Nga thừa nhận đang gặp khó

Theo Reuters, Nga đã chính thức lùi lại nhiều năm mục tiêu đạt sản lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) 100 triệu tấn mỗi năm, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt từ phương Tây đang gây áp lực lớn cho ngành năng lượng của nước này. Thông tin được Phó Thủ tướng Alexander Novak xác nhận trong buổi trả lời phỏng vấn truyền hình nhà nước Rossiya-24 mới đây.

Mục tiêu ban đầu của Nga là chiếm 20% thị phần LNG toàn cầu vào giai đoạn 2030-2035, tăng mạnh so với mức hiện tại khoảng 8%. Tuy nhiên, lộ trình này đang gặp thách thức nghiêm trọng bởi các lệnh cấm vận liên quan đến xung đột tại Ukraine, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2, một trọng điểm mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của Moscow.

“Chúng tôi đã đặt mục tiêu đạt sản lượng 100 triệu tấn LNG mỗi năm. Nhưng rõ ràng, do các hạn chế từ lệnh trừng phạt, kế hoạch này sẽ bị lùi lại vài năm,” ông Novak phát biểu mà không nêu mốc thời gian cụ thể.

Chiến lược năng lượng được cập nhật gần đây của chính phủ Nga vẫn đặt kỳ vọng sản lượng LNG sẽ đạt từ 90-105 triệu tấn vào năm 2030 và từ 110-130 triệu tấn vào năm 2036. Tuy nhiên, tốc độ triển khai thực tế đang chậm lại đáng kể.

Sản lượng LNG của Nga trong năm 2024 đạt 34,7 triệu tấn, tăng 5,4% so với năm trước nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng ban đầu là 35,2 triệu tấn. Trong khi đó, sản lượng khai thác dầu và condensate dự kiến không đổi so với năm 2024, ở mức khoảng 516 triệu tấn, tương đương 10,32 triệu thùng/ngày, khả quan hơn so với dự báo sụt giảm 1% mà Tổng thống Putin đưa ra hồi tháng 10.

Những trở ngại trong việc triển khai Arctic LNG 2 càng làm rõ khó khăn của Nga. Mặc dù dự án bắt đầu sản xuất vào cuối năm 2023, nhưng phải đến tháng 8 năm nay mới có chuyến hàng đầu tiên được chuyển tới Trung Quốc, chậm hơn nhiều so với kế hoạch. Dự án Murmansk LNG, được kỳ vọng là nhà máy LNG lớn nhất Nga với công suất 20,4 triệu tấn/năm, cũng đang đối mặt với nguy cơ chậm tiến độ.

Tham khảo Reuters﻿