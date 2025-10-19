Nga tuyên án tù dài hạn đối với 15 binh sĩ Ukraine

Theo RT, 15 binh sĩ Ukraine đã bị tòa án quân sự Nga kết án vào thứ Sáu (17/10) vì tham gia vào "một tổ chức khủng bố" và bị tuyên án từ 15 đến 21 năm tù giam tại một trại giam an ninh.

Những người đàn ông này là thành viên của Tiểu đoàn Aidar của Ukraine bị bắt vào năm 2022. Phiên tòa xét xử họ diễn ra kín tại một tòa án quân sự ở thành phố Rostov-on-Don, miền nam nước Nga.

Hiện chưa có bình luận nào về phán quyết từ Ukraine.

Aidar là một trong hàng chục tiểu đoàn tình nguyện xuất hiện ở Ukraine sau khi giao tranh nổ ra vào năm 2014. Các đơn vị này sau đó đã được sáp nhập vào lực lượng vũ trang Ukraine.

Các cáo buộc chống lại những người đàn ông này liên quan đến giai đoạn từ tháng 8/2014 đến tháng 3 năm 2022, khi họ bị cáo buộc tham gia vào một nhóm khủng bố bị cấm và thực hiện các hành vi nhằm "giành quyền lực bằng bạo lực và lật đổ trật tự hiến pháp của Liên bang Nga".

Hãng tin Mash của Nga dẫn lời luật sư của những người bị cáo buộc cho biết 2 người đã nhận tội nhưng 13 người còn lại có kế hoạch kháng cáo.

(Theo RT)