HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga tiết lộ người dẫn đầu phái đoàn tại cuộc đàm phán 3 bên về xung đột Ukraine

Hoàng Vân
|

Người phát ngôn Điện Kremlin đã tiết lộ người sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán 3 bên, dự kiến diễn ra ở Abu Dhabi vào ngày 10 và 11/11.

- Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

“Trợ lý Tổng thống Vladimir Putin - ông Vladimir Medinsky sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán 3 bên sắp tới về xung đột Ukraine.

Phái đoàn cũng sẽ gồm đại diện của nhiều bộ phận khác nhau. Thành phần chính xác của nhóm vẫn chưa được Tổng thống Vladimir Putin quyết định”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với giới báo chí hôm 3/11.

Vòng đàm phán tiếp theo giữa các phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra tại Abu Dhabi vào ngày 10 và 11/11.

Ông Medinsky được biết đến là một nhà đàm phán kỳ cựu, từng dẫn đầu các phái đoàn Nga trong nhiều vòng đàm phán, cả trong các cuộc đàm phán ban đầu năm 2022, tại Thổ Nhĩ Kỳ và trong nhiều giai đoạn của tiến trình hòa bình do Mỹ làm trung gian, mà Tổng thống Donald Trump khởi xướng sau khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025.

Ông cũng chịu trách nhiệm đảm bảo thỏa thuận Istanbul, lẽ ra đã chấm dứt cuộc xung đột vào năm 2022, nếu Ukraine không rút khỏi bàn đàm phán vào thời điểm đó theo đề nghị của Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Boris Johnson.

Ông Peskov cho biết thêm, trước đó các nhóm của Nga cũng bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Thứ trưởng Quốc phòng Aleksandr Fomin, người đứng đầu tình báo quân sự Nga - Đô đốc Igor Kostyukov, đặc phái viên của ông Putin - Kirill Dmitriev.

Ông Kostyukov cũng dẫn đầu nhóm này trong hai vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi vào đầu năm 2026, khi các cuộc đàm phán tập trung vào hậu cần quân sự và trao đổi tù binh.

Thông báo của Nga được đưa ra khi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff mô tả chi tiết vòng đàm phán hòa bình mới.

“Cuộc họp cấp làm việc sẽ tập trung vào các thỏa thuận an ninh hậu chiến, giảm leo thang căng thẳng, nỗ lực nhân đạo và các bước tiếp theo hướng tới hòa bình”, ông Witkoff viết trên X hôm 3/11.

Theo RT
Tags

Ukraine

Vladimir Medinsky

Dmitry Peskov

Abu Dhabi

đàm phán

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại