HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga vẫn đón tin vui từ nền kinh tế 4.000 tỷ USD

Đức Minh
|

Khi Trung Quốc giảm mua dầu thô và nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn, Ấn Độ đã tăng mua dầu ESPO từ vùng Viễn Đông của Nga, biến nguồn cung vốn chỉ được xem là phương án dự phòng thành lựa chọn đáng chú ý.

- Ảnh 1.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu dầu thô ESPO từ cảng Kozmino ở vùng Viễn Đông của Nga tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, trong bối cảnh Trung Quốc giảm mua dầu và nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn, Ấn Độ đã tăng cường tiếp nhận loại dầu này.

ESPO là tên gọi của hỗn hợp dầu thô được vận chuyển từ khu vực Đông Siberia của Nga tới các thị trường châu Á thông qua tuyến đường ống Đông Siberia - Thái Bình Dương. Loại dầu này được đánh giá có chất lượng cao và lợi thế về thời gian vận chuyển đối với các khách hàng tại châu Á.

Theo dữ liệu của Vortexa và Kpler, Trung Quốc vẫn là khách hàng lớn nhất của dầu ESPO xuất khẩu qua Kozmino. Tuy nhiên, tỷ trọng của Trung Quốc trong các lô hàng từ cảng này đã giảm từ 88% xuống 83%.Đồng thời, thị phần xuất khẩu ESPO sang Ấn Độ đã tăng từ 12% lên 16% trong 7 tháng đầu năm 2026.

Sự dịch chuyển này diễn ra trong bối cảnh lượng mua dầu của Trung Quốc giảm trong tháng 5 và tháng 6. Cùng thời điểm, những gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông khiến một số lô dầu dự kiến được các nhà máy lọc dầu Ấn Độ tiếp nhận vào đầu mùa hè bị trì hoãn.

- Ảnh 2.

Dmitry Prokofiev, Giám đốc truyền thông đối ngoại của NEFT Research, cho rằng yếu tố chính thúc đẩy Ấn Độ tăng mua ESPO là vấn đề logistics, trong khi Trung Quốc giảm nhập khẩu trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6.

Theo ông Prokofiev, ESPO vẫn là nguyên liệu quan trọng đối với các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc, thường được gọi là “teapot”. Các nhà máy này ưa chuộng ESPO nhờ chất lượng dầu cao và thời gian giao hàng tương đối ngắn.

Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ thường ưu tiên dầu Urals của Nga. So với Urals, ESPO có chi phí và thời gian vận chuyển cao hơn, khiến loại dầu này chủ yếu được các doanh nghiệp Ấn Độ xem như một nguồn thay thế khi nguồn cung quen thuộc gặp vấn đề.

Do đó, các chuyên gia nhận định Ấn Độ không thực sự giành thị phần dầu ESPO của Trung Quốc. Thay vào đó, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ chủ yếu tận dụng những lô hàng mà phía Trung Quốc không mua trong thời điểm lượng nhập khẩu dầu thô của nước này giảm.

Xu hướng này cũng cho thấy những thay đổi trên thị trường dầu mỏ có thể nhanh chóng làm đảo chiều các tuyến thương mại. Khi một khách hàng lớn như Trung Quốc giảm mua, Ấn Độ có thể trở thành bên tiếp nhận một phần nguồn cung dư ra, đặc biệt trong lúc các tuyến vận chuyển và nguồn cung từ khu vực khác bị gián đoạn.

Tuy nhiên, lượng dầu Nga đến Ấn Độ đã có dấu hiệu giảm trở lại trong tháng 8 sau khi đạt mức cao kỷ lục vào tháng 7. Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu dầu của Nga, cùng với sự cạnh tranh từ Trung Quốc đối với nguồn dầu Nga, được cho là những yếu tố khiến lượng dầu Nga được Ấn Độ tiếp nhận giảm xuống.

Tags

dầu

dầu mỏ

Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại