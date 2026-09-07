Nga tung Dan-T: Hàng nghìn tên lửa giá rẻ tạo "mưa hỏa lực" gây áp lực lên phòng không Ukraine

Theo đánh giá của chuyên gia, Dan-T là một loại "tên lửa-drone" — giải pháp kết hợp giữa UAV cảm tử chạy bằng động cơ phản lực và tên lửa hành trình dạng đơn giản hóa.

Vũ khí thế hệ mới Dan-T

Nga dự kiến sẽ sản xuất khoảng 10.000 vũ khí kết hợp thế hệ mới "Dan-T" với giá thành tương đối rẻ và độ chính xác cao nhằm phục vụ các đợt tập kích vào Ukraine trong năm 2027.

Thông tin này được đăng tải bởi Kriegsforscher — một cựu chiến binh Lực lượng Vũ trang Ukraine, chuyên gia phân tích kiêm nghiên cứu OSINT (tình báo nguồn mở) — cùng nhiều kênh tin tức và trang tin quân sự liên quan.

Theo đánh giá của chuyên gia trên, Dan-T là một loại "tên lửa-drone" — giải pháp kết hợp giữa UAV cảm tử chạy bằng động cơ phản lực và tên lửa hành trình dạng đơn giản hóa.

Vũ khí này sở hữu tầm bắn lên tới 500 km và mang theo đầu đạn nặng 135 kg. Đây được xem là mắt xích trung gian kết nối giữa UAV và tên lửa hành trình truyền thống. Sự xuất hiện của Dan-T gắn liền với quá trình phát triển từ mục tiêu bay phản lực Dan-M (vốn dùng cho huấn luyện), khi dòng thiết bị này được cải tạo thành UAV phản lực tấn công kết hợp vũ khí tên lửa.

Ảnh Topcor

Việc phóng Dan-T dự kiến sẽ được thực hiện linh hoạt từ các bệ phóng di động trên mặt đất, trên không cũng như trên biển. Trong tương lai, khi sở hữu loại vũ khí này, Nga có thể sẽ từ bỏ dòng Banderol để chuyển sang tập trung cho Dan-T. Nguyên nhân là bởi thiết kế mới này rẻ hơn khoảng 35% so với Banderol, chưa kể tới việc tiết kiệm chi phí vượt trội so với các loại tên lửa hành trình đắt đỏ.

Nhiều khả năng Dan-T sẽ được trang bị cho các dòng máy bay như Su-25SM3, Su-30SM, Su-34, Su-57 và trực thăng Mi-28. Khi kết hợp với bệ phóng cơ động trên mặt đất và tàu chiến, loại vũ khí này sẽ trở thành một hệ thống tác chiến đa năng.

Ngay từ năm 2025, các nguồn tin Ukraine đã ghi nhận việc lực lượng Nga bắt đầu sử dụng các mục tiêu bay Dan-M hoán cải làm drone cảm tử phản lực với các thông số tương tự. Các phiên bản hoán cải này vừa có bệ phóng di động trên mặt đất, vừa có khả năng triển khai từ trực thăng Mi-8. Rất có thể dòng Dan-T mới chính là bước phát triển tiếp theo của chuyển giao công nghệ này.

Bài toán khó cho Ukraine

Ảnh Topcor

Quy mô sản xuất hàng loạt cùng chi phí thấp có thể biến Dan-T thành một bài toán vô cùng hóc húa đối với hệ thống phòng không Ukraine. Nếu Nga hiện thực hóa được kế hoạch, Ukraine có thể sẽ sớm đối mặt với nguy cơ mạng lưới phòng không bị quá tải bởi hàng nghìn mục tiêu giá rẻ trút xuống cùng lúc.

Su-57 "không phải số 1 thế giới" nhưng về chinh chiến thì không thể là số 2 Trên lý thuyết, Su-57 vẫn tụt hậu khá xa so với các đối thủ cạnh tranh. Mặc dù vậy, nó lại là dòng máy bay đã trải qua các cuộc thử lửa chiến trường với cường độ dồn dập hơn nhiều.

Đối với lực lượng phòng không Ukraine, điều này đồng nghĩa với việc phải đối phó thêm một loại mục tiêu hoàn toàn mới có đặc tính tốc độ và độ cao riêng biệt. Trong các đợt tập kích phối hợp, lớp vũ khí mới này sẽ làm tăng thêm độ phức tạp cho việc phân bổ hỏa lực đạn đao, tên lửa phòng không giữa các mục tiêu là UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Nếu tính trung bình mục tiêu sản lượng nói trên, Nga sẽ sản xuất khoảng 830 đơn vị mỗi tháng, tương đương khoảng 27 đơn vị mỗi ngày. Có vẻ như Nga đang nỗ lực tạo ra thêm một "tầng lớp" tập kích quy mô lớn mới — nằm ở phân khúc giữa dòng UAV cảm tử họ Geran và các loại tên lửa hành trình quy chuẩn.

Khác với Banderol, phiên bản mục tiêu bay gốc Dan-M sử dụng động cơ tuốc-bin phản lực MD-120 do Nga sản xuất. Ngoài ra, bản thân mẫu mục tiêu bay này đã có sẵn bệ phóng riêng, nên việc thích ứng và đưa vào sản xuất sẽ không gặp rào cản kỹ thuật đáng kể. Trong khi đó, dòng UAV cảm tử phản lực Geran-4 hiện đã đạt tầm bay tới 960 km, vượt xa các con số 550–700 km được ghi nhận trước đây.