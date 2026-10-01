Nga triệu tập đại sứ Đan Mạch để làm gì?

TASS đưa tin, Đại sứ Đan Mạch Rolf Holmboe tại Nga đã bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nga, ở thủ đô Moscow.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow.

Ngày 30/9, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Đan Mạch tại Nga, ông Rolf Holmboe.

"Nga kịch liệt phản đối hành động thiếu chuyên nghiệp và khiêu khích của trực thăng Fennec thuộc Không quân Đan Mạch đối với tàu hộ vệ Soobrazitelny của Hạm đội Baltic, xảy ra hôm 14/9, tại vùng biển quốc tế phía Tây Nam Biển Baltic", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Ngày 14/9, tàu chiến Nga tại khu vực Gedser đã bắn 2 quả pháo sáng cảnh cáo về phía chiếc trực thăng của Không quân Đan Mạch, đang thực hiện nhiệm vụ bay khảo sát định kỳ.

Theo Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Đan Mạch, một trong những quả pháo sáng cảnh cáo đã bay qua ở khoảng cách nguy hiểm, rất sát chiếc trực thăng.

Không có thương vong hay thiệt hại nào đối với máy bay.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen tuyên bố, những hành động như vậy là không thể chấp nhận được.

Đại sứ Nga đã được triệu tập để thảo luận về vụ việc.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Copenhagen nhấn mạnh, chính chiếc trực thăng quân sự của Đan Mạch đã khiêu khích thủy thủ đoàn của tàu chiến Nga bằng các động tác bay của mình.