Căn biệt thự của gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Biệt thự nổi bật với gam màu trắng chủ đạo, bao quanh là hàng cây xanh và được thắp sáng bởi hệ thống đèn trụ vào ban đêm. Khuôn viên dinh thự rộng 2.500m2 với bể bơi và sân tennis, sân vườn lớn chạy thẳng ra bờ sông - nơi neo du thuyền hạng sang của gia đình.

Đây cũng là nơi sum họp của gia đình vào những ngày đặc biệt, trong đó có đám cưới thế kỷ của con gái út Tiên Nguyễn (Thảo Tiên) với chồng gốc Dubai, biến không gian trở thành biểu tượng cho sự gắn kết nhiều thế hệ.

Không gian phòng khách sang trọng khiến truyền thông nước bạn choáng ngợp (Ảnh: KBS)Bên trong, nội thất căn nhà được thiết kế cổ điển theo phong cách châu Âu, nhiều chi tiết được dát vàng và chạm khắc tinh xảo, sử dụng vật liệu cao cấp. Phòng khách sử dụng gạch có ánh vàng nhẹ, kết hợp với bộ bàn ghế sang trọng, chan hòa trong ánh sáng tự nhiên. Đặc biệt, nơi đây cũng đã được đài truyền hình KBS (Hàn Quốc) chọn làm bối cảnh cho một phóng sự về giới siêu giàu Việt. Phóng sự được phát sóng năm 2015 và đây cũng là lần hiếm hoi biệt thự này xuất hiện chi tiết trước công chúng. ﻿

Không gian nổi bật với các chi tiết mạ vàng rộng khắp, từ các cột Corinth lớn đến lan can sắt rèn phức tạp của cầu thang cong, thể hiện sự giàu có và quyền lực.

Không gian ăn uống trong biệt thự cũng được thiết kế theo tinh thần sang trọng, đồng bộ với phòng khách. Bàn ghế, đèn chiếu sáng và các chi tiết trang trí được sắp đặt cẩn thận, chỉn chu.

Ngăn tủ trưng bày rượu được sắp xếp gọn gàng, trong đó có nhiều loại thuộc hàng hiếm

Phòng ngủ sang trọng, được bày trí theo sở thích của chủ nhân. Trong khu vực phòng ngủ được trang hoàng ngăn nắp gọn gàng với những thiết kế vô cùng sang trọng, tinh tế bởi những nội thất cao cấp mang phong cách châu Âu.

Bộ cờ vua dát vàng được tỷ phú yêu thích (Ảnh: KBS)

Ông có sở thích sưu tập đồ cổ, trong đó có bộ cờ vua được dát vàng hoàn toàn. Quân cờ mà ông yêu thích nhất là vua bởi khi trả lời phỏng vấn, ông cười và nói: "Bởi vì tôi là vua đồ cổ".

Bên trong du thuyền hạng sang của gia đình

Không chỉ sở hữu biệt thự siêu sang, đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn còn là một trong những người đầu tiên sở hữu du thuyền ở Việt Nam. Chiếc du thuyền siêu sang có tất cả 5 phòng ngủ của thương hiệu Azimuth của Ý. Đây là một trong những chiếc du thuyền hạng sang bậc nhất Sài Gòn với mức giá 4 triệu USD , tương đương với hơn 100 tỷ đồng.

Bộ sưu tập siêu xe của gia đình tỷ phú

Ngoài ra, ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn được biết đến là một trong những người chơi siêu xe có tiếng. Bộ sưu tập xe của gia đình nhà đại gia có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng với nhiều dòng xe "sang chảnh" như Mercedes-Benz SLS AMG, Rolls Royce, Bentley Continental GTC Speed, Maybach hay Lexus.







