Nga thử lệnh phong toả của Mỹ, điều tàu chở 200.000 thùng dầu tới quốc đảo xa xôi: Thế giới 'nín thở' chờ kết quả

Một tàu chở dầu được cho là chở nhiên liệu Nga đang tiến về Cuba, trực tiếp thách thức các lệnh trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump . Con tàu, được xác định là Sea Horse, dự kiến sẽ đến Cuba vào đầu tháng 3, đem theo cứu trợ cần thiết trong bối cảnh quốc gia Mỹ Latinh này đang rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

Áp lực lên Havana đã gia tăng kể từ cuối năm ngoái, khi lực lượng Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu thô của Venezuela đến Cuba. Sau khi nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro bị bắt giữ, chính quyền ông Trump nhanh chóng ra lệnh cho chính phủ lâm thời ngừng vận chuyển dầu thô đến Cuba. Ông Trump cũng đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp nhiên liệu cho Cuba, dẫn đến việc Mexico cũng buộc phải cắt giảm nguồn cung cho Havana.

Cuba, quốc gia không sản xuất nhiều dầu mỏ, phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu nhiên liệu hoặc dầu thô để vận hành các nhà máy lọc dầu của mình. Trước tình hình này, Cuba hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng nhiên liệu dùng cho sinh hoạt, vận tải và phát điện.

Tàu Sea Horse đã nhận hàng tiếp tế qua đợt chuyển hàng giữa các tàu ngoài khơi bờ biển Síp và có khả năng đang chở gần 200.000 thùng dầu diesel của Nga, theo nhận định của Matt Smith, nhà phân tích dầu mỏ của Kpler. Chuyến hàng này tiếp nối lô hàng trước đó của Nga cung cấp 100.000 tấn dầu cho Cuba vào tháng 2/2025.

Hành trình của tàu chở dầu đang được theo dõi sát sao, khi tàu sẽ di chuyển qua vùng biển do lực lượng Mỹ tuần tra với nhiệm vụ thực thi lệnh phong tỏa.

Các cuộc kiểm tra chéo gần đây cho thấy không có cập nhật quan trọng nào về tình trạng của tàu Sea Horse tính đến ngày 20/2.

Chính quyền ông Trump đã bắt giữ nhiều tàu chở dầu thuộc hạm đội bóng tối, bao gồm cả tàu Aquila II mang cờ Nga và được cho là có liên hệ với Venezuela, ở Ấn Độ Dương sau một cuộc truy đuổi bắt nguồn từ vùng biển Caribe. Tính tới nay, Mỹ đã chặn bắt tổng cộng 9 tàu chở dầu với cáo buộc vận chuyển hàng bị cấm vận, cho thấy lập trường cứng rắn của Washington đối với các tàu thuyền vi phạm lệnh lệnh phong toả.

Bằng việc vận chuyển dầu bất chấp các mối đe dọa thuế quan, Moscow không chỉ hỗ trợ một đồng minh quan trọng mà còn chuyển hướng một phần lượng dầu thô dư thừa của mình trong bối cảnh lượng khách hàng bị hạn chế do các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine.

Khi tàu Sea Horse tiến gần vùng biển Cuba, cả thế giới đang dõi theo sát sao. Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề nhiên liệu mà còn là phép thử đối với cán cân quyền lực trong một thế giới ngày càng đa cực.

