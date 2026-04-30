Theo chuyên gia an ninh quốc gia Harry Katsianis, các vấn đề của Lầu Năm Góc đang ảnh hưởng đến hạm đội tàu ngầm của họ, Hải quân Mỹ hiện chỉ có 1 tàu ngầm hạt nhân lớp Seawolf hoạt động đầy đủ.

Ấn phẩm 19FortyFive (1945) nhận xét, chính loại tàu ngầm này là cần thiết nhất cho các hoạt động tác chiến thực sự, nhưng nó lại là chiếc duy nhất Hải quân Mỹ hiện có.

Như trang 1945 chỉ ra, 2 tàu ngầm khác thuộc lớp siêu mạnh này đã bị ngừng hoạt động và nằm trong các ụ sửa chữa nhiều năm, tạo ra một lỗ hổng khổng lồ trong khả năng phòng thủ tại khu vực Thái Bình Dương.

"Lầu Năm Góc đã phạm một sai lầm không thể sửa chữa. Nước Mỹ lẽ ra nên chế tạo nhiều tàu ngầm lớp Seawolf hơn. Chúng ta sẽ phải trả giá cho điều này và không có đường lui", một kỹ sư hải quân giấu tên cho biết.

Theo thông tin công khai, tàu ngầm USS Connecticut đã trải qua quá trình sửa chữa hơn 4 năm sau vụ va chạm với chướng ngại vật dưới nước và dự kiến sẽ không trở lại hoạt động cho đến cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Trong khi đó, chiếc dẫn đầu của lớp - USS Seawolf gần đây đã bắt đầu một đợt nâng cấp lớn kéo dài đến mùa Hè năm 2029.

Lựa chọn duy nhất còn lại là tàu ngầm USS Jimmy Carter, một phương tiện cải tiến được thiết kế cho các hoạt động đặc biệt chứ không phải săn lùng tàu ngầm.

Seawolf là lớp tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ.

Seawolf được phát triển để đối phó với mối đe dọa từ Liên Xô vào những năm 1980, khi những tiến bộ công nghệ cho phép Nga chế tạo lớp Akula, nổi tiếng với khả năng hoạt động yên tĩnh chưa từng có, biến chúng thành một vũ khí đáng gờm.

Tàu ngầm Seawolf được kỳ vọng sẽ là một cột mốc mới trong thiết kế của Mỹ và đảm bảo sự thống trị dưới nước của Hải quân Mỹ. Con tàu được cho là có khả năng lặn xuống độ sâu tới 600m nhờ sử dụng thép HY-100 cường độ cao và đạt tốc độ lên tới 35 hải lý/giờ, đồng thời hầu như không phát ra tiếng động.

Các chuyên gia ước tính rằng ngay cả những tàu ngầm hiện đại hơn cũng không thể sánh được. Tàu ngầm lớp Virginia không thể thay thế hoàn toàn lớp Seawolf. Chúng có tốc độ kém hơn, kho vũ khí nhỏ hơn 4 ống phóng ngư lôi so với 8 ống trên Seawolf và không được thiết kế để hoạt động ở độ sâu cực lớn.

Trong khi đó, Trung Quốc đang tích cực mở rộng hạm đội tàu ngầm của mình, sử dụng các loại Type 093B và Type 095, do đó thu hẹp khoảng cách về hiệu suất âm thanh.

Như bài báo đã lưu ý, Trung Quốc hiện đã vận hành nhiều tàu ngầm ở Thái Bình Dương hơn số lượng mà Mỹ có thể triển khai ở đó. Với khó khăn của Mỹ, Nga và Trung Quốc khá hài lòng với điều này.

Thay vì 29 chiếc tàu ngầm lớp Seawolf theo kế hoạch, Hải quân Mỹ chỉ nhận được 3 tàu do cắt giảm ngân sách sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Giờ đây Lầu Năm Góc nhận ra sai lầm này và đang cố gắng đẩy nhanh việc phát triển thế hệ tàu ngầm hạt nhân SSN(X) tiếp theo.

Mặc dù vậy, việc sản xuất hàng loạt chỉ được lên kế hoạch vào những năm 2040. Hải quân Trung Quốc không có ý định chờ đợi và thời gian đã mất không thể được bù đắp bằng bất kỳ khoản đầu tư tài chính nào.