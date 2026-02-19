HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga thả cỗ máy di động đi dọc các đường dây điện: Tưởng trò đùa nhưng thực tế không như mọi người nghĩ

Minh Anh |

Hàng nghìn người sẽ được hưởng lợi từ việc này.

Tại Nga, các cuộc thử nghiệm đang được tiến hành để làm sạch đường dây truyền tải điện bằng máy bay không người lái (UAV). Tình hình trở nên phức tạp hơn do việc liên lạc bị gây nhiễu ở một số khu vực. Các chuyên gia của công ty tiên tiến Phòng thí nghiệm Tương lai đã tiến hành một chiến dịch độc đáo để làm sạch đường dây điện khỏi băng và sương giá.

Nga phát minh ra loại cáp gần như không thể phá hủy: Sẵn sàng đương đầu ở khu vực khắc nghiệt bậc nhất


Tags

Nga

UAV

Dây điện

Quizz Soha

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại