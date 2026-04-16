Nga xác nhận một loạt quốc gia đã ký hợp đồng mua Su-57: Triều Tiên cuối cùng đã có tên đây rồi?

Quốc Vinh |

Bên cạnh ba cái tên tiêu biểu, các chuyên gia quân sự cũng nhận định một quốc gia Đông Nam Á quen thuộc khác cũng là một trong những khách hàng tiềm năng sẽ sớm sở hữu Su-57.

Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga vừa chính thức xác nhận việc nhiều quốc gia đã ký hợp đồng đặt mua tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57. Mặc dù danh tính cụ thể của các đối tác chưa được công bố, đại diện Rosoboronexport khẳng định dòng Su-57E đang thu hút sự quan tâm đặc biệt và danh sách khách hàng đang ngày một nối dài.

Theo Military Watch, các cái tên trong danh sách mua Su-57 chưa được tiết lộ nói trên có thể là Triều Tiên, Ấn Độ và Iran.

Dự kiến, mẫu tiêm kích chủ lực này sẽ là tâm điểm tại Triển lãm và Hội nghị Dịch vụ Quốc phòng Châu Á (DSA) diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 20-23/4 tới đây.

Vị thế của Su-57 trên bản đồ quân sự toàn cầu

Hiện nay, Su-57 là một trong năm dòng tiêm kích thế hệ thứ năm hiếm hoi đang được biên chế trên toàn thế giới, đứng chung hàng ngũ với J-20, J-35 của Trung Quốc và F-22, F-35 của Mỹ. Giới chuyên gia đánh giá hệ thống điện tử hàng không của Su-57 vượt trội hơn đáng kể so với dòng F-22 vốn đã dần lão hóa, dù có phần lép vế khi đặt cạnh F-35 hay các dòng chiến đấu cơ mới nhất của Trung Quốc.

- Ảnh 1.

Tuy nhiên, Su-57 lại sở hữu những ưu thế độc tôn. Khoang vũ khí của máy bay này có khả năng chứa nhiều loại tên lửa tầm xa đa dạng hơn bất kỳ đối thủ tàng hình nào khác. Đặc biệt, tầm bay của Su-57 cao gấp đôi F-22 và là dòng tiêm kích duy nhất trong phân khúc được tôi luyện qua các đợt thử nghiệm thực chiến cường độ cao tại Ukraine.

Vào tháng 8/2025, Trung tướng Alexander Maksimtsev, Phó Tổng tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, xác nhận tốc độ bàn giao Su-57 đang được đẩy nhanh tối đa nhờ việc đưa vào vận hành các dây chuyền sản xuất mới.

Những "siêu hợp đồng" dần lộ diện

Hồi tháng 2/2025, ông Alexander Mikheyev, người đứng đầu Rosoboronexport, từng tiết lộ khách hàng quốc tế đầu tiên sẽ tiếp nhận và vận hành Su-57 ngay trong năm 2025. Những đồn đoán ban đầu tập trung vào Algeria và Triều Tiên, và đến tháng 11 cùng năm, Không quân Algeria đã chính thức đưa dòng máy bay này vào hoạt động.

Đối với Triều Tiên, sự quan tâm dành cho tiêm kích Nga đã kéo dài nhiều năm. Tháng 9/2023, phái đoàn Bình Nhưỡng đã trực tiếp tham quan cơ sở sản xuất và trải nghiệm buồng lái Su-57 tại Nhà máy Máy bay Komsomolsk-on-Amur.

Trong bối cảnh Nga ngày càng thắt chặt quan hệ hợp tác với Triều Tiên, giới quan sát nhận định Moscow có thể sẽ tìm cách vượt qua các lệnh cấm vận vũ khí để hiện thực hóa thương vụ này.

Trọng tâm Ấn Độ và thị trường Trung Đông

- Ảnh 2.

Tại Nam Á, Bộ Quốc phòng Ấn Độ hồi tháng 1/2026 xác nhận các cuộc đàm phán về việc sản xuất Su-57 theo giấy phép đã bước vào giai đoạn kỹ thuật chuyên sâu. Trước đó, vào tháng 6/2025, Nga được cho là đã đưa ra một đề nghị chưa từng có tiền lệ: cho phép Ấn Độ tiếp cận hoàn toàn mã nguồn của máy bay.

Ông Dmitry Shugayev, Giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Nga, cũng để ngỏ khả năng về một chương trình hợp tác chung để phát triển biến thể Su-57 riêng cho Ấn Độ, giúp New Delhi nắm giữ các công nghệ lõi. Hiện có nguồn tin cho biết Ấn Độ đang xem xét mua khẩn cấp 40 chiếc Su-57 để kịp thời nâng cao năng lực tác chiến cho các đơn vị tiền phương.

- Ảnh 3.

NATO không thể tự mãn với những gì họ từng nghĩ về sức mạnh không quân Nga trong quá khứ so với thực tại bây giờ.

Tại khu vực Trung Đông, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Anton Alikhanov hồi đầu tháng 2 thông báo một số hợp đồng xuất khẩu Su-57 đã được ký kết nhưng chưa thể tiết lộ danh tính bên mua.

Qua phương pháp loại trừ, trong khi các khách hàng truyền thống như Syria, Iraq hay Yemen đang đối mặt với bất ổn chính trị và sự can thiệp từ phương Tây, Iran nổi lên là ứng viên sáng giá nhất. Tehran gần đây đã đặt hàng 48 chiếc Su-35 và bắt đầu tiếp nhận trực thăng tấn công Mi-28 từ Nga vào tháng 1 vừa qua.

Bên cạnh ba cái tên tiêu biểu là Triều Tiên, Ấn Độ và Iran, các chuyên gia quân sự cũng nhận định một quốc gia Đông Nam Á quen thuộc khác cũng là một trong những khách hàng tiềm năng hàng đầu có thể sẽ sớm gia nhập danh sách sở hữu "mãnh thú bầu trời" Su-57 của Nga.


Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
