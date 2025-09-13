Nga tuyên bố bắn hạ hơn 200 máy bay không người lái Ukraine trong một đêm

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, chỉ trong một đêm, lực lượng phòng không đã phá hủy và đánh chặn 221 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên không phận của Nga. Bộ này lưu ý, đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất mà Kiev thực hiện trong thời gian gần đây.

Theo cơ quan này, 85 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ tại Bryansk, 42 UAV ở Smolensk, 28 UAV ở Leningrad, 18 UAV tại Kaluga, 14 UAV ở Novgorod, 9 UAV tại Oryol và Moscow, 7 UAV ở Belgorod, 3 UAV tại Rostov và Tver...

Mặc dù cuộc tấn công diễn ra dữ dội, các hệ thống phòng không Nga đã hoạt động hiệu quả, ngăn chặn thiệt hại lớn. Chính quyền địa phương cho biết một số mảnh vỡ rơi xuống khu vực dân cư, song không gây thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng.

Các hạn chế tạm thời đối với một số chuyến bay đến và đi đã được áp dụng tại sân bay Kaluga, Pskov, Yaroslavl và Pulkovo ở St. Petersburg cũng như sân bay Khrabrovo ở Kaliningrad.

Thống đốc vùng Kaluga Vladislav Shapsha trong một bài đăng trên Telegram cho biết: "Mảnh vỡ của máy bay không người lái bị bắn hạ ở ngoại ô Kaluga đã làm hư hại ba chiếc xe, rất may không có thương vong".

Trong khi đó, quyền thống đốc vùng Rostov, Yury Slyusar khẳng định, lực lượng phòng không đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Volgodonsk, các quận Bagayevskaya và Kamensk-Shakhtinsky. Một ngôi nhà riêng và hai chiếc xe bị hư hại. Không có báo cáo về thương vong.

Theo thống đốc Leningrad Alexander Drozdenko, mảnh vỡ của các máy bay không người lái đã rơi xuống các khu vực Vsevolozhsk, Tosno, Pokrovskoye, Uzmino và Lomonosov, không có thiệt hại nghiêm trọng.