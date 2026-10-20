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Nga từ chối mua điện Trung Quốc bất chấp sự chậm trễ trong xây dựng các nhà máy thủy điện vùng Viễn Đông

Trang Ly
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Lý do Nga đưa ra là gì?

Bên lề diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga 2026, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Pyotr Konyushenko nói với hãng thông tấn TASS rằng Nga không có kế hoạch mua điện từ Trung Quốc. 

Nga từ chối mua điện Trung Quốc bất chấp sự chậm trễ trong xây dựng các nhà máy thủy điện vùng Viễn Đông - Ảnh 1.

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

Ông nói thêm rằng vấn đề dòng điện ngược từ Trung Quốc không nằm trong chương trình nghị sự, và Bộ cho rằng việc cung cấp như vậy là không khả thi.

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Ông Pyotr Konyushenko nhấn mạnh rằng dòng chảy ngược (tức là Nga nhập điện từ Trung Quốc về Viễn Đông, thay vì xuất điện sang Trung Quốc như hiện nay) về mặt kỹ thuật là khả thi.

[Các đường dây truyền tải điện xuyên biên giới giữa Viễn Đông của Nga và vùng Đông Bắc Trung Quốc lâu nay được vận hành chủ yếu theo chiều Nga bán điện cho Trung Quốc. Câu của ông Pyotr Konyushenko có nghĩa là về mặt kỹ thuật, các đường dây này có thể đảo chiều, để Trung Quốc cấp điện ngược lại cho Nga khi cần].

Tuy nhiên, ngay cả khi việc đưa các nhà máy thủy điện ở Viễn Đông vào hoạt động bị trì hoãn và khu vực này có thể thiếu hụt năng lượng, Thứ trưởng khẳng định Nga vẫn sẽ tự mình giải quyết được vấn đề này.

Tags

Nga

Trung Quốc

Nga mua điện Trung Quốc

Trung Quốc bán điện

thủy điện

Viễn Đông

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