Nga phát minh ra loại cáp gần như không thể phá hủy: Sẵn sàng đương đầu ở khu vực khắc nghiệt bậc nhất

Các nhà khoa học Nga đã khám phá ra một công nghệ mở ra những khả năng mới cho việc số hóa vùng Cực Bắc, nơi cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc và các cảm biến hoạt động trong điều kiện cực lạnh và biến động nhiệt độ khắc nghiệt. Mô hình chính xác này cho phép dự đoán hiệu suất của các đường cáp quang và hệ thống định vị, giảm nguy cơ hỏng hóc và đơn giản hóa việc triển khai mạng lưới ở các vùng xa xôi. Điều này đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của các dự án ở Bắc Cực – từ khai thác tài nguyên đến xe tự hành.

Ở nhiệt độ thấp, các polyme của lớp vỏ bảo vệ trở nên giòn và thay đổi tính chất, làm giảm độ chính xác của cảm biến và có thể dẫn đến hỏng hóc. Mô hình kỹ thuật số cho phép tạo ra các thiết bị định vị, hệ thống cảm biến và hệ thống giám sát hiệu quả cho các nhiệm vụ kỹ thuật và hậu cần trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.



