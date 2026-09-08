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Nga và Triều Tiên khánh thành cây cầu đường bộ xuyên biên giới đầu tiên

Hoàng Vân
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Ngày 7/9, Nga và Triều Tiên đã khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Tumen, nối trực tiếp vùng Primorye của Nga với nước láng giềng.

Nga và Triều Tiên khánh thành cây cầu đường bộ xuyên biên giới đầu tiên, ngày 7/9/2026.

Cây cầu mới bắc qua con sông chia cắt hai nước dự kiến sẽ thúc đẩy thương mại song phương và cung cấp phương tiện vận chuyển quanh năm.

Việc xây dựng cây cầu mới bắt đầu vào tháng 4/2025 theo thỏa thuận được ký kết năm 2024.

Cho đến nay, tuyến đường bộ kết nối trực tiếp duy nhất giữa hai nước láng giềng là cầu đường sắt Hữu nghị bắc qua sông Tumen.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và người đồng cấp Triều Tiên Pak Thae Song đã khai thông giao thông qua cây cầu bằng liên kết video.

“Tuyến đường vận chuyển mới sẽ đảm bảo nguồn cung ổn định và đáng tin cậy cho nhiều loại sản phẩm khác nhau, đồng thời giúp mở rộng hợp tác thương mại và kinh tế giữa hai nước chúng ta”, Thống đốc vùng Primorye, Oleg Kozhemyako, viết trên Telegram hôm 7/9.

Toàn bộ đoạn đường vượt biên, bao gồm cả đường dẫn, trải dài khoảng 4,7km, trong khi bản thân cây cầu dài khoảng 1km và có hai làn xe.

Phần thuộc lãnh thổ Nga dài 424m và phần thuộc lãnh thổ Triều Tiên dài 581m.

Dẫn đầu đoàn xe Nga đầu tiên băng qua cây cầu là một phần lịch sử của Liên Xô - một chiếc ZAZ-968M Zaporozhets màu đỏ đã được phục chế, từng thuộc sở hữu của sĩ quan Liên Xô Yakov Novichenko - người mà cây cầu được đặt theo tên.

Cháu trai của ông, Nikolay Shcherbitsky đã lái chiếc xe sản xuất năm 1980, mà ông đã tự mình phục chế.

Trong một cuộc mít tinh lớn ở Bình Nhưỡng năm 1946, ông Novichenko đã che chắn cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Il Sung khỏi một quả lựu đạn ném về phía bục, nơi ông đang đứng.

Ông Kim Il Sung sống sót dù bị thương nặng và mất bàn tay phải. Sau đó ông được trao tặng danh hiệu lao động cao quý nhất của Triều Tiên.

Một trạm kiểm soát đường bộ Khasan mới cũng đã được xây dựng bên cạnh cây cầu.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Nga, trạm kiểm soát này có 10 làn xe, và được thiết kế để xử lý tối đa 300 phương tiện và 2.850 người mỗi ngày khi hoạt động hết công suất.

Các quan chức Nga cho biết, tuyến đường liên kết mới này sẽ giúp giảm chi phí vận chuyển và tăng cường thương mại song phương.

Theo RT
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