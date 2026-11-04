Nga tiết lộ người dẫn đầu phái đoàn tại cuộc đàm phán 3 bên về xung đột Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin đã tiết lộ người sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán 3 bên, dự kiến diễn ra ở Abu Dhabi vào ngày 10 và 11/11.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

“Trợ lý Tổng thống Vladimir Putin - ông Vladimir Medinsky sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán 3 bên sắp tới về xung đột Ukraine.

Phái đoàn cũng sẽ gồm đại diện của nhiều bộ phận khác nhau. Thành phần chính xác của nhóm vẫn chưa được Tổng thống Vladimir Putin quyết định”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với giới báo chí hôm 3/11.

Vòng đàm phán tiếp theo giữa các phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra tại Abu Dhabi vào ngày 10 và 11/11.

Ông Medinsky được biết đến là một nhà đàm phán kỳ cựu, từng dẫn đầu các phái đoàn Nga trong nhiều vòng đàm phán, cả trong các cuộc đàm phán ban đầu năm 2022, tại Thổ Nhĩ Kỳ và trong nhiều giai đoạn của tiến trình hòa bình do Mỹ làm trung gian, mà Tổng thống Donald Trump khởi xướng sau khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025.

Ông cũng chịu trách nhiệm đảm bảo thỏa thuận Istanbul, lẽ ra đã chấm dứt cuộc xung đột vào năm 2022, nếu Ukraine không rút khỏi bàn đàm phán vào thời điểm đó theo đề nghị của Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Boris Johnson.

Ông Peskov cho biết thêm, trước đó các nhóm của Nga cũng bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Thứ trưởng Quốc phòng Aleksandr Fomin, người đứng đầu tình báo quân sự Nga - Đô đốc Igor Kostyukov, đặc phái viên của ông Putin - Kirill Dmitriev.

Ông Kostyukov cũng dẫn đầu nhóm này trong hai vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi vào đầu năm 2026, khi các cuộc đàm phán tập trung vào hậu cần quân sự và trao đổi tù binh.

Thông báo của Nga được đưa ra khi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff mô tả chi tiết vòng đàm phán hòa bình mới.

“Cuộc họp cấp làm việc sẽ tập trung vào các thỏa thuận an ninh hậu chiến, giảm leo thang căng thẳng, nỗ lực nhân đạo và các bước tiếp theo hướng tới hòa bình”, ông Witkoff viết trên X hôm 3/11.