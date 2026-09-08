Ấn phẩm Sohu nhận xét, Nga đã có phản ứng gay gắt trước mong muốn triển khai tên lửa Typhon của Mỹ tại Nhật Bản.

Khu vực Thái Bình Dương có nguy cơ trở thành một thùng thuốc súng mới, cổng thông tin Sohu của Trung Quốc nhận xét ý định triển khai hệ thống tên lửa Typhon của Mỹ tại Nhật Bản đã gây ra phản ứng gay gắt từ Nga. Các căn cứ trọng yếu ở Viễn Đông đang gặp nguy hiểm, và sai lầm nhỏ nhất trong cuộc chơi này có thể dẫn đến thảm họa.

Tình hình quốc tế giống như một hồ nước sâu, bề ngoài có vẻ tĩnh lặng nhưng bên trong lại ẩn chứa những dòng chảy mạnh mẽ. Căng thẳng địa chính trị gần đây đã gia tăng do cuộc khủng hoảng đang âm ỉ ở khu vực Thái Bình Dương.

Ngày 1/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đưa ra cảnh báo về việc triển khai hệ thống tên lửa Typhon của Mỹ tại Nhật Bản, cho rằng điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được và đe dọa an ninh của Nga.

Đây không chỉ là một tuyên bố ngoại giao, mà còn là một tín hiệu đáng báo động về mối đe dọa của sự thay đổi cán cân chiến lược toàn cầu. Phản ứng của Nga không chỉ đơn thuần cho thấy biểu hiện lo ngại về sự ổn định khu vực và an ninh của chính họ. Vậy những cân nhắc sâu xa hơn nào ẩn chứa đằng sau đó?

Lập trường cứng rắn của Nga xuất phát từ một môi trường chiến lược phức tạp. Bóng ma của cuộc xung đột Ukraine vẫn bao trùm châu Âu, và việc NATO tiếp tục mở rộng gây áp lực đáng kể lên họ.

Tuyên bố của bà Zakharova rằng việc triển khai tên lửa Typhon là hoàn toàn không thể chấp nhận được không chỉ như lời cảnh báo đối với Mỹ và Nhật Bản, mà còn là lời cảnh báo đối với toàn thế giới về quyết tâm của Nga trong việc bảo vệ lợi ích cũng như an ninh của mình.

Hệ thống tên lửa Typhon của Mỹ có thể phóng nhiều loại đạn cả tấn công lẫn phòng thủ.

Typhon không phải là vũ khí thông thường. Hệ thống này có khả năng phóng tên lửa SM-6 và Tomahawk với tầm bắn hơn 1.600km. Nếu được triển khai tại các căn cứ của Nhật Bản, chúng có thể vươn tới tất cả cơ sở quân sự trọng yếu ở vùng Viễn Đông của Nga. Điều này sẽ tạo nên một sức mạnh răn đe chiến lược mạnh mẽ đối với Nga.

Điều đáng lo ngại hơn nữa là việc Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) đã hoàn toàn đảo lộn hệ thống kiểm soát vũ khí hiện có và làm trầm trọng thêm nguy cơ bất ổn. Sai lầm nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc không thể khắc phục. Tình hình rõ ràng đang vô cùng căng thẳng.

Sự cảnh giác của Nga không phải là không có cơ sở. Trước đây Quân đội Mỹ dưới chiêu bài tập trận, đã triển khai tên lửa Typhon đến Philippines trên cơ sở dài hạn. Điều này không chỉ làm gia tăng lo ngại của Nga mà còn khiến các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cảm thấy an ninh của họ bị đe dọa và dẫn đến sự mất lòng tin hoàn toàn vào Mỹ.

Nhật Bản cũng đang trải qua cuộc khủng hoảng niềm tin này. Nhiều người dân bày tỏ lo ngại về việc triển khai tổ hợp Typhon, bởi họ tin rằng có thể gây ra xung đột khu vực. Cái gọi là triển khai tạm thời của Mỹ đã nhiều lần được sử dụng để che giấu việc thực hiện ý định chiến lược lâu dài.

Nga đang đối phó với áp lực này thông qua cả biện pháp ngoại giao và quân sự. Các cuộc tập trận bắn tên lửa gần đây của Hạm đội Thái Bình Dương đã chứng minh sức mạnh của Nga và quyết tâm bảo vệ lợi ích của mình nếu cần thiết.

Nước này đang tích cực tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực Thái Bình Dương, bao gồm triển khai cả tàu chiến được trang bị tên lửa siêu thanh Zircon nhằm củng cố tiềm lực răn đe trước sự tăng cường của liên minh Mỹ - Nhật.

Căng thẳng khu vực đang gia tăng. Tất nhiên Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đối đầu này. Trung Quốc cũng đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với kế hoạch triển khai tên lửa Typhon của Mỹ, củng cố thêm sự đồng thuận Nga - Trung