Những lời chúc Valentine 14/2 ý nghĩa này sẽ là sợi dây gắn kết và ngọn lửa hâm nóng tình cảm cho các cặp đôi trong Ngày lễ Tình nhân. Hãy gửi những lời chúc Valentine hay nhất đến một nửa của bạn.

Lời chúc Valentine dành cho vợ

• Valentine vui vẻ nhé vợ yêu. Chồng hứa sẽ về sớm với vợ, cùng vợ nấu một bữa cơm thật ngon và tận hưởng giây phút hạnh phúc bên nhau. Chờ chồng nhé !

• Tối qua anh đi ngủ với một nụ cười vì anh biết anh sẽ mơ thấy em. Và sáng nay anh thức dậy, cũng với một nụ cười vì anh biết em không là một giấc mơ.

• Không gì có thể thay đổi được tình yêu của anh dành cho em, bởi vì em đã nằm trọn vẹn trong trái tim anh. Happy Valentine day!

Lời chúc Valentine 2023 ngọt ngào, lãng mạn nhất

• Thi thoảng anh tự hỏi liệu có đáng để đấu tranh cho tình yêu không nhưng rồi nhớ tới khuôn mặt em và anh lại sẵn sàng cho trận chiến mới.

• Nếu tình yêu là lực hấp dẫn, em sẽ là Trái đất. Còn nếu xinh đẹp là tội ác, có lẽ em đáng bị kết án tử hình. Anh yêu vợ.

• Cảm ơn thượng đế đã ban tặng cho anh một người vợ hiền đảm đang và xinh đẹp. Nếu có kiếp sau, em vẫn là vợ của anh nhé. Yêu em lắm lắm.

• Vợ yêu, vợ đảm, vợ hiền, vợ tâm lý của anh - mãi mãi là như thế, vợ nhé!

• Anh muốn nắm tay em thật chặt khi đi trên đường, muốn hôn nhẹ lên má em mặc cho người ta thấy. Chỉ đơn giản anh muốn họ biết rằng, anh hạnh phúc đến nhường nào khi có em, họ sẽ phải ghen tị vì anh đã có được cô gái tuyệt vời nhất. Yêu em nhiều lắm!

• Nếu ai đó hỏi anh cuộc sống tươi đẹp nghĩa là gì. Anh sẽ dựa vào vai em, ôm em thật chặt và nói: Như thế này đó!

• Valentine ấm áp em nhé. Hãy luôn ở bên cạnh anh, anh hứa sẽ nắm chặt tay em và đưa em đến cuối con đường. Love you so much.

• Người ta bảo: thứ mất đi mới là thứ đáng quý nhất nhưng thứ đáng quý nhất với anh đó là thứ mà mỗi ngày, mỗi giờ nghĩ đến, đều cầu mong sẽ bên nhau đến hết cuộc đời, không bao giờ mất đi, chính là em.

• Anh không còn yêu vợ nữa, sau những năm chúng mình sống cùng nhau. Bởi vì anh đã "quá yêu", "quá cần" vợ rồi.

• Bà xã của anh ơi. Năm qua em đã vất vả với cả bố con anh nhiều rồi. Bố con anh rất cảm ơn những bữa ăn ngon, những bộ quần áo thơm tho, đặc biệt tình yêu vô bờ mà em đã dành cho anh và con. Anh chúc bà xã năm mới sức khỏe, xinh đẹp. Nhà này mẹ là số 1 nha. Hai bố con yêu mẹ nhiều lắm.

• Nhân Ngày lễ Tình nhân Valentine 2023, chồng chúc vợ bản lĩnh trong công việc và chúc cho tình yêu của vợ chồng ngày càng ngập tràn trong căn nhà xinh xắn. Mình sẽ mãi mãi hạnh phúc, cùng nhau vượt qua tất cả nhé. Yêu vợ nhiều.

• Anh luôn dành cho em trọn vẹn tình yêu thương trong trái tim. Chúc em luôn khỏe, trẻ và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh và các con. Yêu em nhiều!

