Nga tập kích, thủ đô Kiev lập tức rung chuyển giữa lúc Thủ tướng Đức xuất hiện: Moscow tuyên bố sẽ đánh mạnh hơn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố Kiev sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Nga.

Nga dồn dập tập kích Kiev

Một máy bay không người lái Nga đã tấn công cầu Bắc ở thủ đô Kiev hôm Chủ nhật 4/10, đúng thời điểm Thủ tướng Đức Friedrich Merz có mặt tại thành phố. Tiếng còi báo động không kích vang lên cùng những tiếng nổ và hoạt động của hệ thống phòng không.

Theo CNN, có đoạn video ghi lại vụ tấn công cho thấy một cột lửa và khói đen lớn bốc lên từ khu vực cầu, trong khi ô tô vẫn đang lưu thông. Thị trưởng Kiev Vitaliy Klitschko cho biết hai người bị thương.

Đây là lần thứ hai cầu Bắc bị tấn công chỉ trong vòng hai ngày. Trước đó, cầu Nam – một tuyến giao thông quan trọng phục vụ cả đường bộ và hệ thống tàu điện ngầm của Kiev – cũng hứng 5 cuộc tấn công trong chưa đầy 24 giờ hôm thứ Năm (1/10) và thứ Sáu (2/10).

Các quan chức Ukraine cho rằng những cuộc tập kích nhằm vào hệ thống hạ tầng vượt sông có thể gây sức ép đặc biệt lớn với Kiev, bởi thủ đô bị chia cắt bởi sông Dnipro. Khu vực bờ phải tập trung nhiều cơ quan chính phủ và văn phòng kinh doanh, trong khi phần lớn khu dân cư nằm ở bờ trái.

Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine cho biết thành phố đang tính đến phương án xây dựng thêm một số tuyến vượt sông thay thế nếu các cuộc tấn công nhằm vào cầu tiếp diễn.

Phía Nga xác nhận đã tấn công cầu Bắc, cho rằng đây là tuyến đường được sử dụng để vận chuyển binh sĩ và thiết bị quân sự. Bộ Quốc phòng Nga đồng thời tuyên bố hai tàu chở hàng đưa thiết bị quân sự tới cảng Odessa cũng bị tập kích. Một ngày trước đó, Moscow cho biết đã đánh vào một trung tâm hậu cần ở khu vực Kiev.

Thủ tướng Đức đến Kiev giữa lúc Nga tấn công. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Đức đến giữa tiếng còi báo động

Bất chấp cảnh báo từ Moscow rằng Kiev không an toàn đối với du khách và quan chức nước ngoài, ông Merz vẫn tới thủ đô Ukraine cùng Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Katarina Reiche.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Nga liên tục tăng cường các cuộc không kích nhằm vào Kiev và nhiều thành phố Ukraine.

"Ukraine cần tất cả sự hỗ trợ của chúng ta trong những tuần tới", ông Merz tuyên bố.

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Đức viết rằng Ukraine "đang đối mặt với những tuần quyết định phía trước" và khẳng định: "Hôm nay tôi đã đến Kiev với thông điệp: Các bạn có thể tin tưởng vào chúng tôi."

Chuyến thăm cũng diễn ra khi Kiev và Berlin chuẩn bị hoàn tất một thỏa thuận hợp tác quốc phòng và công nghiệp quan trọng, trong đó có kế hoạch hợp tác sản xuất máy bay không người lái và tên lửa.

Theo các quan chức Đức, Berlin dự kiến giải ngân 1 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine, cùng khoảng 350 triệu euro hỗ trợ sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại.

Tuy nhiên, ngay trong ngày ông Merz có mặt tại Kiev, Moscow phát đi tín hiệu cho thấy các cuộc tấn công chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các cuộc tập kích nhằm vào "các cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng, cũng như cơ sở hạ tầng liên quan" tại Kiev và những khu vực khác của Ukraine sẽ được tăng cường.

Điều này đặt khoảng 3 triệu cư dân Kiev trước nguy cơ tiếp tục phải đối mặt với những đợt không kích mới, trong khi hệ thống hạ tầng quan trọng của thành phố đã trở thành một trong những mục tiêu chịu sức ép lớn.

Ông Zelensky tuyên bố đáp trả vào nguồn năng lượng Nga. Ảnh: Reuters

Ông Zelensky tuyên bố đáp trả vào nguồn năng lượng Nga

Theo Reuters, trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố Kiev sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Nga bằng cách đánh vào nguồn năng lượng và các cơ sở lọc dầu của Moscow.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters hôm thứ Bảy (3/10), ông Zelensky cho rằng Ukraine phải đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống năng lượng của mình bằng cách nhắm tới nguồn năng lượng của Nga.

"Trước hết là các nhà máy lọc dầu", ông nói, đồng thời gọi đây là một trong những nguồn thu chính giúp Nga duy trì chiến dịch quân sự.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga đang đẩy nhanh chiến dịch không kích Ukraine. Theo phía Ukraine, Moscow đã sử dụng ngày càng nhiều UAV tốc độ cao trang bị động cơ phản lực, trong đó có các biến thể Shahed, gây thêm sức ép lên mạng lưới phòng không vốn đang thiếu hụt tên lửa đánh chặn.

Động thái của Kiev cũng đi ngược với lời kêu gọi gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người yêu cầu Ukraine tránh tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga vì lo ngại những cuộc tập kích này có thể đẩy giá dầu toàn cầu lên cao.

Trong khi đó, Moscow đang phát tín hiệu ngược lại: Các cuộc tấn công nhằm vào Kiev và cơ sở hạ tầng liên quan sẽ còn được tăng cường.