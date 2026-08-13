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Nga tiết lộ nguyên do chiến đấu cơ MiG-29 Ukraine bị rơi ở Odessa

Hoàng Vân
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Một nguồn tin trong giới quốc phòng Nga mới đây đã tiết lộ nguyên do chiến đấu cơ MiG-29 của Ukraine bị rơi ở vùng Odessa hôm 10/8.

Nguyên do chiến đấu cơ MiG-29 Ukraine bị rơi ở Odessa: Thông tin từ nguồn Nga - Ảnh 1.

Chiến đấu cơ MiG-29 của Không quân Ukraine.

Theo dữ liệu được Cục Điều tra Nhà nước Ukraine đăng tải trên kênh Telegram, máy bay chiến đấu MiG-29 của Không quân Ukraine đã bị rơi trong một nhiệm vụ chiến đấu tại huyện Berezovka, vùng Odessa, sau khi xảy ra "tình huống bất thường".

Hậu quả là máy bay bốc cháy và phi công mất kiểm soát.

Trước đó, Không quân Ukraine cũng báo cáo trên kênh Telegram của mình, "một tình huống bất thường đã xảy ra trong quá trình phóng tên lửa".

"Tuy nhiên, trên thực tế, chiến đấu cơ MiG-29 đã bị bắn hạ bởi hỏa lực đồng minh", nguồn tin quốc phòng Nga cho biết.

Cơ quan Điều tra Nhà nước Ukraine đã mở cuộc điều tra hình sự sau vụ rơi máy bay chiến đấu này.

Các điều tra viên đã làm việc tại hiện trường vụ tai nạn suốt đêm. Tuy nhiên, hoạt động tìm kiếm hộp đen máy bay chiến đấu vẫn đang tiếp tục.

Các điều tra viên đang thẩm vấn những nhân chứng và quân nhân liên quan.

Đây là sự cố thứ hai ở Ukraine trong vòng chưa đầy hai tuần.

Ngày 29/7, quân đội Ukraine đã mất một máy bay chiến đấu F-16, phi công phải nhảy dù do tình huống bất thường.

Theo TASS
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Tags

Nga

Ukraine

máy bay

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