Lời chúc Valentine dành cho chồng

• Đây là ngày tình yêu đầu tiên của vợ chồng mình, chồng còn nhớ nụ hôn đầu tiên chồng dành cho vợ không thật ngọt ngào biết mấy, ngày lễ tình nhân đang đến rồi vợ chúc cho tình yêu của chúng ta mãi luôn bền chặt chồng nhé.

• Nếu cuộc sống này có khó khăn thì chồng hãy nghĩ ngay đến vợ và gia đình mình nhé. Vì nơi đó có tổ ấm hạnh phúc giúp chồng xóa tan mọi mệt mỏi. Vợ yêu chồng nhiều.

• Valentine năm nay vợ hạnh phúc vì có chồng ở bên, vợ luôn nhớ như in những hình ảnh cùng câu chuyện mà chúng ta đã trải qua. Cảm ơn chồng vì đã ở bên vợ nhé.

• Chồng ơi, thêm một năm nữa vợ chồng mình được bên nhau, thêm một nhóc tỳ nữa đã ra đời. Tình yêu của chúng ta ngày càng lớn dần đúng không chồng. Vợ chúc cho tình yêu của chúng ta mãi luôn bền chặt chồng nhé.

• Anh yêu! Em yêu anh không vì anh đẹp trai, không vì anh giàu có... mà đơn giản là em yêu anh chứ không vì một lý do nào khác cả. Em không biết sẽ dành tặng cho anh món quà gì vì em nghĩ rằng chúng sẽ không thể hiện hết tất cả tình cảm em dành cho anh.

• Từ khi anh đến bên đời là từ khi em cảm thấy mình là người hạnh phúc, may mắn nhất thế gian này. Cảm ơn cuộc đời đã cho em được gặp anh và được yêu anh. Chúng mình sẽ cùng nhau thổi bùng ngọn lửa tình yêu này anh yêu nhé.

• Gửi chồng yêu của vợ những lời chúc yêu thương nhất nhân dịp năm mới và ngày lễ tình yêu 14/2! Đơn giản vì vợ chỉ muốn nói với chồng rằng “vợ mãi yêu chồng!”.

Tham khảo lời chúc Valentine dành cho vợ, chồng

• Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em đã thấy tình yêu… Lần đầu tiên anh chạm vào em, em đã cảm nhận được tình yêu. Và sau những khoảng thời gian đó, anh vẫn là người duy nhất.

• Em muốn nói với anh rằng anh là cả cuộc đời em. Yêu anh tận sâu thẳm trong trái tim. Em không thể thiếu anh. Anh là tình yêu của em. Năm mới em chúc cho tình yêu của chúng mình mãi đẹp như thủa ban đầu luôn cháy bỏng anh nhé!

• Valentine vui vẻ nhé chồng yêu. Hôm nay sẽ là ngày chỉ có riêng 2 đứa mình, vợ sẽ nấu tặng chồng một bữa tối thật ngon toàn món chồng thích nhé, chịu không! Yêu chồng lắm lắm!

• Cảm ơn thượng đế đã ban tặng cho em một người chồng hiền lành, tài giỏi. Nếu có kiếp sau vẫn sẽ là chồng của em nhé. Yêu anh!

• Ánh mắt trìu mến của anh khi nhìn em luôn làm em say đắm, vòng tay của anh thật ấm áp và nụ hôn của anh thật tuyệt vời. Chỉ khi bên anh em mới cảm thấy cuộc đời thật ấm áp và tươi đẹp. Vì anh chính là niềm hạnh phúc của đời em.

• Gửi đến chồng yêu của em những lời chúc Valentine hay và ý nghĩa nhất. Từ sâu thẳm trái tim vợ, vợ chỉ muốn nói duy nhất một điều: Cảm ơn chồng vì đã đến bên cuộc đời vợ. Chồng yêu hãy cùng vợ biến mọi ngày thành ngày Valentine nhé!

• Nếu có bản án dành cho em vì đã yêu anh thì em xin đứng trước tòa và nhận bản án chung thân được bên anh suốt đời.

Lời chúc Valentine dành cho bạn gái

• Chúc mừng Ngày lễ Tình nhân 2023 nhé em yêu. Chúc tình yêu của anh luôn vui vẻ, hạnh phúc và mãi là cô bé đáng yêu của anh!

