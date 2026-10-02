Ngắm BMW M3 Touring giá gần 5,4 tỷ tại Việt Nam, riêng màu sơn đủ mua 1 chiếc SH

BMW M3 Touring có thể xem là một lựa chọn "quiet luxury" trên thị trường xe thể thao hiệu năng cao.

Thị trường xe thể thao hiệu năng cao tại Việt Nam vừa đón nhận 3 dòng xe BMW M. Trong đó, BMW M3 Touring gây chú ý nhất với kiểu dáng độc đáo. Việc đưa một chiếc wagon hiệu suất cao về nước giúp mở rộng khái niệm về một chiếc BMW M thực thụ, biến M3 Touring thành một lựa chọn hiếm gặp.

BMW M3 Touring gây chú ý với thiết kế wagon. Ảnh: Vĩnh Phúc

BMW M3 Touring thực dụng

Từ trước đến nay, khi nhắc đến BMW M, người ta thường nghĩ ngay đến những chiếc sedan 2 cửa thể thao. Tuy nhiên, BMW M3 Touring đã định nghĩa lại hoàn toàn những gì mà một chiếc xe hiệu năng cao có thể mang lại bằng cách kết hợp hoàn hảo giữa thông số của một chiếc xe đua với kiểu dáng thân xe wagon thực dụng.

Chiếc xe được trưng bày trong sự kiện ra mắt sở hữu màu sơn ngoại thất xám Brooklyn Grey – một tông màu đang là xu hướng rất được ưa chuộng trong giới chơi xe sang. Đáng chú ý, để khoác lên mình "bộ cánh" này, chủ nhân sẽ phải chi thêm 65 triệu đồng. Mức giá cho riêng tùy chọn màu sơn này thậm chí còn đắt hơn giá niêm yết của một chiếc xe máy tay ga như Honda SH Mode.

BMW M3 Touring có chiều dài tổng thể hơn 4,8 m. Ảnh: Vĩnh Phúc

Về mặt thông số, BMW M3 Touring thể hiện sự bề thế với kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt đạt 4.801 x 1.903 x 1.446 (mm), chiều dài cơ sở lên tới 2.857 mm. Sự khác biệt lớn nhất và cũng là giá trị cốt lõi của kiểu dáng wagon nằm ở phần mui xe được vuốt dài về phía sau, khoang hành lý liên thông với khoang hành khách.

Nhờ thiết kế này, thể tích chứa đồ của xe có thể mở rộng lên đến 1.510 lít khi gập hàng ghế sau. Điều này đồng nghĩa với việc chủ xe hoàn toàn có thể chất thoải mái hành lý cho những chuyến du lịch dài ngày cùng gia đình, hoặc mang theo nhiều bộ gậy golf mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Khoang lái BMW 3 Touring. Ảnh: Vĩnh Phúc

Chiếc xe BMW M theo phong cách "quiet luxury"

Dù mang một diện mạo wagon có vẻ ngoài gia đình, nhưng ẩn sau lớp vỏ bọc điềm đạm đó vẫn là một cỗ máy BMW M đúng nghĩa. Trái tim của M3 Touring I6 3.0L tăng áp kép sản sinh công suất tối đa lên tới 530 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm.

Sức mạnh này được truyền xuống bốn bánh thông qua hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian M xDrive trứ danh, giúp chiếc wagon có khả năng bứt tốc từ 0–100 km/h trong 3,6 giây.

Nội thất gây chú ý với màu ghế nổi bật. Ảnh: Vĩnh Phúc

Chính sự đối lập giữa ngoại hình wagon điềm đạm và sức mạnh động cơ cuồng nộ đã mang đến cho BMW M3 Touring một cá tính hoàn toàn khác biệt. Nhìn lướt qua, những người không sành sỏi có thể chỉ thấy một chiếc xe gia đình cỡ trung. Nhưng với những tay chơi xe thực thụ, các chi tiết như hốc gió lớn, vòm bánh xe mở rộng, hệ thống 4 ống xả kép và logo M danh giá đủ để gây bất ngờ.

Tương tự các dòng xe BMW M khác, tính cá nhân hóa là một đặc quyền không thể thiếu. Khách hàng khi chọn mua M3 Touring tại Việt Nam có hàng loạt tùy chọn nâng cấp vô cùng đắt đỏ để biến chiếc xe thành "độc bản" theo ý thích. Tiêu biểu, BMW Việt Nam cung cấp các gói trang bị tùy chọn như gói M Experience trị giá 200 triệu đồng, gói M Performance với mức giá 645 triệu đồng hay đỉnh cao nhất là gói M Race Track có giá lên tới 1,1 tỷ đồng.

Về định vị giá bán, BMW Việt Nam phân phối M3 Touring với mức giá 5,389 tỷ đồng. Mức giá này đắt hơn mẫu M3 sedan 380 triệu đồng và thấp hơn mẫu M4 coupe 210 triệu đồng.

Hình ảnh chi tiết BMW M3 Touring tại Việt Nam: