Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã thực hiện các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào những mục tiêu quân sự của Ukraine tại nhiều khu vực trên khắp cả nước.

(Ảnh: Tass)

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/11, các cuộc tấn công trong đêm đã nhắm vào các cơ sở mà Kiev sử dụng để sản xuất và lưu trữ tên lửa hành trình tầm xa cùng máy bay không người lái (UAV), cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ các lực lượng Ukraine.

Các cuộc tấn công tập trung vào Kiev và năm khu vực khác của Ukraine. Lực lượng Nga cũng tiếp tục nhắm vào cơ sở hạ tầng cảng tại vùng Odessa - nơi được sử dụng cho công tác hậu cần quân sự của Ukraine.

Thị trưởng Kiev - ông Vitaly Klitschko - cho biết ít nhất ba cây cầu tại thủ đô Ukraine đã bị hư hại, buộc chính quyền phải tạm dừng hoặc hạn chế lưu thông qua sông Dnieper.

Truyền thông Ukraine cũng đưa tin về việc tạm dừng các hoạt động vượt sông tại thành phố Dnepr, mặc dù chưa có xác nhận về các cuộc tấn công nhắm vào cầu đường tại khu vực này.

Tại Krivoy Rog, người đứng đầu chính quyền địa phương - ông Aleksandr Vilkul - cho biết các cuộc tấn công của Nga đã gây ra tình trạng cắt điện luân phiên trên toàn thành phố.

Quân đội Nga cũng ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về số lượng máy bay không người lái của Ukraine bị đánh chặn trong những ngày gần đây. Theo đó, 310 chiếc đã bị bắn hạ trong đêm, giảm so với con số kỷ lục 1.441 chiếc vào đầu tuần - thời điểm các lực lượng Ukraine cố gắng áp đảo hệ thống phòng không Nga nhằm mở đường cho các tên lửa nhắm vào cầu Crimea.

Cây cầu nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar đã bị hư hại nặng nề trong cuộc tấn công này.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên bên lề hội nghị cao cấp APEC tại Trung Quốc hôm 19/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả cuộc tấn công vào cầu Crimea là một sai lầm chiến lược. Ông cho rằng vụ việc này càng củng cố sự hoài nghi của Nga đối với các đề xuất của Ukraine về lệnh ngừng bắn một phần, đồng thời cảnh báo rằng hành động này sẽ dẫn đến những đòn đáp trả quyết liệt.