• Mỗi lần nghe thấy chuông báo tin nhắn, anh đều hi vọng một trong những tin nhắn đó là của em. Dung lượng bộ nhớ điện thoại của anh có thể có hạn, nhưng trái tim anh thì có vô cùng tận khoảng trống dành cho em.

• Thời gian có thể trôi đi nhưng tình yêu anh dành cho em là không gì thay đổi được. Hãy tin rằng, ở đâu đó vẫn có một người vẫn chờ đợi em. Hãy cho anh thêm thời gian và cơ hội. Chúc mọi điều tốt lành dành cho em trong ngày Valentine này.

• Thế là một Ngày lễ Tình nhân Valentine nữa lại đến rồi. Tình yêu của chúng mình đã trải qua rất nhiều thử thách để được hạnh phúc như ngày hôm nay. Anh rất hạnh phúc khi được ở bên em, lo lắng, yêu thương em.

• Nếu anh không gặp em, anh sẽ không thích em. Nếu anh không thích em, anh sẽ không yêu em. Nếu anh không yêu em, anh sẽ không nhớ em. Nhưng anh đã làm, đang làm và sẽ làm. Yêu em thật nhiều… Hôn em!

• Từ ngày gặp em lần đầu tiên, anh đã biết thế nào gọi là tình yêu, thứ mà không ai có thể giải thích được trọn vẹn. Cũng từ lúc ấy, mỗi ngày khi gặp em, anh sẽ xếp một trái tim bằng giấy và đến ngày thứ 30 anh sẽ cầm hộp trái tim ấy trao cho em.

• Chúng ta đã cùng vượt qua những khoảng thời gian khó khăn, em yêu. Anh chỉ muốn cho tất cả mọi người biết rằng: Em là duy nhất của anh. Anh yêu em rất nhiều.

• Anh đã luôn mơ những giấc mơ thật đẹp, những giấc mơ trong đó có em. Em đến bên anh thật nồng nàn, say đắm như sự sắp đặt của số phận. Trong mơ, anh là người hạnh phúc và anh cứ muốn kéo dài giấc mơ hạnh phúc ấy, kéo dài mãi mãi… Chúc em yêu một ngày Valentine thật vui vẻ và hãy nhớ đến anh.

Lời chúc Valentine cho bạn trai

• Đối với thế giới anh chỉ là một người nhưng với em anh là cả thế giới. Dù không thể ở cạnh nhau nhưng anh luôn tồn tại trong tim em. Valentine hạnh phúc anh nhé. Yêu anh mãi mãi.

• Tình yêu của em, chúc anh Ngày lễ Tình nhân 2023 vui vẻ và ấm áp!

• Em không biết phải nói như thế nào để diễn tả hết tình yêu mà em dành cho anh. Em biết con đường tình yêu phía trước đầy hạnh phúc nhưng cũng nhiều chông gai. Nhưng em tin vào sức mạnh của tình yêu mà ta dành cho nhau. Valentine hạnh phúc anh nhé. Hôn anh ngàn lần!

• Em muốn nói với anh rằng, anh là cả cuộc đời em. Yêu anh tận sâu thẳm trong trái tim. Anh là tình yêu của em .Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em đã thấy tình yêu.

•Lần đầu tiên anh chạm vào em, em đã cảm nhận được tình yêu. Và sau những khoảng thời gian đó, anh vẫn là người duy nhất em yêu.

• Trong mắt anh, em nhìn thấy ngày mai. Trong vòng tay của anh, em tìm thấy tình yêu. Yêu anh hôm nay và mãi mãi.

• Anh yêu! Em yêu anh không vì anh đẹp trai, không vì anh giàu có mà đơn giản là em yêu anh chứ không vì một lý do nào khác. Em không biết sẽ dành tặng cho anh món quà gì vì em nghĩ rằng chúng sẽ không thể hiện hết tất cả tình cảm em dành cho anh.

• Em mong rằng em sẽ nhận được món quà rất lớn từ anh. Đó chính là tình yêu của anh, có được không anh?