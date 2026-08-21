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Nga tập trận phóng thử tên lửa gần quần đảo Kuril sau khi Nhật Bản phản đối

Hoàng Vân
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Ngày 20/8, Hạm đội Thái Bình Dương Nga cho biết, Hải quân Nga vừa tiến hành thành công một cuộc tập trận phóng thử tên lửa gần quần đảo Kuril.

- Ảnh 1.

Tàu tuần dương Varyag của Hạm đội Thái Bình Dương Nga phóng tên lửa hành trình chống hạm Vulkan trong cuộc tập trận, ngày 20/8/2026.

Theo thông báo của hạm đội, cuộc thử nghiệm tên lửa diễn ra gần quần đảo Kuril phía Nam, có sự tham gia của tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Varyag, tàu ngầm hạt nhân Omsk và hệ thống tên lửa đất đối hạm Bastion.

Hạm đội cho biết, họ đã bắn nhiều loại đạn dược khác nhau vào mục tiêu mô phỏng tàu địch ở khoảng cách khoảng 300km, với dữ liệu mục tiêu do không quân hải quân cung cấp.

Thông báo nhấn mạnh, dữ liệu kiểm soát khách quan đã xác nhận việc phá hủy tất cả các mục tiêu.

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã phản ứng trước các cuộc tập trận, nói: "Tokyo không thể dung thứ cho những động thái của Nga, nhằm tăng cường sức mạnh quân sự trên bốn hòn đảo phía Bắc, vì chúng đi ngược lại lập trường của Nhật Bản về các vùng lãnh thổ này".

Hãng tin Kyodo trước đó đưa tin, Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối tới Nga, sau khi Nga thông báo về vụ thử tên lửa sắp tới vào tuần trước.

Cuộc thử nghiệm diễn ra đúng một tuần, sau khi Nhật Bản kịch liệt phản đối chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Nga Putin tới quần đảo này, nơi Nhật Bản tuyên bố chủ quyền một phần.

Quần đảo Kuril, trải dài khoảng 1.300km từ bán đảo Kamchatka của Nga đến Hokkaido của Nhật Bản, nằm dưới sự kiểm soát của Liên Xô sau thất bại của Nhật Bản trong Thế chiến II, và sau đó được sáp nhập vào Liên Xô.

Ngày nay, Nga quản lý toàn bộ quần đảo. Tuy nhiên, chính quyền Nhật Bản vẫn tiếp tục tuyên bố chủ quyền đối với các đảo Iturup, Kunashir, Shikotan và Habomai - mà họ gọi là “Lãnh thổ phía Bắc”.

Tranh chấp này là trở ngại chính khiến Nga và Nhật Bản chưa thể ký kết một hiệp ước hòa bình chính thức trong suốt tám thập kỷ kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Theo RT
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Tags

Habomai

quần đảo Kuril

đảo Kuril

Liên Xô

tên lửa

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