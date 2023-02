Ngại ngùng, lười suy nghĩ, nhiều đấng mày râu quyết định nhờ ChatGPT tỏ tình hộ trong ngày Valentine và cái kết không ngờ!

Tuy vẫn còn giới hạn người đăng ký chính thức ở Mỹ và một số ít nước khác, nhưng chỉ mới sau 2 tháng ra mắt chính thức (từ 30-11-2022) đến ngày 31-1-2023, ChatGPT đã đạt mốc 100 triệu người dùng, trở thành một siêu ứng dụng công nghệ có sức hút người dùng kỷ lục mọi thời đại cho đến nay. Tất nhiên, đại đa số người dùng bản miễn phí hiện nay chỉ do tò mò và coi ChatGPT như một người bạn trò chuyện mua vui, giải trí - ít ra thì dựa trên những gì mà họ công bố rộng rãi.

Song, không thể phủ nhận, ứng dụng chatbot siêu AI ChatGPT của hãng OpenAI được đào tạo với kho kiến thức khổng lồ thu thập trên internet bao năm nay và công nghệ AI Máy học và Học sâu của OpenAI, giúp phần mềm này không chỉ có kiến thức sâu rộng uyên bác như một "nhà bác học" mà còn có khả năng tư duy, xử lý dữ liệu đáng kinh ngạc. Đặc biệt, cha đẻ của chatbot này đã phát triển "đứa con" của mình theo hướng có thể trò chuyện, tương tác với con người như một người thật, sử dụng ngôn ngữ tự nhiên bản địa. Đây cũng là lý do, ChatGPT trở thành công cụ được ưa chuộng trong mùa Valentine năm nay.

Nhiều người dùng đã tận dụng ChatGPT để cải thiện chuyện hẹn hò, yêu đương của mình. Ảnh: The Guardian

Theo khảo sát có tên Modern Love của công ty an ninh mạng McAfee (Mỹ), dựa trên 5.000 cá nhân trên 9 quốc gia để xem xét tác động của AI và Internet đối với các mối quan hệ tình cảm, gần một nửa số nam giới cho biết họ sẽ tranh thủ sự trợ giúp của chatbot để bày tỏ tình cảm tới đối phương dịp 14/2.

Trong đó, Ấn Độ là nước có tỷ lệ cao nhất trong số tất cả quốc gia tham gia, với 62% người trưởng thành ở Ấn Độ dự định sử dụng chatGPT cho ngày 14/2 sắp tới. Lý do chính là họ nghĩ mình không đủ khả năng thể hiện sự lãng mạn với đối phương,

Ngoài ra, các đấng mày râu cũng đưa ra một vài lý do biện minh cho bản thân khi nhờ ChatGPT trợ giúp như: Họ thấy tự tin hơn; do quá lười nên thay vì phải tự ngồi nghĩ nội dung, họ rất vui khi có một chương trình máy tính thiết lập sẵn, thay họ bày tỏ cảm xúc và trên hết là tiết kiệm thời gian; những câu trả lời do chatGPT đưa ra khắc phục sự thiếu sáng tạo; họ tin tưởng vào chatbot bởi người yêu của họ sẽ không thể nhận ra sự khác biệt...

Về phía các chị em, chỉ khoảng 20% nữ giới được hỏi cho biết họ sẵn sàng dùng đến AI để nhờ viết thư tỏ tình hay thiệp chúc mừng cho đối phương.

Có thể thấy, từ khi ChatGPT ra đời đến nay, hàng loạt vấn đề trong đời sống cho đến công việc được người dùng đem ra hỏi công cụ chatbot "siêu AI" này. Song, kết quả có thể không mỹ mãn như số đông tưởng tượng.

Khảo sát phát hiện ra rằng có nhiều người thích những bức thư tình do trí tuệ nhân tạo viết ra hơn là con người viết. Tuy nhiên, 57% số người được hỏi nói rằng họ sẽ rất buồn nếu phát hiện rằng những lời tỏ tình họ nhận được có tác giả là một con robot, thay vì người yêu của họ.

Theo Cher Gopman, huấn luyện viên hẹn hò và người sáng lập NYC Wingwoman, những phản hồi từ công cụ này quá dài, dùng nhiều biểu tượng cảm xúc. Trong một số trường hợp, nó trở nên khá đáng sợ để thu hút mối quan hệ yêu đương khả quan bởi những câu trả lời có phần kỳ quặc, thiếu tự nhiên.

"Điều quan trọng là cố gắng tránh xa trí tuệ nhân tạo (AI) khi nói đến hẹn hò. Bạn phải đảm bảo những gì đã thể hiện trên các ứng dụng mang đến cảm giác gần gũi cho đối phương trong lần đầu tiên gặp mặt", Gopman nói.

Có lẽ, nhiều người sẽ không cảm thấy vui nếu như phát hiện bức thư tình của người yêu lại được viết bởi trí tuệ AI

Gopman khuyên người dùng nên thận trọng khi sử dụng AI để hỗ trợ hẹn hò trực tuyến.

"Hẹn hò là để xây dựng kết nối. Nếu dùng chatbot để phản hồi, đó sẽ không phải là kết nối của bạn. Nó là của người khác", Gopman nhận định.

Nghiên cứu của McAfee cũng cho thấy ngày càng khó phân biệt giữa thông tin thật và giả nhận được trên mạng xã hội. 76% người Ấn Độ được hỏi thừa nhận đã bị lừa hoặc biết ai đó đã từng bị lừa. 89% người Ấn Độ được hỏi, đã có các cuộc trò chuyện trực tiếp với người lạ trên mạng xã hội. Các nền tảng phổ biến nhất được người lạ sử dụng để tiếp cận người lớn Ấn Độ là Instagram (64%), WhatsApp (59%) và Facebook (51%).

Dưới đây là một vài bức thư đến từ "chuyên gia tình yêu" ChatGPT mà bạn có thể tham khảo nếu cảm thấy phù hợp nhé:

Tổng hợp