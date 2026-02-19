Tại Nga, các cuộc thử nghiệm đang được tiến hành để làm sạch đường dây truyền tải điện bằng máy bay không người lái (UAV). Tình hình trở nên phức tạp hơn do việc liên lạc bị gây nhiễu ở một số khu vực. Các chuyên gia của công ty tiên tiến Phòng thí nghiệm Tương lai đã tiến hành một chiến dịch độc đáo để làm sạch đường dây điện khỏi băng và sương giá.
Nga thả cỗ máy di động đi dọc các đường dây điện: Tưởng trò đùa nhưng thực tế không như mọi người nghĩ
Hàng nghìn người sẽ được hưởng lợi từ việc này.
